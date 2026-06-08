Muchos sentencian lo mismo de Patricia Pardo y Christian Gálvez por lo visto con el Papa en el Bernabéu

La visita del Papa a Madrid ha llegado este lunes a su culmen con el encuentro en el Estadio Santiago Bernabeu con la comunidad Diocesana. En total unas 70.000 personas se han congregado en el estadio del Real Madrid para asistir a este evento especial que ha contado con Christian Gálvez y Patricia Pardo como maestros de ceremonias.

Así, después de que este domingo fueran Lara Siscar (RTVE) y Carlos Franganillo ('Informativos Telecinco') los encargados de conducir el evento 'Tejer redes' en el Movistar Arena y en el que el pontífice se encontró con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte; este lunes han sido dos presentadores muy ligados a Mediaset los que han conducido el último gran encuentro de León XIV en la capital.

Christian Gálvez y Patricia Pardo se han encargado de conducir este evento que comenzaba en torno a las 19:30 horas con la llegada del Papa León XIV al Estadio Santiago Bernabeu en un buggy después de haber recorrido las calles de Madrid desde La Almudena en el Papamovil.

Tras su llegada al estadio, el Papa entraba en un buggy mientras los cantantes David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges interpretaban el himno oficial de la visita del pontífice, 'Alza la mirada', tal y como han emitido en directo televisiones como RTVE y Telemadrid así como conexiones en 'Y ahora Sonsoles' y 'Más vale tarde'.

David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro cantan el himno de esta #VisitaPapaRTVE en el Santiago Bernabéu , ante la atenta mirada del papa León XIV pic.twitter.com/BfqGJyayzx — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 8, 2026

Justo después, los propios Christian Gálvez y Patricia Pardo han podido saludar al Papa muy emocionados, pues ambos no han parado de declararse católicos. "Santidad, eminencia, en primer lugar le queremos dar las gracias por el esfuerzo de tantas y tantas y tantas horas, gracias", le decía el presentador de 'La tarde de Telemadrid'. "Aquí en Madrid hay gente que tiene premios, y gente que tiene cicatrices y la iglesia de Madrid está ahí, con todos ellos, y además siendo conscientes de que estamos en una sociedad en constante evolución y transformación", apostillaba el madrileño.

"Queremos recuperar para usted unas palabras que pronunció usted para su familia, los agustinos, concretamente el 30 de noviembre de 2006 cuando usted les invitó a vivir como los testigos fiables que el mundo necesita. Han pasado 20 años santidad de esas palabras, pero para la iglesia de Madrid siguen estando vigentes y siguen siendo inspiradoras y a través de ellas le vamos a pedir, con su permiso, que nos ilumine y que arroje luz en este camino de desafíos y retos que aborda la iglesia de Madrid", añadía por su parte Patricia Pardo.

Críticas a Patricia Pardo y Christian Gálvez: "Vaya tortura"

La elección de Patricia Pardo y Christian Gálvez como maestros de ceremonia de este evento en el Estadio Bernabeu no ha estado exento de críticas. Desde que se conoció que serían ellos quienes se pondrían al frente de este encuentro con el Papa ya hubo mucha polémica. Pero, este lunes, una parte de los espectadores en las redes han criticado su elección como presentadores.

Algunos no han dudado en cuestionar que haya sido la pareja la escogida teniendo en cuenta que ambos están divorciados y su boda no se celebró en la Iglesia al haber pasado ya previamente por el altar con sus parejas anteriores.

"Un acto presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo... Rezo por el Papa León XIV y los asistentes, vaya tortura" o "No había otros dos presentadores para este evento. Tenían que ser ellos" son algunos de los comentarios que se han podido leer en "X".



Me resulta curioso que hayan elegido a Patricia Pardo y Christian Gálvez para presentar el encuentro con el papa León XIV en el Santiago Bernabéu



Llamativo, cuanto menos #VisitaPapaRTVE — M 📺 (@casasola_89) June 8, 2026

No había otros dos presentadores para este evento. Tenían que ser ellos. https://t.co/Viqvm3kOQW — Carlos Pecharromán (@carlos_pecha) June 8, 2026

Patricia Pardo y Christian Gálvez dándole la bienvenida al Papa en el Bernabéu. Había mejores profesionales para recibirles que esos dos… #VisitaPapaRTVE — José (@joseerv1410) June 8, 2026

Un acto presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo... Rezo por el Papa León XIV y los asistentes, vaya tortura #VisitaPapaRTVE #Bernabéu — Rafael García López (@rafaglaf99) June 8, 2026

¿No podía haber una pareja más ñoña para conducir el acto en el Berbabeu que Christian Gálvez y Patricia Pardo? ¡Mondieu! pic.twitter.com/2E8t0IN0aE — habibireal (@habibireal) June 8, 2026

Estar ahora en el Santiago Bernabéu para ver al #PapaLeónXIV debe ser un poco como ir al infierno: Christian Gálvez, Patricia Pardo, David Bustamante, Santi Rodriguez.. — Javier (@javibujidos) June 8, 2026

Christian Gálvez y Patricia Pardo presentando el evento del Bernabéu del Papa oscuro? La moral y la doctrina d la fe, un poco rarunos — olitwit (@olipuntocom) June 8, 2026

Pobre Papa teniendo q aguantar a Christian Gálvez y Patricia Pardo #VisitaPapaRTVE — Ángeles 🎬 📺 (@nuevaera86) June 8, 2026

Patricia Pardo y Cristian Galvez no están casados por la Iglesia, ya que ella está casada con otro por la Iglesia. Pero los sacan ahí como modelo de Católicos Practicantes, ejemplo de algo. Es la protestantización silenciosa de la Iglesia. — Una luchadora más (@langu2010) June 8, 2026

A quién se le ocurrió poner de presentadores a Patricia Pardo y Cristian Gálvez??

Son insufribles?? 🤢#VisitaPapaRTVE — Xocolātl 🍫 (@chocolatito_lat) June 8, 2026

¿Se puede marchar ya, S.S.León XIV? Estoy del despliegue masivo de ranciofacts indiscriminados de todos estos días hasta los mismísimos 🥚🥚. Con lo de Christian Gálvez y Patricia Pardo me terminó de explotar la cabeza. Gracias. — Félix Kortajarena. (@Xclusively9) June 8, 2026

Quién ha escogido a Patricia Pardo y Cristian Gálvez como ejemplo de cristianos, católicos y practicantes?? Por Dios…🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/NXZDFLCoZr — NACHO TELLADO (@_naxotellado) June 8, 2026