Las audiencias dictan una clara sentencia a la cobertura de La 1 de RTVE sobre el papa León XIV frente a Telecinco y Antena 3

RTVE se está volcando con la primera visita del papa León XIV a España mediante un dispositivo técnico y humano sin precedentes. Un despliegue para retransmitir cada acto de la agenda del pontífice que, en sus dos primeros días, ha obtenido un destacado espaldarazo del público.

Este domingo, 7 de junio, albergó el evento más multitudinario con la misa en Cibeles, en pleno centro neurálgico de Madrid. Congregó a más de 1,2 millones de personas según los organizadores. Y a esa apabullante cifra hay que sumar los 732 mil telespectadores que siguieron esa eucaristía a través de La 1 de TVE, lo que se tradujo en un arrollador 21,2% de cuota de pantalla.

Una vez concluida la misa y la procesión del Corpus Christi, la emisión posterior, desde la 12:23 hasta las 13:02 horas, se mantuvo fuerte con un reseñable 16,6% de share y una media de 744.000 fieles que no quisieron perder detalle, entre otras cosas, del traslado del Santo Padre a la Nunciatura Apostólica, su lugar de residencia en la capital.

👉 La emisión posterior (12.23H - 13.02H) con la retransmisión de su 2º día en Madrid se mantiene con un gran 16.6% de share y una media de 744.000 espectadores



👉 Más de 1.4 millones de espectadores únicos conectaron con esta retransmisión#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/1OMfH7JJDg — Dos30' (@Dos30TV) June 8, 2026

Estos enormes datos para el programa conducido por Pepa Bueno y Marc Sala contrastaron con los registrados por la competencia, que no alcanzó el doble dígito en ningún caso. El especial informativo de 'Antena 3 Noticias', con Matías Prats y Mónica Carrillo al frente, se conformó con un escueto 7,6% de share y 283.000 televidentes de media.

Por su parte, Telecinco salió muy mal parada en su apuesta informativa con un terrorífico 2,9% de cuota y tan solo 111.000 seguidores para una retransmisión liderada por María Casado. De hecho, TRECE, canal minoritario de la TDT, se llegó a imponer a la principal cadena de Mediaset con un 4,3% y 173.000 espectadores. En resumidas cuentas, un pinchazo estrepitoso.

En cuanto a la tarde, el especial de La 1 de RTVE, centrado en el encuentro del Papa en el Movistar Arena de Madrid con el mundo de la cultura, promedió un 10,8% y más de 900 mil televidentes de media, siendo la oferta líder de su franja frente al cine de Antena 3 (10% y 8,4%) y el magacín 'Fiesta' en Telecinco (7,8%).

Estos excelentes resultados de los que estamos hablando impulsaron a La 1 a un gran 12% de cuota de pantalla en el cómputo global de la jornada de este domingo, lo que le convirtió en la cadena líder por delante de Antena 3 (10,5%) y, en especial, de Telecinco (7,9%), con 4,1 puntos menos.

Por otro lado, el sábado, primer día de su Santidad en nuestro país, la cadena estatal principal también cosechó un significativo respaldo. El aterrizaje de León XIV en el aeropuerto de Barajas, sus encuentros institucionales en el Palacio Real y su primer papamóvil por el centro de Madrid, narrado por Lourdes Maldonado e Igor Gómez, anotó un formidable 22,6% de share y más de 800 mil espectadores de media.

Por la tarde-noche, La 1 de RTVE también se apuntó un sobresaliente dato con el especial que retransmitió la Vigilia de Oración del Papa con los jóvenes en la Plaza de Lima; otra de las citas más importantes y de gran concurrencia de la estancia en la capital de España. Obtuvo un 12,1% y casi un millón de telespectadores de media.

La cobertura de La 1 de TVE no descansa en toda la semana

Este lunes 8 de junio, La 1 continuará con la programación especial, retransmitiendo la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena a las 18:00 horas y el encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 19:00 horas.

El martes 9 de junio, jornada en la que León XIV se trasladará a Barcelona, La 1 ofrecerá un programa especial desde las 12:00 horas que incluirá la llegada del Santo Padre al aeropuerto de El Prat, desde donde se desplazará a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulàlia para una primera oración (13:00 horas). El seguimiento no se detendrá por la tarde, cuando La 1 y Canal 24 horas retransmitirán en directo la Vigilia en el estadio Olímpico de Montjuic desde las 20:00 horas.

El miércoles 10 de junio, desde las 10:35 horas, se programará un especial en La 1 con la visita del Papa a la cárcel de Brians y la posterior cita en Montserrat (12:00 horas), que incluirá una visita a la basílica y un almuerzo con la comunidad de monjes benedictinos. A partir de las 19:00 horas, se retomará la programación especial, que acogerá uno de los actos más relevantes del viaje en la ciudad condal: la visita a la Basílica de la Sagrada Familia (19:30 horas), donde presidirá la Santa Misa y bendecirá la nueva torre.

El jueves 11 de junio, León XIV dejará Barcelona y se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria. Tras su aterrizaje en la isla, destacará su encuentro con personas migrantes en el famoso puerto de Arguineguín. Se prevé para las 12:40 horas (hora peninsular).

Por último, el viernes 12 de junio, último día de visita del Papa en nuestro país, se desarrollará en Tenerife. La 1 volverá a diseñar una programación extraordinaria por la mañana con la retransmisión de la visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida desde el aeropuerto internacional de Tenerife Norte - Los Rodeos, con salida destino a Roma a las 15:00 horas.