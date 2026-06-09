Así se saldó la competición en audiencias de La 1 de RTVE, Telecinco y Antena 3 sobre la comparecencia del Papa León XIV

La 1 de RTVE anotó este lunes, 8 de junio, una gran jornada en audiencias con un 12,8% de cuota de pantalla media; a solo 0,8 décimas de Antena 3, cadena líder con un 13,6%, y notablemente lejos de Telecinco, que se conformó con un escueto 9,4%.

El resultado en la franja matinal, donde el canal estatal principal arrasó con un reseñable 18,5% de share, contribuyó enormemente en ese promedio diario frente al 12,7% y el 11% obtenido por la cadena de Atresmedia y Mediaset respectivamente en esa citada banda horaria.

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Para arrancar, 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo a los mandos registró un formidable 20,2% de cuota. A partir de las 10:15 horas, cedió el testigo al informativo especial, comandado por Alejandra Herranz, que anotó un enorme 19,7%. Más de medio millón de espectadores siguieron la visita del pontífice a las Cortes Generales.

Y si nos detenemos, en particular, en la esperada comparecencia de León XIV en el Congreso de los Diputados, uno de los actos principales de su agenda en Madrid, ésta se disparó a un desorbitado 23,1% de share, con 628.000 fieles de media solo en La 1 de RTVE.

Cifra a años luz de la cosechada por 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco, que marcó un 12,5% en el cómputo global de su emisión pero que en el momento de la comparecencia descendió a un 10,4%. Muy lejos se quedó también 'Espejo Público'. El magacín de Antena 3 liderado por Susanna Griso firmó un 12% en su totalidad y un 11,4% en el caso de la intervención del Papa. Por tanto, hablamos de distancias abismales de 12,7 y 11,7 puntos respectivamente.

Posteriormente, 'Mañaneros 360', en una edición comprimida de 13:00 a 13:55 horas en La 1 de TVE, mantuvo los buenos datos con un excelente 15,5% y más de 700 mil televidentes. El segundo tramo del programa de Javier Ruiz y Adela González, de 14:20 a 14:55 horas, también registró un destacado resultado (12,1%).

Por la tarde, el especial con Pepa Bueno que narró la Ofrenda a la Almudena y el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu anotó un 11,8% y casi 900 mil telespectadores en La 1 de RTVE; afectando de lleno a 'Pasapalabra', que decreció de su listón habitual (16,4%), y sobre todo a 'Allá Tú', que se hundió con un pobre 7,8% en Telecinco.