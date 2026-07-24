¿Quién es Marina Valdés, la sustituta de Iñaki López en 'Más vale tarde' tras la marcha de Cristina Pardo a Antena 3?

Al igual que el resto de espacios, 'Más vale tarde' también ha vivido una renovación de sus rostros con la llegada del mes de julio, pues Iñaki López también se ha despedido de la audiencia para disfrutar de sus vacaciones de verano. El pasado viernes, el rostro habitual de laSexta cedió el testigo a Marina Valdés, que una vez más tomará las riendas del magacín en ausencia del presentador.

"Marina Valdés es quién se va a hacer cargo a partir de ahora, luego te doy el título de propiedad", explicó el presentador habitual el pasado viernes 17 de julio recibiendo a la comunicadora en plató. "Me lo dice con recochineo, ¿me vas a mandar alguna foto de donde vas a estar?", añadió su compañera entre risas.

"Te mandaré fotos familiares de esas de pies, en la playa, de esas te voy a mandar", aseguró Iñaki López, explicando con detalle a partir de qué día la comunicadora asumiría las riendas del programa en su ausencia. "A partir del lunes con Marina Valdés este programa continúa", explicó el presentador. "Yo creo que te pesa, que te querrías quedar aquí a contar el lunes cuando seamos campeones del mundo, por ejemplo", llegó a bromear la colaboradora habitual del magacín.

"Total, que me voy de vacaciones, ella se queda aquí haciéndose cargo de la finca", resumió el televisivo mientras la presentadora en funciones, que conduce el espacio de laSexta desde el pasado lunes, dejaba claro que entendía su cometido. "Te voy a cuidar muy bien el chiringuito para cuando vuelvas", aseguró la joven, que ha asumido la tarea de tomar los mandos de 'Más vale tarde' en anteriores ocasiones.

Marina Valdés toma las riendas de 'Más vale tarde' por quinto año consecutivo, esta vez sin María Lamela

Marina Valdés e Iñaki López en 'Más vale tarde'

Marina Valdés cuenta con una dilatada trayectoria en los medios de comunicación, habiendo pasado por Radio Godella, la redacción de la agencia EFE y 'Antena 3 Noticias', donde trabajó durante 7 años antes de dar el salto a 'La Sexta Noticias' en 2015. Y si bien durante la mayor parte de su tiempo en la cadena se ha dedicado a sustituir a sus compañeras de informativos en distintas ediciones, desde hace años forma parte del equipo del magacín conducido por Iñaki López.

Fue en 2021 cuando, junto a María Lamela, la joven se puso al frente de 'Más vale tarde' para sustituir al tándem formado por Cristina Pardo y el presentador durante los meses de verano. Sin embargo, tras la marcha de la periodista y el fichaje de Lamela en 'Supervivientes', después de cuatro años consecutivos formando un dúo en verano, Valdés será la única presentadora al frente de la temporada estival hasta el regreso del presentador.