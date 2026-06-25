Telecinco roba a 'Más vale tarde' uno de sus colaboradores estrella para el nuevo programa de Ion Aramendi

Telecinco continúa desvelando poco a poco su renovada programación para las tardes de verano. Tras el estreno de 'Amor o lo que surja' con Carlos Lozano, la cadena ha adelantado más detalles sobre 'El verano se mueve', el formato que Ion Aramendi conducirá junto a Quique Quintana y que, tal y cómo han desvelado, incluirá un fichaje estrella que llega directo desde La Sexta.

Habrá que esperar hasta el próximo lunes 29 de junio para descubrir todo lo que esta nueva apuesta veraniega tiene en la recámara para los próximos meses, pero por el momento ya se conoce que el magacín abordará actualidad, estilo de vida, viajes, salud, tendencias, historias humanas y crónica social. Precisamente esta última temática contará con un amplio elenco conformado por nombres ya habituados a las tardes de la cadena.

Pablo Ojeda, el fichaje estrella de Telecinco para 'El verano se mueve', su nueva apuesta del verano con Ion Aramendi

María Eugenia Yagüe, Alexia Rivas, Antonio Montero, Sandra Aladro, Belén Rodríguez, Leticia Requejo, Jessica Bueno y Carmen Borrego serán algunos de los nombres que cambiarán el plató de 'El tiempo justo' por el de 'El verano se mueve' durante los próximos meses. Pero uno de los fichajes más destacados del nuevo formato de Telecinco está relacionado con la sección de salud y nutrición, pues Pablo Ojeda, el popular nutricionista de 'Más vale tarde', se unirá al equipo del magacín.

Pablo Ojeda en 'Más vale tarde' junto a Iñaki López y Cristina Pardo

Tras consolidarse como uno de los rostros más conocidos del magacín presentado por Iñaki López, el experto en nutrición dará el salto a Mediaset precisamente para competir contra el espacio de La Sexta. En calidad de colaborador especializado en nutrición y salud, compartirá sección con el farmacéutico Álvaro Fernández y otros especialistas.

Con este fichaje, Telecinco suma a un extenso elenco de colaboradores algo más que un rostro televisivo, ya que Pablo Ojeda ha conseguido labrar con el paso de los años una reconocida marca personal, consolidándose como un experto reconocido en su campo y entre los espectadores de la pequeña pantalla. De esta forma, la cadena busca hacer de 'El verano se mueve' un formato completamente transversal.

Teniendo el cuenta la dura tarea que supone hacer frente a la franja de la tarde durante la temporada estival, Mediaset ha decidido reinventar su parrilla con 'Amor o lo que surja', el dating show de Carlos Lozano que arrancó sus emisiones el pasado lunes, 'De lunes a viernes', la nueva tirada diaria de 'De viernes' con Beatriz Archidona y Santi Acosta al frente y este ambicioso formato capitaneado por Ion Aramendi y Quique Quintana.