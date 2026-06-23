Duro fiasco en audiencias de 'Amor o lo que surja' en su estreno, que no desentona dentro de la Telecinco actual

'Amor o lo que surja', la primera de las tres nuevas apuestas vespertinas que Telecinco ha puesto en marcha de cara a verano dentro de su objetivo por remodelar la franja e impulsar las audiencias, debutó en la programación este lunes 22 de junio con un pobre beneplácito del público.

A pesar de su intensa promoción en las últimas semanas y de la buena crítica general, el dating show producido por Bulldog TV y conducido por Carlos Lozano, que vuelve a enfundarse en el traje de presentador después de muchos años, obtuvo una gélida acogida con un 6,8% de cuota de pantalla y 632.000 espectadores.

Fue cuarta opción de la audiencia frente al 13,6% de la serie 'Sueños de libertad', que dominó la franja desde Antena 3 un día más, el 10,7% de 'Directo al grano' en La 1 de TVE y el 8% de 'Todo es mentira' en Cuatro. Y no se quedó a mucha distancia de 'Zapeando' en La Sexta (6%).

En definitiva, un mal resultado que empeora incluso a 'El Tiempo Justo' y que, sin embargo, no desentona dentro de la actual Telecinco, que afronta su peor momento de la historia sin visos de recuperación a corto plazo. Todo lo contrario. La media global de la cadena este lunes fue de un 7,9% de share; muy lejos del 15,6% de La 1, dopada por el fútbol, y de Antena 3 (13%), su rival más directo.

El estreno de #AmorOLoQueSurja en la tarde de @telecincoes comienza con un 6.8% de cuota, 632.000 y 1.742.000 espectadores únicos



🩷 Roza el 9% de 25 a 44 años



❤️‍🩹 Finaliza sobre el 8%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ckxo6l15Xp — Dos30' (@Dos30TV) June 23, 2026

Registrar un 7,9% en un día hábil resulta realmente preocupante. Y se explica por el fallido daytime más allá del batacazo del estreno de 'Amor o lo que surja'. La tarde de Telecinco fue demoledora este 22 de junio, ya que, tras el 6,8% del nuevo formato, la versión reducida de 'El Tiempo Justo' anotó un 7,4%; 'El diario de Jorge' un 7,3% y 'Allá Tú' otro 7,3%.

En el caso del talk show de Jorge Javier Vázquez y del concurso presentado por Juanra Bonet hay que puntualizar que compitieron contra el Argentina-Austria que retransmitió La 1 entre las 19:00 y las 21:00 horas y que alcanzó un 31,1% y cerca de 3 millones de seguidores.

Aun así, al margen de las alteraciones lógicas en el índice de share por el aumento de consumo televisivo, la cifra en espectadores en los tres citados espacios (598.000, 619.000 y 714.000 respectivamente) no varía apenas respecto a otras jornadas y se mantiene en la senda habitual.

Para poner más contexto a la situación del canal principal de Mediaset y comprender el fiasco de 'Amor o lo que surja' hay que poner el acento también en lo que le precedió: el 7,7% y los solo 744.000 espectadores que alcanzó 'Informativos Telecinco 15 horas'; lastrados por el 7,8% previo de 'El Precio Justo', que no remonta en la sobremesa.

Por la noche, las cosas no fueron mejor. El informativo de Carlos Franganillo y Ángeles Blanco se hundió con un 7,1%; 'First Dates' marcó un triste 7,7% en el access, siendo cuarta opción del público; y lo nuevo de 'Universo Calleja' tampoco fue capaz de llegar al doble dígito (9,2% y 700.000).

La vuelta de #UniversoCalleja a la noche de @telecincoes alcanza el 9.2% de cuota, 700.000 y 2.279.000 espectadores únicos



🌏 11% entre el público femenino



🌎 11% de 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/RaNzlI3sMd — Dos30' (@Dos30TV) June 23, 2026

Tras el desalentador debut de 'Amor o lo que surja', a la espera de ir observando su evolución a lo largo de la semana, Telecinco aguarda a los dos próximos estrenos en la tarde: 'El verano se mueve' con Ion Aramendi y Kike Quintana y 'De lunes a viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona. Está por ver si correrán mejor suerte o no.