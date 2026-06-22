El público dicta sentencia al estreno de 'Amor o lo que surja' con Carlos Lozano en Telecinco, y la ovación es masiva

Telecinco ha arrancado este lunes su reformulación de las tardes aprovechando la llegada del verano con el estreno de 'Amor...'¡o lo que surja!', su nuevo dating show diario que recupera en parte el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa' pero ampliando los horizontes.
Y es que en 'Amor...¡o lo que surja!', habrá participantes de todas las edades desde los 18 hasta pasados los 80 años. En concreto, 20 hombres y 20 mujeres de diferentes edades se sentarán desde hoy en las gradas del programa que presenta Carlos Lozano dispuestos a encontrar el amor o lo que surja entre ellos.
Asimismo, 'Amor...¡o lo que surja!' cuenta con dos "diamantes", Jordi, un joven palmesano de 23 años, y Arantxa, una joven de 24 años afincada en Madrid que llegan al programa para encontrar a su media naranja. Cada uno tendrá diez pretendientes a los que ir conociendo y dando citas. Eso sí, todo lo que surja entre ellos tendrá que ser ante las cámaras pues tienen prohibido el contacto a través de las redes sociales.
Para ayudar a Carlos Lozano y a cada uno de los participantes de 'Amor...¡o lo que surja!', el programa cuenta también con dos "consejeras del amor", Anabel Pantoja y Ana Santiago, una de las participantes más reconocidas de 'Casados a primera vista'.
Y precisamente, nada más arrancar, el programa ha contado con un reencuentro de 'Casados a primera vista' con Luciana con Laura, que ahora está junto a Borja, quien fue el marido de la mallorquina en el programa. También se sumaba al reencuentro Natalia, otra de las participantes del programa.
El veredicto de la audiencia al estreno de 'Amor...¡o lo que surja!'
El estreno de 'Amor...¡o lo que surja!' ha sido muy comentado en redes sociales. Son muchos los que han señalado el paso adelante que ha dado Telecinco con este formato y celebrando que recuperen un programa con el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa'. "Estoy volviendo a disfrutar un programa por la tarde en telecinco" o "Estamos tan de vuelta chicos. Las nuevas generaciones ya tienen su MyHyV CELEBREMOS" son algunos de los comentarios que se han podido leer en ese sentido.
No obstante, el hecho de que Telecinco haya empezado 'Amor...¡o lo que surja!' haciendo un reencuentro y debate sobre 'Casados a primera vista' ha echado para atrás a algunos espectadores. "Que la carta de presentación del programa sea ponerse a hablar de Casados a primera vista es un sinsentido. He venido a ver un programa nuevo de búsqueda del amor con nostalgia viceversa, no a escuchar las rencillas de otro reality que ahora no importa nada", escribía un gran seguidor de realitys.
"No entiendo que es este reencuentro, si esto parece un de viernes. No se supone que esto era como myhyv??? Yo que no he visto casados a primera vista, me está aburriendo bastante", añadía otro usuario al respecto.
Otro de los espectadores ha querido exponer algunas mejoras que haría en la mecánica de 'Amor o lo que surja' como quitar la parte del baile, que Carlos Lozano se siente en las escaleras como hacía Emma García en 'MyHyV' y que los participantes se conozcan por primera vez en el plató.
Carlos Lozano, a examen
La elección de Carlos Lozano como presentador también ha generado muchas reacciones entre la audiencia en "X". La mayoría positivos destacando que les encanta que sea él el que se encargue del programa aunque hay otros que aseguran que hubieran preferido el regreso de Emma García. "Me encanta ver a Carlos Lozano presentando" o "Carlos Lozano es lo mejor de este programa" son algunos de los mensajes que se han podido ver en este sentido.
Lluvia de aplausos al fichaje de Ana Santiago
La presencia de Aanbel Pantoja y sobre todo de Ana Santiago ha sido muy aplaudida por los espectadores. Así, son muchos los que no han dudado en alabar el fichaje de la ex participante de 'Casados a primera vista'. "Me encanta Ana como asesora además tiene unos puntazos", destaca una espectadora. "Ana Santiago y Anabel Pantoja están siéndolo todo dándole caña a los participantes", añade otro.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.