El público dicta sentencia al estreno de 'Amor o lo que surja' con Carlos Lozano en Telecinco, y la ovación es masiva

Telecinco ha arrancado este lunes su reformulación de las tardes aprovechando la llegada del verano con el estreno de 'Amor...'¡o lo que surja!', su nuevo dating show diario que recupera en parte el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa' pero ampliando los horizontes.

Y es que en 'Amor...¡o lo que surja!', habrá participantes de todas las edades desde los 18 hasta pasados los 80 años. En concreto, 20 hombres y 20 mujeres de diferentes edades se sentarán desde hoy en las gradas del programa que presenta Carlos Lozano dispuestos a encontrar el amor o lo que surja entre ellos.

Asimismo, 'Amor...¡o lo que surja!' cuenta con dos "diamantes", Jordi, un joven palmesano de 23 años, y Arantxa, una joven de 24 años afincada en Madrid que llegan al programa para encontrar a su media naranja. Cada uno tendrá diez pretendientes a los que ir conociendo y dando citas. Eso sí, todo lo que surja entre ellos tendrá que ser ante las cámaras pues tienen prohibido el contacto a través de las redes sociales.

Para ayudar a Carlos Lozano y a cada uno de los participantes de 'Amor...¡o lo que surja!', el programa cuenta también con dos "consejeras del amor", Anabel Pantoja y Ana Santiago, una de las participantes más reconocidas de 'Casados a primera vista'.

Damos la bienvenida a nuestras consejeras del amor, Anabel Pantoja y Ana Santiago ❤️



💘 #AmorOLoqueSurja

🔵 https://t.co/ZPIze79Qbk pic.twitter.com/0NE8OexITO — Amor... ¡O lo que surja! (@amoroloque) June 22, 2026

Y precisamente, nada más arrancar, el programa ha contado con un reencuentro de 'Casados a primera vista' con Luciana con Laura, que ahora está junto a Borja, quien fue el marido de la mallorquina en el programa. También se sumaba al reencuentro Natalia, otra de las participantes del programa.

El veredicto de la audiencia al estreno de 'Amor...¡o lo que surja!'

El estreno de 'Amor...¡o lo que surja!' ha sido muy comentado en redes sociales. Son muchos los que han señalado el paso adelante que ha dado Telecinco con este formato y celebrando que recuperen un programa con el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa'. "Estoy volviendo a disfrutar un programa por la tarde en telecinco" o "Estamos tan de vuelta chicos. Las nuevas generaciones ya tienen su MyHyV CELEBREMOS" son algunos de los comentarios que se han podido leer en ese sentido.

estoy volviendo a disfrutar un programa por la tarde en telecinco.#AmorOLoQueSurja pic.twitter.com/VvBfstSz9l — Pedro (@Pedromartinn10) June 22, 2026

Que aire fresco trae este programa. Entretenido, sin guarreo y para pasar el rato entretenido. Carlos Lozano es un sí! Estamos de los mismos presentadores hasta el gorro.

MYHYV del 2026 😬🥰#AmorOLoQueSurja — Dracarys🐲🔥 (@decolores444) June 22, 2026

A mi me está encantando el programa. Ojalá tengan un éxito y vivamos una revolución tipo MHYV. Telecinco lo necesita y los amantes de la tv también #AmorOLoqueSurja — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 22, 2026

Sintiendo cosas con esta primera parte del programa. Creo que este programa promete.#AmorOLoQueSurja — 🫶🏼 (@realitysdetv) June 22, 2026

Notable estreno de #AmorOLoQueSurja 🙌🏼



Por fin una oferta de entretenimiento diferente para la franja! Un MYHYV actualizado y con ritmo, aunque Carlos Lozano todavía tiene que ubicarse… Dará por fin Telecinco con la tecla? 🧐



Suerte al equipo de Bulldog! — Paco Martín-Vázquez (@pacomvc_) June 22, 2026

POR FAVOR, esto ha sido buenísimo. Primer capítulo y ya me he enganchado. QUIERO MÁS MÁS Y MÁS.#AmorOLoQueSurja — ReinaDelConfe💋 (@kalvani_gh) June 22, 2026

El estreno de #AmorOLoQueSurja en @telecincoes empieza tirando de su ultimo éxito. Con las protagonistas de #CasadosAPrimeraVista hablando del drama de Borja con Luciana y Laura



Me parece un acierto — ᴇʟ ᴋʀɪᴛɪᴄᴏ (@elkritico6265) June 22, 2026

Estamos tan de vuelta chicos🥹😍



Las nuevas generaciones ya tienen su MyHyV



CELEBREMOS #AmorOLoQueSurja — Adrià (@_Adry___) June 22, 2026

Este programa está siendo oro DIOS #AmorOLoQueSurja pic.twitter.com/Ty7cQFhI2j — Vanessa CF Christiania CPH (@stanrealities) June 22, 2026

Magnífico #AmorOLoQueSurja es obvio que le falta muchas tardes de rodaje pero pienso que podemos estar ante un gran formato Televisivo que ha llegado para quedarse.



Veremos qué tal. pic.twitter.com/g6se6gxb9W — comentemoslo 🎪 (@comentemoslo) June 22, 2026

Oye esto es buenísimo #AmorOLoQueSurja — 𝒀𝒆𝒓𝒃𝒂𝒔 𝑩𝒂𝒓𝒏𝒆𝒅𝒂.🌿 (@elisghv) June 22, 2026

Pues #AmorOLoQueSurja es un programa que necesitábamos en verano. Creo que mezcla la esencia de MYHYV y el alternar con personas más maduras que tienen menos filtro le da el toque. Me ha gustado este primer programa — Benyx (@soybenyx) June 22, 2026

#AmorOLoQueSurja El programa lo está siendo todo espero que triunfe en audiencias — Rubén♏️ (@ruubeeenm) June 22, 2026

Por favor, el programa es divertidísimo. #AmorOLoqueSurja — Elena (@_Quesabenadie_) June 22, 2026

Pero este programa es tan Telecinco 2016 coded #AmorOLoQueSurja pic.twitter.com/EVCQxWJykI — Eurotrash (@eurotrashof) June 22, 2026

Me.esta encantando



Lo de la gente mayor es un acierto porque no tienen ningún tipo de filtro jajajajajaj



No me imaginaba a ana Santiago así jajajaja



Vibes de Nagore jajajajajaja



Deseando que entre los diamantes y ya esa dosis de mamarracheo#AmorOLoQueSurja — 💫 (@_Reality__Tv_) June 22, 2026

Me gusta que van alternando viejos y jóvenes de forma rápida así agradan a todos los públicos bravo#AmorOLoQueSurja — ⚰︎ 𝔥 𝔶 𝔡 𝔯 𝔬 ⚰︎ (@hydrochl0r1de) June 22, 2026

Esto es lo más parecido a MYHYV que las nuevas generaciones van a poder observar en Televisión.



Disfruten del programa #AmorOLoQueSurja pic.twitter.com/8bi389ebNp — comentemoslo 🎪 (@comentemoslo) June 22, 2026

Opinión de #AmorOLoQueSurja: El plató muy bonito, Carlos Lozano bien de presentador.



Pero me ha parecido algo caótico que por un lado haya "diamantes" con la misma mecánica de MyHyV para la gente joven, y que se mezcle con pretendientes más mayores, habrá que ver si coge rodaje pic.twitter.com/1J5E7egyGp — Carlos (@carlos_tunas) June 22, 2026

No obstante, el hecho de que Telecinco haya empezado 'Amor...¡o lo que surja!' haciendo un reencuentro y debate sobre 'Casados a primera vista' ha echado para atrás a algunos espectadores. "Que la carta de presentación del programa sea ponerse a hablar de Casados a primera vista es un sinsentido. He venido a ver un programa nuevo de búsqueda del amor con nostalgia viceversa, no a escuchar las rencillas de otro reality que ahora no importa nada", escribía un gran seguidor de realitys.

"No entiendo que es este reencuentro, si esto parece un de viernes. No se supone que esto era como myhyv??? Yo que no he visto casados a primera vista, me está aburriendo bastante", añadía otro usuario al respecto.

Que la carta de presentación del programa sea ponerse a hablar de Casados a primera vista es un sinsentido. He venido a ver un programa nuevo de búsqueda del amor con nostalgia viceversa, no a escuchar las rencillas de otro reality que ahora no importa nada. #amoroloquesurja — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) June 22, 2026

Nada más empezar ya se están cargando el programa sacando esto de otro programa, mal augurio #AmorOLoQueSurja — gato Basilio (@GanMil) June 22, 2026

No entiendo que es este reencuentro, si esto parece un de viernes. No se supone que esto era como myhyv??? Yo que no he visto casados a primera vista, me está aburriendo bastante #AmorOLoQueSurja — Sky (Taylor’s Version) (@Blueskypink1Sky) June 22, 2026

AMOR O LO QUE SURJA Y LO PRIMERO QUE HACEN ES UN DEBATE DE CASADOS A PRIMERA VISTA PUES SAME LA POCA CONFIANZA QUE TIENEN EN ESTO #AmorOLoQueSurja pic.twitter.com/T92HvnqgDb — El Realista de Doraemon (@elrealiistaa) June 22, 2026

Otro de los espectadores ha querido exponer algunas mejoras que haría en la mecánica de 'Amor o lo que surja' como quitar la parte del baile, que Carlos Lozano se siente en las escaleras como hacía Emma García en 'MyHyV' y que los participantes se conozcan por primera vez en el plató.

mejoras que haría yo:



1. quitar el baile de todos con todos porque da mucha vergüenza y cringe con esa canción lenta de Ed Sheeran



2. Que Carlos Lozano se siente en las escaleras como Emma Garcia



3. Que se conozcan por primera vez en plató, nada de fuera#AmorOLoQueSurja — Pol (@polmarin06) June 22, 2026

Carlos Lozano, a examen

La elección de Carlos Lozano como presentador también ha generado muchas reacciones entre la audiencia en "X". La mayoría positivos destacando que les encanta que sea él el que se encargue del programa aunque hay otros que aseguran que hubieran preferido el regreso de Emma García. "Me encanta ver a Carlos Lozano presentando" o "Carlos Lozano es lo mejor de este programa" son algunos de los mensajes que se han podido ver en este sentido.

Me encanta ver a Carlos Lozano presentando 👏👏👏#AmorOLoQueSurja — Jennifer 💙🪶 (@Jennifer27_M) June 22, 2026

Que pedazo de profesional es Don Carlos Lozano. Se merece lo mejor.



#AmorOLoQueSurja — Ángela Portero Fans (@AngelaPorteroCF) June 22, 2026

Quiero a Carlos Lozano de presentador en los debates de GHVIP #AmorOLoQueSurja — Lorenzo Salazar🐶 (@Loreenzzo04) June 22, 2026

Carlos Lozano es lo mejor de este programa. #AmorOLoQueSurja — Crisss (@Crissspada) June 22, 2026

#AmorOLoQueSurja

Carlos Lozano es uno de los mejores presentadores que tenemos. El programa de momento aburridillo. Pero hay que darle tiempo — ChicoSalseo (@DeOpinarSeTrata) June 22, 2026

Carlos Lozano natural y disfrutando, Ana Santiago el descubrimiento, la Pantojita pesada y aburrida, los participantes cómodos y divertidos #AmorOLoQueSurja pic.twitter.com/9HIstyTBIm — lux tour 🇪🇦🪽 (@lidlt_) June 22, 2026

De presentadora tendría que haber sido alguien del estilo de Emma García y no Carlos Lozano #AmorOLoqueSurja — Laura👑 (@BarbieMoneo) June 22, 2026

Esto es como " mujeres y hombres" pero en mejor versión y con un buenísimo presentador. @_CarlosLozano#amoroloquesurja — Elena (@_Quesabenadie_) June 22, 2026

Qué bien que la cadena haya recuperado el espiritu de Mujeres y Hombres, que falta le hacía a la cadena un programa así.

Está muy bien #AmorOLoQueSurja y @_CarlosLozano está implacable como presentador. Ojalá verle presentar GH y SV también 👏🏼👏🏼👏🏼🍿📺 — Universo reality 🌎🌕☀️🏝️🌊🌧️🏡 (@Deivid_tv7) June 22, 2026

Me está encantando , de verdad; mis más sinceras ENHORABUENAS a todo el equipo, a @_CarlosLozano @AnabelPantoja00 y a Ana Santiago.#AmorOLoQueSurja pic.twitter.com/xQwl2R9chQ — Clovis (@cloviscomentatv) June 22, 2026

Lluvia de aplausos al fichaje de Ana Santiago

La presencia de Aanbel Pantoja y sobre todo de Ana Santiago ha sido muy aplaudida por los espectadores. Así, son muchos los que no han dudado en alabar el fichaje de la ex participante de 'Casados a primera vista'. "Me encanta Ana como asesora además tiene unos puntazos", destaca una espectadora. "Ana Santiago y Anabel Pantoja están siéndolo todo dándole caña a los participantes", añade otro.

Ana Santiago y Anabel Pantoja están siéndolo todo dándole caña a los participantes.#AmorOLoQueSurja — 🫶🏼 (@realitysdetv) June 22, 2026

Hostia Ana dandole caña a los participantes #AmorOLoQueSurja

Me gusta. — Lorenzo Salazar🐶 (@Loreenzzo04) June 22, 2026

Bffff las cosas como son Anabel y Ana de asesoras están levantando muchísimo esto MADRES #AmorOLoQueSurja — juanqui (@fuecocodetarde) June 22, 2026

https://twitter.com/EvyLux_/status/2069064559948632440

Me estoy meando joder. No conocía a Ana y ya soy fan con las ostias que reparte #AmorOLoQueSurja pic.twitter.com/BNbPu3Er1E — Jirro ☆ 🦊 (@Jirro_Off) June 22, 2026

No conocía a la tal Ana esta, la asesora, pero.... MAMÁ#AmorOLoQueSurja — ⚰︎ 𝔥 𝔶 𝔡 𝔯 𝔬 ⚰︎ (@hydrochl0r1de) June 22, 2026

Me encanta Ana como asesora además tiene unos puntazos 🤣🤣🤣#AmorOLoQueSurja — Alba (@Albiiitaaa_23) June 22, 2026

me están gustando las consejeras Anabel y Ana están radiantes y están de 10.

👏🏻👏🏻👏🏻 alomejor pondría a algún chico de consejero también #AmorOLoQueSurja — Realitiestv5 (@TVRadarES) June 22, 2026