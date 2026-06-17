'Amor o lo que surja' anuncia a sus cinco primeros participantes en Telecinco, con un fichaje de 'Casados a primera vista'

Telecinco continúa calentando motores para el estreno de 'Amor o lo que surja', el nuevo dating show conducido por Carlos Lozano que llegará como parte de la programación veraniega de la cadena para resucitar el espíritu de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Y Mediaset ya ha puesto cara y nombre a los primeros concursantes que acudirán al nuevo formato en busca de su media naranja.

Así, Telecinco ha desvelado la identidad de los cinco primeros protagonistas de su nueva apuesta para las tardes de verano de la cadena, confirmando el inesperado fichaje de un rostro que ya probó suerte sin demasiado éxito en 'Casados a primera vista'.

Carlos, 46 años

Carlos, concursante de 'Amor o lo que surja'

Carlos tiene 46 años, viene de Valencia y se define como "cariñoso, divertido y abierto". Soltero y sin hijos, una de sus mayores pasiones más allá de su restaurante es el fitness, y tiene un prototipo claro a la hora de buscar a su media naranja en 'Amor lo que surja'. "Para mí el físico es muy importante, me gusta una mujer morena, alta, ojitos claros, que se cuide como yo y que tenga un cuerpo de gimnasio. Nunca he estado con una chica gordita, no me llaman la atención", asegura en su vídeo de presentación.

Además de dejar claro que no quiere hijos, el valenciano fija su búsqueda en una mujer "divertida y dinámica" que también valore tanto como él la conexión en la cama. "El sexo para mí es un 99%, porque tengo claro que si en la cama la cosa no funciona eso va a durar nada...", explica el protagonista del nuevo dating show de Telecinco.

Alejandro, 25 años

Alejandro, concursante de 'Amor o lo que surja'

Alejandro tiene 25 años, viene de Sevilla y se dedica a la ingeniería. El joven se define como "independiente, transparente, muy empático y humilde" y en su vídeo de presentación deja claro que no tiene un perfil establecido de media naranja."No tengo prototipo, cualquier chica para mí puede ser ideal. Físicamente me tiene que atraer pero yo también tengo muy en cuenta la personalidad, que tenga buen corazón...", asegura el concursante de 'Amor o lo que surja'.

Sin embargo, si tuviese que escoger, se decantaría por una "chica alta, de ojos azules y que tenga mucha energía, que sea espontánea". Requisitos que las interesadas tendrán que cumplir para conquistar al sevillano en el nuevo formato de Telecinco, además de ser "fogosas en la cama" y que compartan su afición por "probar cosas nuevas" en el terreno sexual.

Carmen, 52 años

Carmen, concursante de 'Amor o lo que surja'

Carmen tiene 52 años, llega a 'Amor o lo que surja' directa desde Murcia y es madre de dos hijos además de abuela. Se define como "extrovertida, divertida y cabezota" y en su vídeo de presentación lanza una clara advertencia a todos los interesados en una cita. "Soy muy pasional, si la persona que viene a conquistarme no tiene una vida sexual muy activa sería un no rotundo", ha asegurado la concursante, explicando también que suele congeniar con gente más joven y que le encantan los festivales.

Luciana, 29 años

Luciana, concursante de 'Amor o lo que surja'

Luciana tiene 29 años, viene de Mallorca y cuenta con un pasado televisivo estrechamente ligado a la búsqueda del amor. "He sido protagonista de 'Casados a primera vista' en busca del amor y lamentablemente no me fue bien", confiesa la joven en su vídeo de presentación. "Para mí fue una decepción tremenda. Pensaba que era un tipo de persona y resultó ser otra. Ha sido una traición y una decepción la manera en que han llevado las cosas", asegura la concursante antes de sincerarse sobre lo que busca de su aventura en 'Amor o lo que surja'.

"Creo que hay que darle una segunda oportunidad al amor", ha asegurado la televisiva. "Lo que busco es justo lo contrario a lo que he tenido: una persona que sea empática, que tenga responsabilidad afectiva, que no mienta, por favor", explica. "Ahora me embarco en una nueva aventura para ver si consigo así de verdad el amor en Amor o lo que surja y ya veremos", ha terminado adelantando.

Francisco, 59 años

Francisco, concursante de 'Amor o lo que surja'

Francisco tiene 59 años, viene directo desde Castellón y se dedica a la gestión de fondos. Amante del deporte y del mar, se define como "cariñoso y atento" y asegura que siempre trata de aportar lo máximo en todas sus relaciones. "Para mí a la hora de enamorarme es muy importante el físico. Considero que para la edad que tengo me cuido bastante, no me podría enamorar de una mujer que no me atrajese físicamente", confiesa sobre el tipo de chica que busca en 'Amor lo que surja', señalando el sexo como un pilar fundamental.

Elvira, 47 años

Elvira, concursante de 'Amor o lo que surja'

La última protagonista que 'Amor o lo que surja' ha adelantado antes de su estreno es Elvira, que se define como "eléctrica y divertida". Natural de Madrid, tiene 47 años, es madre de dos hijos y tiene una empresa con la que hace eventos y formaciones. Amante de yoga, pilates y sobre todo de bailar, en su vídeo de presentación confiesa que su trayectoria en el amor está llena de baches. "Me he casado una vez pero he estado comprometida algunas más", asegura la concursante.

"Mi hombre ideal me gustaría que fuese alguien que sea detallista, que escuche, me gustan los hombres elegantes y atractivos", desvela la madrileña sobre el prototipo que anda persiguiendo con su participación en el nuevo dating show de Telecinco, señalando como gran prioridad que su media naranja "no tenga miedo a moverse".