Censuran a Arantxa Sánchez por lo que llega a soltar sobre ETA en 'Malas Lenguas': "Está absolutamente fuera de lugar"

En las últimas semanas, 'Malas Lenguas' ha sumado a su tertulia a una colaboradora que está dando mucho que hablar en redes sociales por sus comentarios y su actitud pues se suele pasar buena parte del programa tomando notas sobre lo que dicen sus compañeros. Se trata de Arantxa Sánchez, una empresaria a la que se presenta como analista política.

Pero este martes la colaboradora ha cruzado todos los límites posibles al mezclar a ETA y Bildu cuando el debate estaba en cómo Juanma Moreno Bonilla ha dejado en manos de Vox la evaluación de la violencia machista. Un comentario que ha obligado a llamarla al orden y a censurarla por su "barbaridad".

"Lo que tenemos ahora mismo es que Vox va a evaluar en Andalucía si hay o no violencia machista. Un partido que siempre ha defendido precisamente que no existe la violencia machista", ha recalcado Ane Ibarzabal antes de dar paso a unas declaraciones de José María Llanos, número dos de Vox en Valencia en el año 2023.

‼ Moreno Bonilla cede a Vox el servicio para 'valorar a víctimas de violencia de género'. Servicio que el partido de Abascal pedió "depurar" por su "sesgo ideológico".



💢 Llanos, de Vox, 2023: "La violencia machista no existe".#MalasLenguas pic.twitter.com/F0BH8Xt91H — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) August 4, 2026

La primera en tomar la palabra ha sido Sarah Santaolalla poniendo de relieve como el candidato más moderado del PP como era Moreno Bonilla ha aceptado ceder las competencias en violencia de género a Vox. "La mujer que es maltratada no solamente tiene que aguantar la paliza o el maltrato psicológico en casa sino que una vez que pueda o se atreva a denunciar, porque hay mucho miedo a denunciar, no solamente va a pasar un calvario judicial sino que a la hora de intentar salir del túnel se va a encontrar con señores que digan que su violencia no existe y que su violencia no importa y no tiene género", ha denunciado la analista.

Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal desmontan la barbaridad de Arantxa Sánchez en 'Malas Lenguas'

Gonzalo Miró desmonta el argumento de Arantxa Sánchez en 'Malas Lenguas'

Justo después, la sustituta de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' le ha dado el turno a Arantxa Sánchez. "Bueno es una cesión ideológica, lo normal cuando hay un socio de gobierno que opina distinto a ti pero con el que tienes que gobernar y pactar. Igual que se ha hecho con los proetarras de Bildu y el PSOE ha tenido que ceder aunque no le gustara y se tuviera que tapar la nariz porque ha habido muchos concejales socialistas asesinados por ETA y ha tenido que pactar con Bildu", ha llegado a decir la colaboradora.

"¿Pero qué tiene que ver ETA? Y Bildu no es ETA", le ha replicado Sarah de primeras. "Son proetarras", ha insistido Arantxa. "¿Pero cómo puedes decir esa barbaridad?", le ha repetido su compañera. "Arantxa estamos hablando en este caso de las víctimas de la violencia de género y sacar esto a colación me parece que está fuera de lugar", le ha censurado entonces Ane Ibarzabal. "Está absolutamente fuera de lugar", ha repetido la presentadora mientras Arantxa Sánchez ha vuelto a repetir que había muchas víctimas de ETA.

"Pero Arantxa hay más víctimas de la violencia de género que de la banda terrorista de ETA y no son víctimas de segunda las de ETA pero tampoco son de segunda las de la violencia de género. Mata más el terrorismo machista que esta banda que por suerte ya no existe y que hemos condenado desde que existió hasta que finalizó", le ha corregido Sarah Santaolalla. "Pero son socios de gobierno nos guste o no", ha vuelto a decir Arantxa.

Después ha sido Gonzalo Miró el que ha puesto la cara colorada a Arantxa Sánchez por sus comentarios. "Si es verdad, Arantxa, que si hay algo que le está afectando a la gente de pactar con Bildu es que le van a subir el salario mínimo interprofesional. Y en este caso, estamos hablando de muchas mujeres que no les van a creer cuando vayan a denunciar por violencia de género", ha concluido el presentador.