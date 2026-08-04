'La Promesa', avance del capítulo del miércoles 5 de agosto en RTVE: la verdad sobre Leocadia y Cruz y la promesa de Curro

En el capítulo 880 de 'La Promesa' de este miércoles 5 de agosto, Leocadia desvela que sigue viva porque Rómulo se negó a ejecutar el encargo de Cruz y le perdonó la vida. ¡Todos se quedan de piedra! El marqués teme las repercusiones si esta historia sale a la luz.

Por su parte, Julio parece aceptar las disculpas de las cocineras. La calma que precede a la tormenta. Mientras, Tomasa le exige a Petra que, de ahora en adelante, la defienda.

Carlo sigue percibiendo gestos extraños entre María y Samuel, y la doncella se da cuenta de que algo le pasa: anda despistado y tristón. Al final, Carlo le dice que su tío no oficiará el bautizo. Lorenzo y Ciro celebran que Manuel haya accedido a vender el manual. Julieta se enfada con Manuel y le advierte de que, si sigue así, acabará perdiendo la empresa.

Curro asegura a Ángela en su vuelta que estará a su lado pase lo que pase, especialmente en un momento tan difícil. Martina promete a Adriano que, cuando Jacobo regrese, romperá su compromiso para que puedan vivir su amor. Alonso propone a Máximo reconocer públicamente a Ángela antes de que todo estalle, pero él, por el momento, se niega.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 879 emitido este martes 4 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Lorenzo convencía a Ciro de manipular a Julieta para ponerla de su lado en el asunto del manual, aunque ella se negaba en redondo a formar ese frente común.

Cristóbal reprochaba a Leocadia no haberle contado lo de Máximo, y ella lo mandaba a paseo. Máximo ordenaba a sus criados que controlen los rumores entre el servicio de La Promesa.

Adriano recuperaba la capacidad de ver dibujos, y su amor con Martina vivía un momento dulce. Leocadia explicaba su historia con Máximo y cómo acabó casándose con otro.

Mientras, Máximo le daba a Alonso su propia versión, presentando a Leocadia como una aprovechada. Julio parecía aceptar las explicaciones de Cristóbal sobre la verdura, lo que despertaba las sospechas de Ricardo. Leocadia, harta del cinismo de Máximo, estallaba ante todos revelando uno de sus secretos mejor guardados.