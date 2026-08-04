Rafa Méndez deja al descubierto el mal rollo con Paula Vázquez en 'Fama, a bailar': "No supo llevar el éxito"

Lydia Lozano ha sido la última invitada de 'Mira quien viene a cenar', el programa de entrevistas de Rafa Méndez en la Televisión Canaria. Y aprovechando su cruce de anécdotas televisivas, la antigua colaboradora de 'Sálvame' ha terminado sonsacando al coreógrafo una rivalidad del pasado, hasta ahora desconocida, con Paula Vázquez. Así, el bailarín ha destapado el "mal rollo" que tuvo con la presentadora durante una etapa de 'Fama, ¡a bailar!.

"Tu energía era otra y por eso creo que con el transcurso del tiempo has seguido, pero es un tema que tampoco quiero entrar. Tu energía es diferente, eres una tía diferente", ha querido destacar el conductor de 'Mira quien viene a cenar' de la periodista del corazón, señalando como, a diferencia de algunos de sus antiguos compañeros de las tardes de Telecinco, ella continúa en activo.

Así, Rafa Méndez ha querido aplaudir la resiliencia de Lydia Lozano y su capacidad para soportar ambientes platós llenos de hostilidad. "Yo no me muevo muy bien en el conflicto. Me rallaría mucho, por eso te admiro", ha señalado el coreógrafo sin saber el jardín en el que se iba a meter a continuación.

Rafa Méndez destapa su "mal rollo" con Paula Vázquez durante 'Fama a bailar'

"Tú también has trabajado mucho en televisión y habrás tenido tus pollos con gente. ¿Has estado bien con todo el mundo?", le ha preguntado entonces la invitada. "Con Paula no tuve buen rollo durante una época, pero vamos a dejarlo aquí, digamos que hay una cordialidad", ha desvelado mientras la periodista del corazón comenzaba a dar la voz de alarma ante la exclusiva. Sin embargo, el bailarín ha querido aclarar que se trata de un rifirrafe del pasado, y que en la actualidad no existe ninguna tensión entre ambos.

Y sin extenderse sobre lo que sucedió durante el tiempo que coincidieron en el concurso de baile de Cuatro, Rafa Méndez se ha limitado a señalar cómo vivieron el buen funcionamiento del formato. "A pesar de que para mí es una de las mejores presentadoras de este país, no supo llevar el éxito de algo coral, vamos a dejarlo ahí... que éramos todos", ha señalado.

"Cuando una cosa es de todos...", ha insistido el coreógrafo sin terminar la frase, a lo que Lydia Lozano se ha adelantado. "Es plural y se vuelve singular", ha sentenciado la invitada. "Nunca me he visto como tú en un programa de polémica aunque haga de jurado. Cuando te veo a ti digo cómo hace para estar ahí, yo no podría por salud", terminaba señalando el presentador, tratando de desviar el foco de Paula Vázquez.