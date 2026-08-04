Lydia Lozano (65 años), colaboradora de 'De Lunes a Viernes', revela el peaje que pagó en 'Sálvame' y por qué no abandonó

Lydia Lozano es una de las colaboradoras más queridas de la televisión. Sus bailes 'chumineros', sus momentos dramas y sus divertidas meteduras de pata le han convertido en todo un emblema de la pequeña pantalla. Ahora, ha vuelto a la primera línea en Telecinco con 'De lunes a viernes', aunque son décadas las que la periodista lleva al pie del cañón para dar las exclusivas más jugosas en lo que a la crónica rosa se refiere.

Lydia Lozano ha repasado algunos de los momentos más destacados de su trayectoria televisiva, y también de su vida personal, en la primera entrega de 'Mira quién viene a cenar', el programa presentado por Rafa Méndez en la televisión pública de Canarias. Durante la entrevista, se ha sincerado sobre su infancia, su vínculo con las islas, la muerte de su madre, y los episodios más duros durante sus años en 'Sálvame'.

Aunque la periodista ha nacido en Madrid, siempre se ha sentido canaria. "Por situaciones de la vida, nací en Madrid. Soy oncemesina. Mi madre es de El Paso, mi padre de Santa Cruz, mis abuelos y familiares somos descendientes de Tanausú. He crecido con el aguacate. No se vendía en Madrid ni en el resto de España. Era muy canaria. En mi casa teníamos siempre plátano, aguacate y dátiles", ha explicado en el mencionado espacio.

Uno de los momentos más duros de su vida, se produjo con el fallecimiento de su madre, a la que estaba muy unida: "Mi madre lo era todo. He estado un poco enfadada con ella. Tengo las cenizas en casa en un sitio precioso que nadie las ve. Paso a su lado y hablo con ella. Me desahogo con ella. Estoy enfadada por todo lo que ha pasado con Charly. Todo el mundo me decía, 'Verás como te ayuda ella con lo de Charly'. Y yo le digo a ella: '¿Dónde estás? ¿Por qué no me echas una mano si él era tu yerno favorito?'".

Lydia Lozano recuerda, con dolor, cómo se enteró de la muerte de su progenitora: "Ahora estoy más reconciliada. Yo estaba en Barcelona firmando libros de 'La Venganza d la llorona' cuando me enteré y esa vuelta a Madrid fue horrorosa. Ella sí que era canaria, era volcánica, divertida, guapa… Echo de menos tener mojo en casa".

Lydia Lozano hace balance de su paso por 'Sálvame': "No sé cómo estoy bien de la cabeza"

Lydia Lozano también habló largo y tendido sobre su etapa en 'Sálvame'. Reconoce que en múltiples ocasiones barajó la posibilidad de abandonar el programa, pero no llegó a hacerlo por miedo a las consecuencias: "No les quería dar esa satisfacción. Si yo me iba, eso me iba a costar que estuvieran hablando de mí y poniéndome verde. Prefería que lo hicieran a la cara. 'Pobre Charly, lo tendrá amargado. Estará llorando en su casa, es una cobarde…'. Veía eso por la noche y decía, 'yo sigo'. No sé cómo todavía estoy bien de la cabeza".

Pese a los difíciles momentos que vivió en 'Sálvame', Lydia Lozano saca algo positivo: "Creo que para todo lo que me ha pasado, tengo la cabeza muy bien amueblada. Nunca he ido al psicólogo porque seguro que pediría la excedencia. Es verdad que 'Sálvame' me dio todo lo que sé de televisión. Sé moverme en un plató… ¡Pero vamos!", ha confesado la colaboradora a Rafa Méndez.

"Fueron muchos años y llega un momento en el que no hay temas. Nos utilizaban a nosotros para estar cinco horas", recuerda la periodista, quien también tuvo unas palabras para su excompañero Kiko Hernández. Según contó, "él me llamaba desde 'Crónicas Marcianas' para preguntarme '¿cómo digo esto?', '¿cómo cuento esto?'".

"¿Te arrepientes de algo?", quiso saber el bailarín. A lo que Lydia Lozano contestó que "no", pero "después de 'Sálvame' quiero un programa con movimiento, levantarme, andar…". Antes de finalizar la entrevista, Rafa Méndez destapó su conflicto con Paula Vázquez en 'Fama', de la que dijo: "Fue una persona, en mi opinión, que no supo llevar el éxito de un programa coral".