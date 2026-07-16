El tenso desencuentro de Lydia Lozano y Terelu Campos en 'De Lunes a Viernes' en Telecinco: "Yo hago mi trabajo"

El pasado martes, 'De Lunes a Viernes' emitió unas imágenes que dejaron en shock a Terelu Campos. En ellas, se podía ver las diferentes estancias de la casa de su madre, María Teresa Campos, en un portal inmobiliario. La colaboradora aseguraba que no tenía ni idea de por qué esas instantáneas estaban colgadas en el portal.

Y es que, según contó en el programa vespertino de Telecinco su hermana y ella todavía no habían tomado una decisión sobre si vender, o no, el ático de su madre en Málaga. Ángela Portero le preguntaba si podía haberlo hecho Carmen Borrego a sus espaldas, pero Terelu ponía la mano en el fuego por su hermana, dejando claro que ésta estaba tan sorprendida como ella.

Un día después, este miércoles 15 de julio, la polémica ha continuado en el plató de 'De lunes a viernes'. Aunque el momento más tenso de la tarde lo protagonizaron Terelu Campos y Lydia Lozano. Todo empezó después de que la segunda dejara caer que la venta del piso y las imágenes que han salido a la luz podrían deberse a que Carmen "quiere vender el piso porque está arruinada".

Estas declaraciones molestaron enormemente a su compañera que, poco después, recibía un mensaje de su hermana por teléfono, y no dudaba en desvelárselo a Lydia en directo: "Tengo que decirte algo, Carmen está muy enfadada. Me ha dicho que te dijera que le ha parecido fatal que digas que vendemos la casa porque yo necesito el dinero".

Lydia Lozano y Terelu Campos protagonizan un bronco momento

Ante este reproche, la periodista ha estallado: "Carmen, tienes la absoluta confianza conmigo para levantar el teléfono y decírmelo en la publicidad. Yo no he dicho que me crea eso, sino que yo me levanto por la mañana, hago mi trabajo y entonces, esta ambigüedad da para que mucha gente escriba. Además, esta mañana también se ha dicho en esta casa".

"Esta mañana en esta casa no se ha podido decir porque no se ha hablado de este tema", le recordaba Terelu Campos. "Pues será en la competencia, pero es que yo lo veo todo, porque trabajo en esto. Del corazón lo veo todo", dejaba claro Lydia Lozano quien, levantando el tono de voz, le recriminaba a su compañera: "Para una vez que ves los temas me desmientes a mí. Nunca has visto nada, ni sabes nada. Estoy cabreada con tu hermana".

Acto seguido, Lydia ha insistido, dirigiéndose a Carmen Borrego: "Yo no he dicho que tú estés arruinada, dije que esto daba pie a que digan que Carmen quiere vender el piso porque está arruinada'". "¿Y por qué no dicen eso mismo de mí?", preguntaba Terelu, saliendo en defensa de su hermana. Finalmente, Beatriz Archidona y Santi Acosta se veían obligados a intervenir para calmar las aguas y dar paso a otro tema.