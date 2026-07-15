Terelu Campos, incómoda en 'De Lunes a Viernes' por una noticia que le afecta, se planta ante las preguntas de Beatriz Archidona

Este martes, 14 de julio, 'De lunes a viernes' ha querido conocer la opinión de Terelu Campos sobre la última noticia que le afecta de lleno. Y es que la casa de su madre, María Teresa Campos, en Málaga ha sido puesta a la venta en un portal inmobiliario. Se trata de un ático de 180 metros cuadrados frente al mar por la que piden más de 1 millón y medio de euros.

Al ver las imágenes de sus distintas estancias en el programa de Telecinco, la colaboradora no daba crédito. Terelu Campos confirmaba que eran instantáneas de la casa de su madre, pero confesaba no tener ni idea de que estaban colgadas en ningún portal. "¿Quién ha podido poner esto? Esto lo estoy viendo en directo en este preciso instante", aseguraba a sus compañeros, completamente atónita.

Además, la periodista explicaba que había hablado de esto con su hermana, Carmen Borrego, y que no tenían una decisión tomada sobre lo que hacer con la vivienda. "(Carmen) Me está diciendo que esas imágenes son las del anuncio. No sé cómo pueden tenerlas. Me preocupa que alguien las tenga sin yo saberlo", reconocía.

"¿Y no lo ha podido hacer tu hermana?", le preguntaba Ángela Portero. "¿A mis espaldas? ¡Anda ya! ¡Anda ya!", le espetaba Terelu Campos, poniendo la mano en el fuego por ella. Según la informaban, el anuncio llevaba "mas de una semana" en el portal. "Y lo han retirado hoy al mediodía", añadía Santi Acosta.

Terelu Campos se niega a contestar a una pregunta de Bea Archidona

Las fotografías están tomadas desde dentro del inmueble en un anuncio que ya ha dejado de funcionar. Sin embargo, Terelu Campos dejó claro en 'De lunes a viernes' que "nunca he hablado con ninguna inmobiliaria sobre esto", ya que pese a las conversaciones que han tenido ella y su hermana sobre lo que harán con la casa de su madre, todavía no han tomado ninguna decisión al respecto.

"¿Nos puedes confirmar que la casa no está en venta?", le preguntó Bea Archidona. Pero su compañera se plantaba: "Yo no voy a confirmar nada, nada de nada, porque son conversaciones privadas entre mi hermana y yo. Y mucho más cuando no hay una decisión tomada de nada. Entonces no voy a hablar de nada que forme parte de una conversación de hermanas, de futuro, de decir 'pues a lo mejor sería bueno'".

Terelu Campos insistía en que "no hay una decisión firme ni yo he hablado con ninguna inmobiliaria para esto. Y no podéis tener duda de eso". Rosa Benito arrojaba un poco más de luz: "A lo mejor es una conversación privada que tú has tenido con Carmen, y estáis en todo vuestro derecho porque para eso están las casas, para venderlas si fuera necesario. Porque una casa cerrada todo el año vale mucho dinero y a lo mejor lo que queréis es quitárosla".

"Lo que me llama la atención es que yo, que soy copropietaria de esa casa, no sepa que se han hecho esas fotos. Eso es lo que me preocupa que yo, como copropietaria de esa casa desconozca que se hayan hecho esas fotos y que se hayan autorizado a poner en un portal inmobiliario, eso es lo que me preocupa", sentenciaba Terelu Campos.