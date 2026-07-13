Dura despedida hoy en 'De Lunes a Viernes' tras la muerte de un trabajador de Telecinco, que rompe a Terelu Campos en directo

Este lunes 13 de julio, los trabajadores de Telecinco están de luto por el fallecimiento de un compañero. Han sido Beatriz Archidona y Santi Acosta los que han querido despedirse en 'De lunes a viernes' de Carlos Zapata, quien trabajaba como cámara en la cadena, tras su muerte.

"Lydia, queremos homenajear a un compañero, Carlos Zapata, que ha fallecido", le avisaba Santi Acosta a su compañera justo al acabar la última entrega de 'De lunes a viernes'. "Ay, sí", reaccionaba Lydia Lozano, cambiando el tono radicalmente.

A continuación, era Beatriz Archidona la que tomaba la palabra. "Le mandamos un abrazo y todo nuestro cariño a su familia", comentaba la presentadora. Sin embargo, su comentario era interrumpido por Terelu Campos, que decidía abandonar el plató del magacín de Mediaset al ser incapaz de ver la foto del compañero fallecido en el pantallón.

"Ay, de verdad, no puedo. Perdonadme, pero no puedo", sollozaba mientras se le oía levantarse del sillón y abandonar el estudio, visiblemente compungida con la noticia, pues su fallecimiento se ha producido a una edad muy joven.

"De un compañero que siempre sonreía", agregaba Santi Acosta sobre el difunto cámara. "Siempre maravilloso", apostillaba Lydia Lozano en alusión al homenajeado. "Compañero de esta casa, gran compañero, le mandamos un beso y un abrazo enorme a su familia. Nos vemos mañana", remataba Beatriz Archidona al concluir la emisión.