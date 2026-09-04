'Valle Salvaje', avance del capítulo 481 del lunes 7 de septiembre: Mercedes confiesa su crimen y la vuelta de Rosalía en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se queda completamente en shock tras descubrir que Mercedes acabó con la vida de Dámaso y le cuestiona cómo ha podido guardar silencio hasta ahora. Mientras, Mercedes trata de saber si quién ha sido su mayor enemiga hasta ahora le va a ayudar.

Francisco anuncia a Rafael que la alcoba para acoger al huésped que esperan en la Casa Grande ya está preparada y después se sorprende al conocer que en realidad es para Rosalía y la pequeña María.

Paralelamente, Rafael le reconoce a Rosalía que para él es alguien importante y quiere que sea una más en el palacio y esté en plena igualdad sin ser una doncella como hasta ahora.

Enriqueta trata de seguir malmetiendo a Matilde con respecto a Nicolás mientras Atanasio las escucha. El propio Atanasio también mete la pata con su mujer al decir que ningún hombre aceptaría verse relegado en un negocio por una mujer.

Amadeo sufre un accidente y cree que todo se trata de una maldición hacia su hijo Francisco. Mientras, Leonor habla con Pepa y le revela que Martín le dijo que no quería tener nada más que una simple amistad y le pregunta por su opinión al respecto.

Finalmente, José Luis se planta con Rosalía y le deja claro que por mucho que Rafael sea el duque y haya decidido que se quede en la Casa Grande esa es su casa y él no va a permitir que se quede en ella y ella le responde que si tiene algún problema lo hable con su hijo.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta presionaba a don Hernando a través de una velada con Manuela y Braulio. Paralelamente, le pedía que le quite de la cabeza a José Luis el recuperar el ducado.

Pepa hablaba con Martín sobre Leonor y le hacía ver que es la joven que cualquier muchacho querría poder tener en su vida y que está hecha para él y él le reconocía que ese es precisamente el problema. Después, Leonor le sorprendía al decir que ella en ningún momento ha querido insinuar que quería algo con él.

Por su parte, Alejo decidía hablar con Luisa sobre sus sentimientos y le aseguraba que aún están a tiempo de poder ser al menos amigos.

Matilde se enfrentaba con Victoria y le advertía de que si le sigue buscando las cosquillas a Mercedes después de todo lo que ha hecho por ella terminará pagándolo y no tendrá a donde irse.

Francisco le entregaba una carta a Atanasio que acaba de llegar a palacio. Mientras, José Luis instaba a don Hernando a que hable con alguno de sus amigos de la corte para conseguir convencer a Rafael de que renuncie a su título.

Por último, Victoria decidía huir antes de ser acusada por lo de Dámaso, pero Mercedes la detenía con una revelación mortal asegurando que ella sabe donde está su marido.