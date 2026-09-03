'Valle Salvaje', avance del capítulo 480 del viernes 4 de septiembre: la huida de Victoria y una revelación mortal

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta presiona a don Hernando a través de una velada con Manuela y Braulio. Paralelamente, le pide que le quite de la cabeza a José Luis el recuperar el ducado.

Pepa también habla con Martín sobre Leonor y le hace ver que es la joven que cualquier muchacho querría poder tener en su vida y que está hecha para él y él le reconoce que ese es precisamente el problema. Después, Leonor le sorprende al decir que ella en ningún momento ha querido insinuar que quería algo con él.

Por su parte, Alejo decide hablar con Luisa sobre sus sentimientos y le asegura que aún están a tiempo de poder ser al menos amigos.

Matilde se enfrenta con Victoria y le advierte de que si le sigue buscando las cosquillas a Mercedes después de todo lo que ha hecho por ella terminará pagándolo y no tendrá a donde irse.

Francisco le entrega una carta a Atanasio que acaba de llegar a palacio. Mientras, José Luis insta a don Hernando a que hable con alguno de sus amigos de la corte para conseguir convencer a Rafael de que renuncie a su título.

Por su parte, Victoria decide huir antes de ser acusada por lo de Dámaso, pero Mercedes la detiene con una revelación mortal asegurando que ella sabe donde está su marido.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael insistía a Leonor para que convenciera a su hermana Rosalía de regresar a la Casa Grande pero la doncella se plantaba y le decía que lo ha intentado todo y no puede hacer nada y que su hermana y María no van a regresar al palacio.

Matilde le dejaba claro a Victoria que por más que muestre arrepentimiento y hacer creer a todos que ha cambiado, antes o después volverá a dejar ver al monstruo que lleva dentro.

Enriqueta trataba de liar aún más las cosas entre Rafael y José Luis. Paralelamente, le informa a su hijo que ahora tienen una generosa ventaja a la hora de negociar y Braulio le sorprende al avanzarle que él no seguirá en palacio para ayudarla.

Leonor y Martín siguen disfrutando de tiempo juntos por el pueblo mientras Francisco trata de hacer ver a su amigo lo buena muchacha que es la doncella.

Rafael le pide explicaciones a Alejo sobre lo que ha sucedido con Manuela. Mientras, Luisa y Bárbara se piden mutuamente perdón por su último desencuentro. Después, el duque también sorprende a Rosalía en el mercado y ella deja que abrace a María y él le insiste para que vuelva a palacio.

Finalmente, el capitán Escobedo insiste a Mercedes y Victoria que está convencido de que alguien atacó a Dámaso y quedó malherido en algún camino o directamente que esté muerto. Además trata de saber si Victoria no ha sabido nada sobre su esposo.