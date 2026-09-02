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'Valle Salvaje', avance del capítulo 479 del jueves 3 de septiembre: la súplica de Rafael a Rosalía y la investigación sobre Dámaso

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Avance de 'Valle Salvaje' del capítulo 479 que La 1 de TVE emitirá el jueves 3 de septiembre en su horario habitual a partir de las 17:45 horas

Rafael y Rosalía en 'Valle Salvaje'
Rafael y Rosalía en 'Valle Salvaje' | TVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael insiste a Leonor para que convenza a su hermana Rosalía de regresar a la Casa Grande pero la doncella se planta y le dice que lo ha intentado todo y no puede hacer nada y que su hermana y María no van a regresar al palacio.

Matilde le deja claro a Victoria que por más que muestre arrepentimiento y hacer creer a todos que ha cambiado, antes o después volverá a dejar ver al monstruo que lleva dentro.

Enriqueta trata de liar aún más las cosas entre Rafael y José Luis. Paralelamente, le informa a su hijo que ahora tienen una generosa ventaja a la hora de negociar y Braulio le sorprende al avanzarle que él no seguirá en palacio para ayudarla.

Leonor y Martín siguen disfrutando de tiempo juntos por el pueblo mientras Francisco trata de hacer ver a su amigo lo buena muchacha que es la doncella.

Rafael le pide explicaciones a Alejo sobre lo que ha sucedido con Manuela. Mientras, Luisa y Bárbara se piden mutuamente perdón por su último desencuentro. Después, el duque también sorprende a Rosalía en el mercado y ella deja que abrace a María y él le insiste para que vuelva a palacio.

Finalmente, el capitán Escobedo insiste a Mercedes y Victoria que está convencido de que alguien atacó a Dámaso y quedó malherido en algún camino o directamente que esté muerto. Además trata de saber si Victoria no ha sabido nada sobre su esposo.

Martín y Leonor en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa compartía con Francisco sus sospechas sobre que Leonor se ha encaprichado de Martín. Mientras, la doncella seguía compartiendo momentos con Martín.

José Luis le dejaba claro a Enriqueta que su familia es lo más importante y que está dispuesto a defenderla hasta el último aliento.

Paralelamente, Enriqueta le hacía ver a Matilde que ella no necesita la aprobación de nadie con respecto al negocio de las colonias y que tiene que ser ella quién manda. Después, Nicolás aseguraba a Matilde que Enriqueta la está manipulando.

Manuela le soltaba a Alejo que sabe que tiene miedo de quedarse a solas con ella porque no puede resistir a la tentación. Mientras Bárbara le decía a Luisa que no se atreve a sincerarse con ella sobre sus verdaderos sentimientos hacia Alejo y que está perdiendo el tiempo.

Rafael le pedía a Leonor que vaya en busca de Rosalía y le haga entrar en razón para que vuelva con María a la Casa Grande y que su casa es esa porque allí no le falta absolutamente nada. Tras ello, Leonor compartía con su hermana la petición del duque.

Por otro lado, Bárbara trataba de saber si su tía Victoria se ha vengado de Dámaso y ella le paraba los pies. Y don Hernando, furioso al saber que Braulio besó a su hija, exigía cuentas a Enriqueta, que juega sus cartas y se enfrentaba al marqués como nunca antes.

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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