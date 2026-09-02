Terremoto en Mediaset: Cancela 'De Lunes a Viernes', renueva 'El Tiempo Justo' y aclara su nueva programación de tarde

Telecinco ya ha despejado la gran incógnita que había abierta de cara a esta próxima temporada, que era cómo iba a configurar su programación de tarde. Y ha saltado la sorpresa, porque Mediaset ha decidido cancelar definitivamente 'De lunes a viernes' y mantener por ahora 'El verano se mueve' con Ion Aramendi. Además, ha avanzado la renovación de 'El tiempo justo', que regresará próximamente incorporándose a su oferta matinal.

Así, Mediaset ha sorprendido al anunciar que 'De lunes a viernes', el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, ya no continuará la próxima semana y se despedirá este viernes definitivamente, a pesar de que la intención era que la versión diaria de 'De Viernes' continuara en la parrilla más allá del verano. Una decisión que llega después de que este martes el formato anotara su segundo mejor resultado desde su estreno, con un 9,4% y 643.000 espectadores.

Con ello, el magacín producido por Mandarina y que llegaba al canal con el objetivo de recuperar el espíritu de 'Sálvame', contando con algunos de sus rostros más emblemáticos como Lydia Lozano, Terelu Campos, Rosa Benito o Karmele Marchante, dirá adiós tras solo dos meses en antena. Lo hará tras haber alcanzado un promedio del 8,2%, un dato que le permitía estar ligeramente por encima de la media mensual de Telecinco en agosto, que ha sido de un 7,8%.

El espacio que sí se mantendrá por ahora en la programación vespertina de Telecinco será 'El verano se mueve' con Ion Aramendi, que pasará a emitirse de 15:55 a 17:55 horas desde el lunes 7 de septiembre. Justo después, 'El diario de Jorge' regresará a las tardes a partir de la próxima semana tras su parón veraniego, con el estreno de su nueva temporada con Jorge Javier Vázquez.

Otra de las grandes claves que ha confirmado Telecinco este miércoles es el horario definitivo de 'Rueda la letra'. Y ahí también hay sorpresas, pues finalmente la cadena ha optado por no enfrentar el nuevo concurso presentado por Carlos Sobera con 'Pasapalabra'. Así 'Rueda la letra', que cuenta con el mítico 'Rosco' como prueba estrella -ahora denominado 'La Rueda'-, finalmente se emitirá a partir de las 19:00 horas. Mientras, que '¡Allá tú!' permanecerá en su horario habitual y seguirá haciendo la competencia al concurso de Roberto Leal a última hora de la tarde.

'El tiempo justo' de Joaquín Prat saltará a las mañanas próximamente

Por otro lado, Mediaset ha avanzado también que 'El tiempo justo', el programa que presentaba Joaquín Prat en las tardes de Telecinco hasta el pasado mes de junio, cuando dejó su puesto por su baja de paternidad, seguirá finalmente en la programación de la cadena aunque lo hará con un cambio de franja inesperado. Y es que el magacín producido por Unicorn Content saltará a las mañanas de la cadena en un horario aún por definir, una vez el presentador se reincorpore de su baja.

De esta manera, 'El tiempo justo' se sumará a la oferta matinal de Telecinco que ya cuenta con otros tres productos de Unicorn Content como son 'La mirada crítica' de Ana Terradillos, 'El programa de Ana Rosa' con Ana Rosa Quintana y 'Vamos a ver' con Patricia Pardo.

Precisamente, el programa que conduce Patricia Pardo ganará peso en la programación a partir de la próxima semana pues 'Vamos a ver' alargará su duración hasta las 15:00 horas ocupando el hueco de 'El precio justo'. Mientras, el concurso que presentan Carlos Sobera y Tania Medina ofrecerá sus nuevas entregas los sábados y domingos de 13:30 a 15:00 horas en lugar de las reposiciones habituales.

Así quedará la programación de Telecinco a partir de la próxima semana: