La lista sigue creciendo: 'Supervivientes All Stars' anuncia a dos nuevos concursantes oficiales para su 3ª edición en Telecinco

La tercera edición de 'Supervivientes All Stars' está a la vuelta de la esquina. Y por eso, Telecinco sigue confirmando los nombres de los concursantes famosos que volverán a tirarse del helicóptero para tratar de conquistar la victoria y tomar el relevo de Marta Peñate y Rubén Torres, los ganadores de las dos primeras ediciones.

'Fiesta' se encargó de anunciar este domingo a Ivana Icardi como sexta concursante oficial mientras que 'Vamos a ver' ha oficializado este lunes el fichaje de Damián Quintero. Los dos se suman a la lista en la que ya estaban Rosa Benito, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno y Almudena Martínez 'Chiqui'.

De esta manera, se confirma lo que ya era un secreto a voces después de que algunos captaran en redes sociales como una de las pistas de la promo de 'Supervivientes All Stars' correspondía con Ivana Icardi al adivinar que los pies con el tatuaje de una corona eran los suyos.

Ivana Icardi regresa a 'Supervivientes All Stars' después de haber participado en la edición de 2020 en la que fue la décima expulsada y en la que conoció a Hugo Sierra, con quién tuvo una relación de dos años a su salida de la isla y con quién tuvo una hija.

"Soy influencer, mamá… ¡Eterna concursante de realities y ahora también de Supervivientes All Stars! Estoy nerviosa, pero a la vez estoy eufórica porque quiero superar todos los retos, las tormentas, los bichos y las pruebas. Realmente, lo que más quiero es ganar", reconoce la argentina en su vídeo de presentación.

Con su fichaje por 'Supervivientes All Stars', Ivana Icardi regresa a la televisión en España después de haber participado también en la segunda edición de 'GH DÚO' junto a Luca Onestini, el hermano de Gianmarco, con quién tuvo un fugaz romance.

Damián Quintero, el séptimo concursante oficial de 'Supervivientes All Stars 3'

Otra de las leyendas que regresará a Honduras será Damián Quintero según ha confirmado 'Vamos a ver'. "Vuelvo a Supervivientes porque realmente me quedó esa espinita de entrar en la final, creo que me lo merecía. Ya sabéis, los que me conocéis, que soy muy competitivo. El año pasado me retiré del mundo del deporte profesional y necesitaba un reto este año", asegura el ex katateka olímpico en su vídeo de presentación.

Fue en la edición de 2025 en la que Damián Quintero debutó en un reality de televisión después de haber participado previamente en 'Desnudos por la vida'. El deportista fue el décimo expulsado tras permanecer 98 días en la isla. Pero posteriormente fue repescado y logró colgarse el collar de líder en seis galas siendo el robinson más laureado de su edición. No obstante, no consiguió colarse en la final y fue expulsado justo antes de dicha cita.