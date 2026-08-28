'Supervivientes All Stars 3' anuncia a dos nuevos concursantes que fueron grandes enemigos en su edición

Telecinco sigue avanzando en la confirmación de concursantes para la tercera edición de 'Supervivientes All Stars'. Y este jueves ha apretado el pie del acelerador y ha optado por anunciar del tirón a dos nuevos concursantes en 'De lunes a viernes' aprovechando que ambos están relacionados con el clan Pantoja.

"Rosa Benito y Arkano ya son concursantes oficiales de la próxima edición de 'Supervivientes All Stars'", ha empezado diciendo Santi Acosta. "Y esta tarde vamos a decir dos nombres de dos nuevos concursantes. Además pertenecen a todo el universo Pantoja y con todo el universo Pantoja podrían hacer una edición de 'Supervivientes'", ha añadido Beatriz Archidona.

Y en el pantallón se podrían ver a algunos de los rostros del clan Pantoja que han viajado a Honduras como Anabel Pantoja, las Mellis, Raquel Bollo, Manuel Cortés, Dulce Lapiedra, Alejandro Albalá, Asraf Beno, Anuar Beno, Sylvia Pantoja, Omar Montes, Alma Bollo, Aneth, Laura Cuevas, Jessica Bueno así como los propios Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja.

Alma Bollo, tercera concursante de 'Supervivientes All Stars'

Alma Bollo, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Finalmente, 'De lunes a viernes' ha confirmado el fichaje de Alma Bollo como tercera concursante oficial de 'Supervivientes All Stars 2026'. Así, la hija de Raquel Bollo volverá a Honduras, esta vez en solitario tras haber participado en 2023 junto a su hermano Manuel Cortés y haber sido la décima expulsada de la edición.

"Tengo muchas ganas pero también muchos miedos. Últimamente todos los insectos y bichitos me dan mucho miedo. Y creo que el momento helicóptero me va a superar también un poco, pero intentaremos estar a la altura", añade la también influencer sobre esta segunda experiencia en el reality de Telecinco.

Asraf Beno, cuarto concursante confirmado

Asraf Beno

Poco después, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha confirmado también el fichaje de Asraf Beno, que fue adelantado en exclusiva por El Televisero. El marido de Isa Pantoja regresa así a un reality de Telecinco tras su paso por 'DecoMasters' en TVE y después de haber quedado como cuarto finalista en la edición de 2023 en la que coincidió con Alma Bollo y con la que tuvo sus más y sus menos a pesar de ser prima de su mujer.

"Fui finalista en Supervivientes 2023 y vengo a superarme y a ganar porque se me quedó una espinita clavada y vengo a superarla", sentencia Asraf Beno en su vídeo de presentación.