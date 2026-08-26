Exclusiva: Sonsoles Ónega ficha a esta emblemática colaboradora del corazón para su nueva temporada en Atresmedia

El próximo lunes 31 de agosto, Sonsoles Ónega regresará a las tardes de Antena 3 con el estreno de la quinta temporada de 'Y ahora Sonsoles'. Y lo hará con nuevos fichajes en su equipo de colaboradores, a los que se sumará un rostro muy reconocido de 'Sálvame' y que también es muy popular para los espectadores de la cadena de Atresmedia.

Y es que tal y como ha conocido El Televisero en exclusiva, 'Y ahora Sonsoles' ha fichado a Gema López para su sección de crónica social sumándose así a otros rostros como Paloma García-Pelayo, Beatriz Cortázar, Isabel Rábago, Pilar Vidal, Nacho Gay y José Manuel Parada, entre otros.

De esta manera, Gema López se hace fuerte en Atresmedia y hará doblete en la parrilla diaria de Antena 3, pues también se mantendrá como colaboradora de 'Espejo Público' en las mañanas, pese a que el magacín presentado por Susanna Griso reducirá su apuesta por el corazón en este curso televisivo.

Gema López, fichaje estelar de Sonsoles Ónega para 'YAS'

Gema López hará doblete en 'Espejo Público' e 'Y ahora Sonsoles'

Con su salto a la tarde, Gema López tendrá que competir contra quienes fueron sus excompañeros de 'Sálvame', y que ahora forman parte de 'De lunes a viernes' en Telecinco, como es el caso de Lydia Lozano, Terelu Campos, Rosa Benito o José Antonio Canales Rivera así como con Laura Matamoros, con la que ha trabajado también en 'Espejo Público'.

Además, con este fichaje por 'Y ahora Sonsoles', la periodista madrileña volverá a las tardes de Antena 3 donde ya fue colaboradora de programas como 'Sabor a ti' y 'Tal cual lo contamos', así como directora de 'Vaya par' y presentadora de 'TC Express' junto a Víctor Sandoval.

'Y ahora Sonsoles', el magacín más visto de la tarde

El programa presentado por Sonsoles Ónega concluyó la temporada como el magacín diario más visto de la televisión comercial con una media del 10,1% de cuota, seduciendo cada tarde a cerca de 800.000 seguidores. Además, es el programa vespertino que concentra más espectadores únicos, con 3,5 millones.

'Y ahora Sonsoles' es líder absoluto entre el público comprendido entre los 35 y los 44 años. Por regiones, es también la opción favorita de los espectadores de Andalucía (10,5%), Castilla y La Mancha (13,9%) y Canarias (12,4%).

En estas cuatro temporadas, el formato de Atresmedia se ha consolidado como una fórmula de referencia para informar y entretener en las tardes televisivas. Su enfoque combina actualidad, análisis, entrevistas y entretenimiento, logrando conectar con los intereses del público día tras día.