Telecinco dispara a la línea de flotación de 'Pasapalabra' en su nueva promo de 'Rueda la Letra' con 'El Rosco' y desvela el plató

Telecinco intensifica la promoción de 'Rueda la Letra', el concurso que albergará el legendario 'Rosco'; ahora en manos de la cadena de Mediaset tras su alianza con la productora neerlandesa (MC&F) reconocida como titular de los derechos por el Tribunal Supremo el pasado mayo.

Ahora, tras haber jugado durante semanas con los principales rostros de la casa a anunciar la llegada del abecedario circular y a instruir a Carlos Sobera, el elegido en el grupo italiano como presentador para afrontar este nuevo reto, Telecinco nos presenta parte del plató; uno de los grandes enigmas hasta el momento.

Coincidiendo con el inicio de las grabaciones del formato este miércoles 26 de agosto, el canal ha emitido el primer spot del estudio que se ha construido recientemente para 'Rueda la Letra'; en el que Sobera advierte a los telespectadores de que "se acabó la espera". De modo que el estreno se acerca. Eso sí, aún no tiene fecha.

En esta promo, en la que se ofrecen pinceladas también sobre la sintonía, vemos cómo por primera vez Telecinco se lanza a disparar un dardo muy expeditivo, a la primera línea de flotación, a su competencia directa, Antena 3, al señalar que llega "el único" y "el original" en alusión a 'El Rosco', pero sin citarle expresamente por tratarse de una marca de ITV Studios.

Así, Mediaset presume veladamente de poseer "la prueba más famosa de la televisión" mientras 'Pasapalabra' mantiene un clímax final (AlaZ) que es considerado un plagio del 'Rosco' y un incumplimiento de la sentencia del Supremo. De ahí que Mediaset y MC&F hayan decidido no quedarse de brazos cruzados y demandar con la intención de paralizar su emisión. Una información que ya publicamos el pasado julio.

"El único" y "el original" son dos potentes claims, francamente directos y afilados, que Telecinco ha colocado de manera calculada en el inicio de esta primera promo desde plató. Un plató que, además, aguarda ciertas similitudes con el de 'Pasapalabra', como así se ha señalado pronto en redes, pero también grandes diferencias. La más notoria, que la clásica mesa redonda del centro es sustituida por unos atriles.

Carlos Sobera ya está en el plató de 'Rueda la letra'🙌Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/fluoFRbYBA — Mediaset España (@mediasetcom) August 26, 2026

Por lo demás, las semejanzas son numerosas: la disposición del público, las gradas, las pantallas empleadas… Un diseño y una configuración que no parecen estar hechas al azar y que, posiblemente, buscan que el público consumidor de 'El Rosco' en 'Pasapalabra' encuentre una conexión con 'Rueda la Letra'. O, al menos, un elemento de enlace más como lo es también el logotipo, que será el abecedario en su emblemática forma de rosco para que la audiencia asocie este game show con el juego más histórico y mediático de la TV.

Logo de 'Rueda la letra'

Por el momento, hay que subrayar que Telecinco se reserva otro de los secretos mejor guardados: los concursantes que abrirán este proyecto. El concurso ha iniciado un proceso de casting, pero lo previsible (o lo lógico) es que el arranque del formato se produzca con perfiles míticos y reconocidos de la dilatada historia de 'Pasapalabra' para alcanzar un cierto poder de convocatoria.

Del mismo modo, también es todo un misterio la ubicación que tendrá 'Rueda la Letra' y el integrado 'Rosco' en la parrilla de programación de Telecinco. Irá en la franja vespertina con toda seguridad, aunque existen muchas dudas en torno al horario exacto. Una incógnita que la cadena resolverá "muy pronto" y que te contaremos en El Televisero.