'En Tierra Lejana' se corona como líder con su récord histórico en Antena 3: Radiografía de las audiencias de la serie turca

El último martes de agosto nos deja algunos datos de audiencia sorprendentes como es el liderazgo de 'En tierra lejana'. La serie turca se mantiene en lo más alto del ranking en Antena 3 pero es que además este martes alcanzó su récord histórico en cuota de pantalla con un 14% y una media de 887.000 espectadores.

Eso sí, su capítulo más visto sigue siendo el del pasado 7 de abril cuando la ficción llegó a congregar frente a la pantalla a 934.000 espectadores. No obstante, le sirvió para liderar el prime time por encima de 'Dog House', que subió en La 1 a un buen 11.4% de share y 778.000 espectadores marcando su mejor resultado de las últimas cuatro semanas.

En tercera posición de la noche se mantuvo Telecinco con la película 'Es por tu bien', que se conformó con un 7.8% de share y 486.000 espectadores. Mientras, 'Código 10' en Cuatro se quedó en un 6.9% de cuota y 361.000 televidentes superando al 4.8% y 304.000 espectadores de la película 'Farang' en La Sexta.

¡WOW! Disparado #EnTierraLejana LIDERANDO con un 14% de share y una media de 887.000 espectadores en la noche de @antena3com



➡️ SU MEJOR DATO HISTÓRICO DE SHARE



➡️ Más de 1.8 millones de espectadores conectaron en algún momento #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/nbeTN1RGwj — Dos30' (@Dos30TV) August 26, 2026

Las mujeres y los mayores de 65 años, los targets donde mejor funciona la serie turca

En El Televisero hemos podido tener acceso a un análisis elaborado por la consultora audiovisual Dos30' sobre datos de Fifty5Blue, con las audiencias pormenorizadas de 'En tierra lejana', que nos permite saber en qué target y sexo funciona mejor. Como era de esperar, son las mujeres las que consumen en masa la serie turca alcanzando en este target un espectacular 20,3%. Una gran diferencia con respecto a los hombres donde la ficción se queda en un pobre 6,5%.

Por edades, son los mayores de 65 los que más ven 'En tierra lejana' llegando a marcar un 23,5%. Lo más curioso es que los segundos en tener un resultado más alto son los niños de 4-12 años con un 14,9%. Después se sitúan los adultos de 45-64 años con un 8,2% mientras que en jóvenes de 13-24 y en adultos jóvenes de 25-44 años anota un discreto 4,8% demostrando que no son el target de la ficción.

Pero si hay algo llamativo en el dato de 'En tierra lejana' es el bajo rendimiento que tiene en el apreciado target comercial. Y es que en este parámetro la ficción de Antena 3 baja a un preocupante 5,4%.

Si nos fijamos en la curva de audiencia minuto a minuto, se puede apreciar cómo 'En tierra lejana' va de menos a más teniendo grandes bajones a las 23:48 y a las 00:18 horas coincidiendo posiblemente con sus publicidades. La ficción arranca en un 15,1% y marca su minuto más visto justo en el arranque a las 23:22 horas con 1.257.000 espectadores. Aunque su cuota máxima la consigue a las 00:57 horas con un 18,7% coincidiendo con su último minuto.

Castilla y La Mancha y Murcia, los territorios que más ven 'En tierra lejana'

En dicho análisis también podemos comprobar en qué comunidades autónomas funciona mejor la serie turca. Así, es en Castilla La Mancha donde arrasa 'En tierra lejana' con un espectacular 24,8% seguido de Murcia (20,6%), la Comunidad Valenciana (18,9%), Canarias (18,3%), Galicia (15,6%), Navarra (15,5%) y Andalucía (15,2%).

Por debajo de la media nacional se quedan Castilla y León (13,5%), Resto (13,1%), Baleares (12,3%) y Madrid (11,6%). Por detrás se sitúan Aragón (10,2%) y Euskadi (9,2%). Mientras que sus peores datos los marca en Cataluña (8,1%) y Asturias (6,9%).