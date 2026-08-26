Rosa Benito se deslengua contra Belén Esteban en 'De lunes a viernes' y lo que suelta de ella dará mucho que hablar

Hace años, Belén Esteban y Rosa Benito fueron grandes amigas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte han pasado del amor al odio, como así ha quedado demostrado con los ataques que la exmujer de Amador Mohedano ha dedicado a su excompañera de 'Sálvame' este martes en 'De lunes a viernes', el programa en el que ahora colabora.

El espacio vespertino de Telecinco ha mostrado tanto a Rosa Benito como a Terelu Campos unas declaraciones de Belén hablando sobre ellas. La de Paracuellos regresaba de unos días de vacaciones cuando era pillada en el aeropuerto por los reporteros que querían conocer su opinión sobre lo que Terelu y Rosa habían dicho de ella en el programa en el que colaboran. Ambas han defendido el derecho de Juls Janeiro a contar lo que ella ha vivido y su versión de la guerra encarnizada entre su padre, Jesulín de Ubrique, y la madre de su hermana.

Tras atacar duramente a la hija de María Teresa Campos, Belén Esteban también tuvo unas palabras para Rosa Benito. "A mí me parece bien que le guste Julia, pero yo le diría 'ay, cómo hemos cambiado'", le reprochó, entonando la famosa canción de 'Presuntos Implicados'. Un dardo a su examiga al que esta ha respondido en 'De lunes a viernes', y lo ha hecho arremetiendo, como nunca antes lo había hecho, contra la 'princesa del pueblo'.

"Yo lo que digo, y me mantengo, es que me gusta mucho Juls, que es una niña valiente, que se ve perfectamente que es una niña que ha sufrido mucho, y lo dice ella en primera persona", ha empezado diciendo la colaboradora, reiterándose así en su defensa a la hija de Jesulín y María José Campanario. Acto seguido, lanzaba un primer dardo a Belén: "Y sí, gracias a Dios hemos cambiado muchísimo, porque la vida te hace mayor, y te hace cambiar".

Rosa Benito tacha a Belén Esteban de "mala persona"

En su opinión, el paso del tiempo "te hace ver cosas en personas que creías que eran amigas, que las querías y que hemos compartido muchas cosas, donde te das cuenta que hay gente muy mala. Y ella para mí ha sido muy mala persona", sentenciaba Rosa Benito, para sorpresa de todos los presentes en el plató. "Pero ¿por qué Rosa?", quería saber la presentadora, Bea Archidona.

A lo que la expeluquería de Rocío Jurado respondía: "Para mí ha sido mala persona porque cuando ha estado en otro programa, ella a mí personalmente, y a mi gente, nos ha puesto verdes, y no hemos tenido un sitio para defendernos. Ni yo me he querido defender nunca de nada, yo sé quién soy y gracias a Dios que he cambiado, y mucho, para bien".

A continuación era Antonio Rossi el que tomaba la palabra: "El que ella se haya portado mal contigo no invalida lo que tú sabes que ha pasado su hija en esa. No se pueden mezclar las cosas, porque entonces parece venganza". "Aquí no se está hablando de venganza", aseguraba Rosa Benito: "Yo estoy contestando a lo que ella está diciendo en un aeropuerto".

Por si esto fuera poco, la colaboradora lanzaba un nuevo y duro dardo a Belén Esteban, por su aspecto al ser pillada por los paparazzis en el aeropuerto: "Por cierto yo para ir a comprar el pan me arreglo más". Un desafortunado comentario que sus compañeros frenaron en seco. Pero ella justificó sus palabas alegando que "si nos debemos a la televisión tenemos que cuidar también nuestra imagen, eso es lo que pienso yo".

Para terminar, Rosa Benito ha vuelto a dejar claro que ella "jamás" se "metería con el hijo de un compañero, jamás. Me puedo meter contigo, pero con tus raíces, con lo que tú has parido, jamás, cosa que ella no ha respetado, y nos ha criticado, tanto a Terelu como a mí".