Terelu Campos brota contra el equipo de 'De lunes a viernes' tras ser desenmascarada por la hemeroteca de 'Sálvame'

Terelu Campos ha explotado, como pocas veces antes, este martes en 'De lunes a viernes'. El motivo ha sido que, una vez más, se ha visto acorralada por culpa de la hemeroteca. Y es que el programa de Telecinco rescató declaraciones del pasado en las que la colaboradora defendía a ultranza a Belén Esteban, a la que ahora critica.

Todo empezó cuando Lydia Lozano recordó que Terelu Campos y Rosa Benito habían respaldado durante años a Belén en su lucha contra los Janeiro. Sin embargo, ahora ambas han cambiado de opinión, casualmente cuando su excompañera de 'Sálvame' ya no está en Telecinco para defenderse. Un "cambio de bando" que la madre de Alejandra Rubio se negó a aceptar.

"Esto se llama la venganza del pisito", aseguró Lydia en el programa del pasado lunes. Una polémica que han continuado abordando un día después, con Terelu y Rosa en el plató, pero sin su compañera, ausente en esta ocasión. Tras escuchar los reproches de la periodista, la madre de Chayo Mohedano ha recordado que "yo me he llevado muy bien con Belén. Luego pasó lo que pasó y cada una tiramos por nuestros caminos".

"Yo cuando estaba en esta casa con 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho' una vez también pusieron verde a Belén y yo la defendí porque se estaba hablando de su boda con Miguel", ha continuado recordando Rosa Benito, antes de lanzar un dardo a su compañera: "Yo no sé lo que le ha pasado a esta mujer. ¿Qué le ha pasado? Que habla de venganza. ¿Venganza de qué?". Terelu Campos ha ido más allá, y ha espetado: "Cree el ladrón que todos son de su condición". A continuación, ha dejado claro que "yo no conozco la venganza, no conozco el odio".

Además, la hija de María Teresa Campos ha desmentido la teoría de Lydia: "Yo no he cambiado de opinión. Nunca he hablado de una persona a la que tengo afecto, tengo cariño y la quiero. Nunca he hablado de su hija, jamás en la vida. Nunca encontrarás una palabra mala mía de mí hacia ella, porque me parece una mujer maravillosa, que se lo ha ganado todo". "¿Te estás refiriendo a Belén?", ha querido saber Santi Acosta, a lo que Terelu ha respondido que se estaba refiriendo "a la hija de Belén", Andrea Janeiro.

💥 Rosa Benito marca distancias con Belén Esteban y reponde a Lydia:

“Cada una tiramos por nuestro camino, no tenemos por qué estar en el mismo”.



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Terelu Campos explota contra el equipo de 'De lunes a viernes'

Por su parte, Rosa Benito aseguraba que ella "lo único que he dicho es que Juls está en todo su derecho de hablar como hablamos todos. Eso no es malo. Y yo soy una persona muy fiel a todo el que ha estado a mi vera, muy fiel. Porque la intimidad es respetable, para todos, aunque algunos no lo hagan. Aunque me pisoteen, jamás diré conversaciones privadas hasta las 6 de la mañana, y lo respetaré toda la vida". Y ha dejado claro que no quiere entrar en guerra con nadie.

Sin embargo, para disgusto de las colaboradoras, el espacio vespertino ha vuelto a tirar de hemeroteca para rescatar declaraciones que, hace años, hicieron ambas en defensa de Belén Esteban. "Un cambio de bando que solo Rosa y Terelu pueden explicarnos", concluía el vídeo. Este final no hizo ninguna gracia a la hermana de Carmen Borrego, que interpretó esa frase como un apoyo a la teoría de Lydia Lozano.

Visiblemente enfadada, Terelu Campos se revolvió contra el equipo del programa: "Me vais a perdonar, compañeros, pero a mí el texto del vídeo me parece alucinante. ¿Un cambio de bando? Vosotros dais por hecho que lo que Lydia dice es palabra de Dios". Por su parte, Rosa Benito les ha reprochado que utilizasen vídeos de hace más de 15 años. Ante esto, Beatriz Archidona intentó calmar a Terelu dejando claro que el equipo del programa "no ha dicho eso". Además, la presentadora le ha echado en cara a la exmujer de Amador Mohedano que en el pasado atacara a Jesulín de Ubrique y ahora lo defienda. Un cambio de postura difícil de entender.