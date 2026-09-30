Chayo Mohedano paraliza 'Supervivientes' con su confesión inédita sobre el origen de la ruptura de Rosa Benito y Belén Esteban

El 'belenazo' de Belén Esteban la semana pasada en 'De viernes' la ha convertido en protagonista indiscutible de todos los programas de Telecinco, incluso de 'Supervivientes All Stars'. Y es que Rosa Benito y su hija, Chayo Mohedano, no han dudado en cargar contra ella, a la que han llegado a tachar de "mala persona".

Todo empezó con una conversación en los Cayos Cochinos entre Rosa Benito y Rubén Torres. Ambos hablaron largo y tendido sobre la madre de Andrea Janeiro. La primera explicó por qué cortó su relación con su excompañera de 'Sálvame': "Cuando no me gusta algo o me duele algo corto y cada uno por su camino, y a mí no me aporta nada esta persona. Nosotras éramos muy amigas".

Sin embargo, según la exmujer de Amador Mohedano, Belén Esteban le "hizo daño y me haces daño una vez, dos no. Tocó a mi hija que es lo que yo más quiero, y para mí igual que no se puede tocar a su hija, pues a la mía tampoco. Y ella tenía muchos palmeros alrededor. Ella se hacía más fuerte".

Pero Rosa Benito iba más allá al reconocer que "me repugna hablar de ella, no me gusta. La veo una persona envidiosa que es lo peor que puede tener un ser humano". "De ella no he contado nada y sé mucho. Si yo he llorado en tu hombro tú has llorado en el mío, y quizás he visto más cosas yo tuyas que tú mías", advirtió desafiante.

Rosa Benito sale en defensa de María José Campanario frente a Belén Esteban

La excuñada de Rocío Jurado también habló con Víctor Janeiro de la relación de Belén y Jesulín de Ubrique: "Ahora que conozco un poco más me da coraje haberme posicionado en una parte y en otra no porque no la conocía. Yo sí he visto cómo se reían de la Campanario y esa mujer lo ha tenido que pasar muy mal. Todo el mundo en contra de esa mujer, pobrecita. Ojalá me hubiera dado cuenta antes y hubiera quitado antes de mi vida a Belén".

Rosa Benito recordó "una capea de Jesús enseñándome la foto de su niña, y la pena que tenía él, tenía una pena…". Incluso llegó a acusar a Belén Esteban de utilizar a su hija para hacer daño a su padre: "¿Y juegas con esa hija para hacer daño? ¿Cómo se puede ser tan cruel en la vida?". Unas demoledoras palabras que sorprendían mucho a Jorge Javier Vázquez, que en el plató recordaba que Rosa y Belén han sido muy amigas.

Rosa Benito diciendo que Belén utiliza a su hija para hacerle daño a Jesulin #Tierradenadie3 pic.twitter.com/joZXwr0l9m — realitysdetv (@realitysdetv10) September 29, 2026

La que también reaccionó a estas declaraciones de la concursante sobre la de Paracuellos fue su hija, Chayo Mohedano. El presentador fue muy directo con ella: "¿Para ti Belén Esteban es mala persona?". "Para mí sí", sentenció la cantante, sin titubeos. "¿Y me podrás desarrollar la idea?", quiso saber Jorge Javier. Algo que la hija de Rosa Benito hizo un poco más avanzada la gala de 'Tierra de Nadie'.

Chayo apoyó al cien por cien las palabras de su madre: "Lo ha dicho muy clarito, antes se la tenía que haber quitado del medio. No sé cómo mi madre no vio la actitud o cómo era Belén de verdad. Yo sí que lo vi en muy poco tiempo". De esta forma, dejaba claro que no veía con buenos ojos la amistad entre su madre y Belén.

Rosario Mohedano y Terelu dicen que Belén Esteban ha sido mala persona #Tierradenadie3 pic.twitter.com/1JQeHjWySH — realitysdetv (@realitysdetv10) September 29, 2026

Además, la cantante reveló algo que no había contado nunca: "Había veces que yo estaba hablando con mi madre que me decía 'espera hija que me está llamando Belén luego te llamo'. Mi madre era capaz de colgarme a mí para hablar con Belén. Mi madre ha sido muy, muy amiga de ella y Belén no ha sido amiga de mi madre", compartió la hija de Rosa Benito. Y no se quedó ahí, pues Chayo también expuso que Belén le difamó: "Llegó a decir que yo tenía el mismo problema que tuvo ella en su día (la drogadicción), y a la vista está que no". Este fue uno de los grandes detonantes de la ruptura entre Rosa y Belén Esteban.