'Sueños de Libertad', avance próximo capítulo del jueves 1 de octubre: El plan para la caída de Gabriel en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' sigue recibiendo nuevas caras a su elenco artístico. Tras el reciente fichaje de Almagro San Miguel como Hugo Brossard, esta semana la serie de Antena 3 suma a su reparto al actor David Janer ('Águila Roja', 'Amar es para siempre') para dar vida a José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de Pablo que llega a la fábrica para poner patas arriba todo.

Así, David Janer y Almagro San Miguel se incorporan al resto de fichajes con los que se ha reforzado 'Sueños de libertad' en esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Manuela está nerviosa por la comida con los Salazar y Alberto trata de mostrarle su apoyo. Por su parte, Claudia anuncia a Pablo que no piensa aceptar el puesto como directora comercial en sustitución de Marta porque no se sentiría bien al creer que sería una traición a su ex jefa y amiga.

Gabriel recibe al señor Miranda en el despacho para convencerle de que los cambios en la empresa y los despidos de Marta y Andrés son necesarios para evolucionar y apostar por un perfume más moderno como los productos Brossard. Además le deja claro que él solo sigue órdenes de los franceses y le comunica que va a conseguir hacerle un descuento en su nuevo contrato.

Beatriz sorprende a Begoña entrevistando a su posible sustituta y no duda en preguntarle y la enfermera le confiesa que ha sido cosa de Gabriel. Mientras, la niñera se muestra molesta por su gesto y Begoña le deja claro que la van a echar mucho de menos. Por su parte, Gabriel intenta conseguir el perdón de Julia tras despedir a sus tíos haciéndole ver que no es decisión suya.

Claudia habla con Fina en la cantina y le pone al corriente de sus pasos en su relación con Miguel y no duda en preguntarle por cómo se encuentra tras romper con Marta. Tras ello, la dependienta hace reflexionar a la fotógrafa sobre Marta al mostrarle que es una cuestión de principios su decisión de no aceptar su puesto.

Bianca termina el retrato de Digna mientras que la mujer de Damián se enfrenta con la pintora por su desencuentro con Marta y le deja claro que su presencia ha desestabilizado a Fina y su relación con su sobrina. Después, Digna le deja claro a Damián que la pintora les tenía engañados a todos.

Por último, los De La Reina citan a Gabriel Miranda en su casa para conocer cómo fue su reunión con Gabriel y tratan de ganarse al empresario para su causa y le hacen ver que no debería fiarse de su primo y de lo que es capaz. Tras ello, Digna le pide que firme su acuerdo con Gabriel a cambio de exigir que readmita a sus tres primos. Y el hombre abandona la cena al sentirse presionado y en medio de una guerra familiar.

Valentina pilla a Paula antes de su cita con Tasio

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio hablaba con Damián y se unía a Marta en su plan de luchar por reconquistar el legado de Perfumerías De La Reina. Mientras, Marta le daba la razón a su hermano por haber sido demasiado tibios con Gabriel y proponía una idea para golpearle donde más le duele: en su ego y hacerle responsable de la pérdida de uno de sus mejores clientes.

Mabel descubría un pendiente en la cantina y empezaba a sospechar que Salva tiene un nuevo ligue, porque ella dejó todo limpio y le hacía saber que no pasa nada porque conozca a alguien dado que ya no están juntos. Mientras, Miguel le hacía una inesperada petición a Claudia: acudir un fin de semana a don Benito para conocer a su madre y que Manuela acceda a una comida con sus padres.

El señor Miranda llamaba a Gabriel para mostrar su preocupación ante los despidos de Marta y Andrés. Después, Julia reprochaba a Gabriel el despido de sus tíos y le dejaba claro que no es justo que les aparte de la empresa que lleva su nombre. Mientras, Pablo proponía a Gabriel los sustitutos para Marta y Andrés y le hacía una propuesta inesperada a Claudia: que sea la nueva directora del departamento comercial.

Beatriz hablaba con Begoña para comunicarle que está planeando marcharse a Burgos, para iniciar una nueva vida allí con su futuro bebé sin darles ningún problema a ella y a Gabriel, pero la enfermera trataba de convencerla para que siga en su casa. Tras ello, Gabriel le dejaba claro a Begoña que lo mejor para la niñera es que se marche.

En la cantina, Mabel le pegaba un gran corte a Josema cuando él trataba de aconsejarle sobre la decoración después de sentirse menospreciada por él.

Marta comunicaba a Damián que el abogado de doña Clara ha paralizado la intención de romper el acuerdo con Perfumerías De La Reina por la cláusula por la que tendrían que pagar una indemnización. Por último, Begoña cotilleaba la agenda de Gabriel y veía información clave para los de la Reina, mientras ponía a Andrés al corriente de la reunión que tiene pendiente Gabriel con el dueño de las Galerías Miranda.