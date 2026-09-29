'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo del miércoles 30 de septiembre: Begoña descubre a Gabriel en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' sigue recibiendo nuevas caras a su elenco artístico. Tras el reciente fichaje de Almagro San Miguel como Hugo Brossard, esta semana la serie de Antena 3 suma a su reparto al actor David Janer ('Águila Roja', 'Amar es para siempre') para dar vida a José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de Pablo que llega a la fábrica para poner patas arriba todo.

De este modo, Janer y Almagro se incorporan al resto de fichajes con los que se ha reforzado 'Sueños de libertad' en esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Tasio habla con Damián y se une a Marta en su plan de luchar por reconquistar el legado de Perfumerías De La Reina. Mientras, Marta le da la razón a su hermano por haber sido demasiado tibios con Gabriel y propone una idea para golpearle donde más le duele: en su ego y hacerle responsable de la pérdida de uno de sus mejores clientes.

Mabel descubre un pendiente en la cantina y empieza a sospechar que Salva tiene un nuevo ligue, porque ella dejó todo limpio y le hace saber que no pasa nada porque conozca a alguien dado que ya no están juntos. Mientras, Miguel le hace una inesperada petición a Claudia: acudir un fin de semana a don Benito para conocer a su madre y que Manuela acceda a una comida con sus padres.

El señor Miranda llama a Gabriel para mostrar su preocupación ante los despidos de Marta y Andrés. Después, Julia reprocha a Gabriel el despido de sus tíos y le deja claro que no es justo que les aparte de la empresa que lleva su nombre. Mientras, Pablo propone a Gabriel los sustitutos para Marta y Andrés y le hace una propuesta inesperada a Claudia: que sea la nueva directora del departamento comercial.

Beatriz habla con Begoña para comunicarle que está planeando marcharse a Burgos, para iniciar una nueva vida allí con su futuro bebé sin darles ningún problema a ella y a Gabriel, pero la enfermera trata de convencerla para que siga en su casa. Tras ello, Gabriel le deja claro a Begoña que lo mejor para la niñera es que se marche.

En la cantina, Mabel le pega un gran corte a Josema cuando él trata de aconsejarle sobre la decoración después de sentirse menospreciada por él.

Marta comunica a Damián que el abogado de doña Clara ha paralizado la intención de romper el acuerdo con Perfumerías De La Reina por la cláusula por la que tendrían que pagar una indemnización. Por último, Begoña cotillea la agenda de Gabriel y ve información clave para los de la Reina, mientras pone a Andrés al corriente de la reunión que tiene pendiente Gabriel con el dueño de las Galerías Miranda.

Miguel y Claudia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Manuela se preocupaba por el estado de Marta tras su despido mientras Digna trataba de apoyar a su sobrina y ella le confesaba que se siente traicionada por Fina al ver que no ha dudado ni un segundo al no presentar su dimisión como apoyo. Pero es que lo que le dolía es ver que la fotógrafa puede tener su propia vida al margen.

Mabel hablaba con Claudia sobre los problemas con su hermano y saber qué le ocurrió y ella le reconocía que lo que necesita es naturalidad. Tras ello, Claudia acudía a ver a su novio y ambos terminaban aclarando su situación. Mientras, Pablo y Nieves le hacían una oferta inesperada a José Manuel García Fuentes al pedirle que se instalara en su casa mientras está por Toledo.

Digna les dejaba claro a sus sobrinos que no tienen nada de lo que avergonzarse ni esconderse y que tienen que explicarle todo lo sucedido a los trabajadores. Por su lado, Pablo se enfrentaba con Gabriel por despedir a Marta y a Andrés y le suplicaba que reconsidere la decisión pero el abogado le pedía que deje de cuestionar sus decisiones y que la empresa se va a modernizar caiga quién caiga.

Valentina proponía a Claudia despedir a Marta y a Andrés como se merecen y demostrar que tienen el apoyo de todos los trabajadores y Julia descubría la noticia sin entender nada. Mientras, Andrés tenía un nuevo desencuentro con Gabriel y le dejaba claro que antes o después él también caerá. Tras ello, todos los trabajadores salían a despedir a los De la Reina con aplausos.

Tasio y Paula tenían su primer encuentro nocturno en la cantina gracias a la ayuda de Salva y brindaban por su futuro. Mientras, los Salazar celebraban una cena para celebrar el reencuentro con Josema y se ponían al corriente de sus vidas. Finalmente, Marta decidía no tirar la toalla y luchar por su legado.