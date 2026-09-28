'Sueños de libertad' sigue ampliando su reparto en Antena 3. Tras dar la bienvenida a Almagro San Miguel ('La Moderna') como Hugo Brossard, desde este lunes la ficción producida por Diagonal TV incorpora a su elenco al actor David Janer, que regresa así a trabajar con la productora y con la cadena tras protagonizar durante tres temporadas 'Amar es para siempre'.

El intérprete se suma a 'Sueños de libertad' para dar vida a José Manuel García Fuentes, arquitecto de éxito y con una carrera internacional consolidada que llega a Toledo para dar un nuevo aire a la perfumería. Su llegada a la colonia promete sacudir los cimientos de la familia Salazar, a la que le une una antigua amistad con el patriarca. Josema se incorpora a su entorno dispuesto a aportar su experiencia, pero su presencia pronto despertará tensiones y removerá los equilibrios de una familia marcada por los secretos, las lealtades y las apariencias.

En El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con David Janer sobre su llegada a 'Sueños de libertad' y por qué ha optado por regresar a una serie diaria después de 'Amar es para siempre'. El actor nos avanza algunos de los detalles sobre su personaje y confiesa que le gustaría llegar a ser un personaje que se consolide en la ficción.

Asimismo, hablamos con David Janer sobre el balance que hace después de diez años del final de 'Águila Roja', sobre si le sigue pesando haber dado vida a un personaje que hizo historia en la ficción de nuestro país y si estaría dispuesto y le gustaría poder hacer un reencuentro de la ficción con nuevos capítulos.

También aprovechamos y le preguntamos por la vuelta de 'Compañeros' pues cabe recordar que David Janer se dio a conocer a nivel nacional siendo uno de los grandes protagonistas de la ficción de Antena 3 y Globomedia en su última temporada con la segunda generación que tomó el relevo de Quimi, Valle y compañía.

¿Cómo afrontas tu incorporación a 'Sueños de libertad'?

Pues con ilusión, alegría y felicidad. Porque es un reencontrarme con compañeros con los que he pasado momentos muy buenos porque yo estuve en 'Amar es para siempre' tres años y entonces hice muy buena amistad con cámaras, el equipo técnico, sonido, vestuario, maquillaje y peluquería y entonces eso me da mucha tranquilidad a la hora de entrar en un sitio nuevo que siempre es algo raro y más en una serie que ya está rodada y entonces eso es maravilloso.

Y luego además me reencuentro con compañeros actores a los que quiero mucho y con los que he trabajado como Pepa Aniorte, Oriol Tarrasón, Marta Calvó. Entonces es algo que es un regalo.

Ya tienes experiencia en series diarias porque protagonizaste 'Amar es para siempre'. Siempre se habla de que hacer series diarias supone un sacrificio muy grande. ¿Qué es lo que ha hecho que hayas aceptado este papel?

Es que a mí por mi forma de ser las series diarias me gustan. Yo soy bastante nervioso e inseguro entonces en el cine por ejemplo para empezar una escena tienes que esperar mucho, ahora cada vez menos, pero normalmente son tres horas de espera para rodar una escena. Y el actor trabaja con energías. Y trabajar en una serie diaria lo que te proporciona es que en un día a lo mejor haces siete u ocho secuencias y en una ríes, en otra lloras, en otra te abrazas, en otra te peleas y entonces ese dinamismo y ese darle salida a la energía y controlarla y jugar con ella a mí me apasiona.

Y además considero que una serie diaria es una escuela maravillosa para un actor. Yo nunca lo he visto como un handicap o como algo negativo. Al contrario, es algo que me da vidilla. Entonces entre eso, el hecho de volver a trabajar con gente a la que conozco y me llevo bien y el personaje que me han dado pues no lo pensé.

El hecho de sumarte a una serie de éxito y que funciona a las mil maravillas como es 'Sueños de libertad', ¿impone o tranquiliza porque imagino que hay presión por querer estar a la altura?

Bueno estar a la altura de la serie, al final la serie funciona por si sola y va como un tiro y va maravillosamente bien. Es más el hecho de estar a la altura a nivel personal de todo el plantel de actores que hay porque hay un plantel muy bueno y están todos a un máximo nivel, y por eso cuando entras nuevo intentas estar al máximo nivel posible para que no haya una distorsión. Y además cuando entra un personaje nuevo siempre se le mira más con lupa para ver lo que va a hacer y cómo se integra en el grupo del resto de personajes. Pero bueno yo creo que ha ido bien.

Itziar Atienza y David Janer en 'Sueños de libertad'

Llegas para dar vida a José Manuel García Fuentes? ¿Qué puedes adelantar sobre tu personaje?

Josema es un arquitecto que había tenido relación con el matrimonio de los Salazar. Eran muy amigos. Se conocieron en Tarragona y él acude a la colonia para ultimar y preparar una pequeña remodelación en la fábrica y entonces ahí con el núcleo principal con el que va a tener relación en un principio, porque estamos rodando, pues es con la familia Salazar.

Tu personaje llega sobre todo para poner patas arriba a la familia Salazar. ¿Cómo va a ser la relación con cada uno de sus miembros?

No puedo avanzar mucho pero en principio es una relación cordial porque como digo Josema era casi íntimo amigo de Pablo y de Nieves. Entonces al principio le acogen con mucho cariño en su casa también pero luego veremos como van a ir evolucionando las cosas.

Pero tu llegada también llega en un momento convulso en la fábrica. ¿Se va a dejar Josema llevar por la venganza de Gabriel o va a saber pararle los pies?

Es complicado responder a esto sin hacer spoilers. Claro que va a tener que lidiar con Gabriel porque al final es quién le contrata y el que maneja los hilos en la fábrica. Pero no puedo contar mucho porque si avanzo cosas no avanzaré como personaje porque me van a cortar la cabeza por chivato (risas). De todas formas tampoco se mucho más porque en una serie diaria empiezas de una manera y el personaje luego va evolucionando como la vida misma.

¿Qué te gustaría que le pasara a Josema en la serie y qué esperas de él?

Pues me gustaría llegar hasta lo más lejos posible porque me lo estoy pasando muy bien. Espero que sea un personaje que dure en el tiempo y que sus tramas puedan avanzar. Sería lo ideal. Y evidentemente lo que espero es que vaya eclosionando porque además tiene un pasado ahí oculto y cojeando y espero que logre enderezarlo.

Has hablado del reencuentro con compañeros. ¿Cómo fue el momento en el que te volviste a ver con Pepa en el rodaje?

Fue maravilloso. De hecho, Pepa me llamó para echarme la bronca porque se enteró antes de que yo me incorporaba a la serie. Yo no podía decir nada porque hasta que no firmas no sabes si se va a hacer. Es esa especie de superstición del actor de que hasta que no firmas y está todo más o menos sellado da miedo decir algo porque luego parece mentira pero pasa, que das por hecho que vas a hacer tal papel y al final por lo que sea no sale.

Entonces Pepa me llamó y me dijo que por qué no le había contado nada. Luego la pena es que no coincidimos por tramas. Y ella está tres camerinos más a la derecha que yo, pero es un encanto y es una maravillosa actriz y sobre todo persona y es la alegría de la huerta. Y luego tres camerinos a la izquierda del mío tengo a Oriol Tarrasón así que estoy bien acompañado. Y luego coincidí unos días aunque poco con Marta Calvó con la que hice teatro en Barcelona que también es otro encanto y otra actriz de 10, por lo que mejor arropado no puedo estar.

David Janer e Inma Cuesta en el final de 'Águila Roja'

El próximo mes de octubre se cumplen diez años del final de 'Águila Roja', ¿Qué balance haces de todo este tiempo? ¿Sigues pagando en cierto modo el peaje de haber dado vida a un personaje tan recordado y querido?

No sé que decir la verdad. No sé si estoy pagando un peaje o no. Lo que si sé a nivel positivo y en la balanza de lo positivo es el cariño del público, que lo tengo desde entonces. Y aún hoy que se sigue emitiendo de vez en cuando en Clan y en RTVE Play pues la gente sigue mostrando su cariño y es maravilloso. Es oro puro para un actor que te quieran y te sigan.

Y luego en la balanza de lo negativo siempre está eso que decían muchas veces de que te va a quemar este personaje o que si luego no te van a salir tantas cosas. Yo la verdad es que no lo sé. No sé si estoy pagando parte de eso o no. Imagino que de estar en EEUU habría seguido trabajando una vez se acabó 'Águila Roja' sin problema o al menos hubiese trabajado más rápido. Y es cierto que aquí costó más. España es diferente para bien y para mal. No sé si pagué ese peaje pero yo siempre me quedo con lo positivo. Al final lo bueno es que la gente te siga y vayas sumando gente que te ve en nuevos proyectos como me pasó en 'Amar' y espero que ahora con 'Sueños' que es una pequeña gran familia que va creciendo y te vas encontrando y es muy bonito. Y luego también es una responsabilidad por tener que estar a la altura de lo que quiere el público.

Ahora que se están haciendo muchos reencuentros y revivals. ¿Te gustaría revivir de alguna manera 'Águila Roja'? ¿O rechazarías si te llegara algún proyecto para recuperarlo?

No, si que me apetecería y creo que podría funcionar. Lo que no sé es si sería fácil de hacer. No me ha llegado nada de que se plantee ni nada. Pero creo que había historia y hay unos actores de la ostia que yo creo que la vuelta podría ser muy potente y creo que se podría contar algo muy guay.

Lo que sí que se ha anunciado es el regreso de 'Compañeros', que fue la serie que te dio la primera oportunidad a nivel nacional. ¿Qué piensas de su vuelta? ¿Te gustaría poder participar de alguna manera y que esa segunda generación se viera representada en el regreso?

Yo creo que va a funcionar mucho el regreso porque 'Compañeros' marcó una época al igual que 'Águila Roja' marcó otra a unos niveles de acción y tal, 'Compañeros' también marcó una época en la juventud. Y era una serie que estaba muy bien hecha, los guiones eran muy buenos y con tramas muy bien realizadas. La vuelta es interesante el saber que fue de Quimi y Valle y del grupo que formaban y ver qué ha sido de sus vidas.

Por ahora creo que se basan solo en la primera generación y me parece lógico. Pero si decidieran hacer algo de la segunda pandilla creo que sería algo muy bonito porque también sería guay saber que fue de ellos. Yo siempre me imaginaba a mi personaje, que era un chaval un poco conflictivo, muy introvertido, e incluso lo hablé con alguno de los directores que siempre me lo imaginaba como que terminaría de profesor en el Azcona dando arte o dibujo. Estaría chulo. Veremos a ver qué tal la vuelta de la primera generación.

¿Cómo ves el momento que atraviesa la ficción en la televisión lineal porque cada vez son menos los productos que funcionan? Tan solo las series diarias cosechan cada día buenas audiencias mientras en prime time son pocas las series que cuajan...

Bueno, yo creo que es un análisis complicado de hacer. Por un lado creo que es muy positivo que hay muchas plataformas y que se hacen muchas series, por lo que hay muchísima oportunidad de trabajo y de aprender, darte a conocer y eso es positivo. Cuando yo empezaba solo existían las televisiones generalistas y autonómicas y ahí la oportunidad de series era menor. Hoy en día hay muchas.

Lo malo es que al haber tanta oferta muchas pasan sin pena ni gloria, otras empiezan y luego las terminan al final en dos o tres capítulos y eso vuelve a sumir al actor, que ya de por sí es un trabajo bastante inestable, pues lo sume en una especie de ansiedad porque antes era yo entro en una serie y sé que esa serie al 90% a la que pase un tiempo va a funcionar y eran series que funcionaban mucho y se renovaban pero ahora la demanda del público es muy diferente. Ahora el público busca un consumo más al instante y sin tanto respirar, se consume más rápido y ya buscan algo nuevo.

Lo que si que está pasando es esa intromisión de las redes sociales y de los likes, que ahora a parte del currículum de lo que has hecho y estudiado parece que importa los seguidores que tienes. Y eso si que me parece un lastre muy grande para la inmensa mayoría de los actores y es algo que no termino de entender. Pero bueno han cambiado las reglas del juego y hay que asumir que los que decidían antes ahora no deciden.