Así suena la canción que representará a España en Eurovisión Junior 2026: 'Cuore bello (Te quiero, te quiero') de Lucas Paulano

RTVE ha presentado este lunes la canción con la que Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior 2026. La cadena pública ya ha lanzado el videoclip oficial de 'Cuore bello (Te quiero, te quiero)', que se podrá ver en todos los canales de RTVE este mismo lunes en simulcast justo después del 'Telediario' y antes de 'La Revuelta'.

Cargado de sentimiento y nostalgia, el tema propone una mirada universal hacia esos momentos y personas que se quedan en nuestro corazón. Cabe recordar que la canción ha sido compuesta por Dangelo, Blas Cantó y Carlos Almazán, con la participación del propio Lucas Paulano en el proceso creativo.

Lucas Paulano, ganador de 'La Voz Kids 2025' será el encargado de representar a España el próximo 24 de octubre en la ciudad maltesa de Ta' Qali. Según ha adelantado César Vallejo, jefe de la delegación española de Eurovisión, el videoclip de 'Cuore bello (te quiero, te quiero)' da pistas de por donde puede ir la puesta en escena. "Tiene pistas de algunas cosas que puede que estén en la puesta en escena de Malta", ha aseverado. "Vais a flipar, a mí me encanta", ha añadido el propio Lucas Paulano.

Así suena “Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)”, la canción con la que @LucasPaulano representará a España en Eurovisión Junior 2026🤩✨



Es la primera vez que el artista canta en directo ante el público el tema y nos ha llegado al corazón 🫶🏼#JESC2026 pic.twitter.com/WA22M4rF0o — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) September 28, 2026

Los detalles del videoclip de la canción de Lucas Paulano con guiños a Eurovisión y participación de su hermano

El videoclip de 'Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)' ha sido grabado íntegramente en un plató, donde se han creado distintos decorados. Cada uno de ellos tiene una intención, desde transmitir ese espíritu eurovisivo hasta incorporar referencias de artistas actuales. También invita a pensar en el pasado una acogedora habitación repleta de recuerdos. Postales y recortes adornan sus paredes, con estantes repletos de juguetes. Vemos aviones en miniatura, tiovivos, una peonza o incluso una pequeña noria, justo como la que Lucas menciona al inicio de la canción.

Son muchos los peluches que conforman este pequeño universo, peluches como los que todos hemos tenido en nuestra infancia. Entre ellos está uno muy especial para Lucas: se llama Dudú, es un conejito y lo ha traído a última hora para acompañarle en este momento tan increíble. "Siempre ha estado conmigo. Desde que nací me lo ponía mi madre. Yo lo cogía y lo abrazaba", ha explicado Lucas.

Además de esa habitación donde laten los recuerdos, vemos a Lucas cantar "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" en un set elegante, en línea con la solemnidad de la canción. Largas telas desplegadas desde el techo, ondeadas por un ventilador, son las protagonistas del segundo de los ambientes. Sobre ellas se proyecta un corazón: el símbolo conecta con el mensaje de la canción y, al mismo tiempo, recuerda a la propia imagen de Eurovisión Junior.

Los planos vienen enfatizados por unos rápidos travelling out que el operador de cámara graba con estabilizador y sobre una plataforma parecida a un patinete eléctrico. "Es una forma de tener planos muy impresionantes, que la cámara se acerque muy rápido de un plano general a un primer plano", cuenta Jimmy Llamas, el director del videoclip y encargado de los tres últimos videoclips de Eurovisión Junior.

En el videoclip de "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" participa un amplio equipo de bailarines. 22 niñas y niños arropan a Lucas en varias escenas, con algunas caras conocidas para los seguidores del certamen. Repiten Amy Gómez-Limón y Laia Núñez, quienes ya acompañaron a Chloe DelaRosa en "Como la Lola", y también Alex Garrido y Daniela Valladolid, que el año pasado fueron a Georgia junto a Gonzalo Pinillos y su "Érase una vez (Once upon a time)".

La coreografía, realizada por Bel Lledó, incorpora puntos de luz. Simbolizan los recuerdos, que llevan en sus manos los bailarines. Están presentes a lo largo de todo el videoclip, como hilo narrativo. "En un momento dado empiezan a salir del set de la habitación y empiezan a dar vueltas alrededor de Lucas y a cobrar vida", cuenta Jimmy Llamas. Estas bolas de luz se mueven a través de los sets "hasta llegar al momento final en el que Lucas está rodeado de los recuerdos y, por así decirlo, metafóricamente, es como si los viera".

Se unen a ellos dos músicos, una niña al piano y un niño tocando el violín. Este último es Marcos, el hermano del propio Lucas Paulano.