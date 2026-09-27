La audiencia de TVE dicta un claro veredicto al traslado de 'Malas Lenguas Noche' a La 1 por la acampada en Sol y marca récord histórico

RTVE sorprendió este sábado al trasladar a última hora la emisión de 'Malas Lenguas Noche' de La 2 a La 1. Así, después de 50 minutos de emisión en su ubicación habitual, la cadena pública aprovechó la actualidad candente con la acampada en la Puerta del Sol tras la manifestación por la crisis de la vivienda para llevar el programa de Jesús Cintora a la cadena principal.

Así, al ver como la protesta en la que participaron miles de personas protestando contra el Gobierno y contra las administraciones autonómicas y locales pidiendo una solución tras el mediático desahucio de Maricarmen a sus 87 años de edad se convertía en todo un símbolo que recordaba a lo sucedido en el 15-M, RTVE decidió apostar por ofrecer 'Malas Lenguas Noche' en La 1 aprovechando además el tirón de anunciarse en los minutos finales del partido entre Inglaterra-España de la Nations League.

Eran las 22:45 horas cuando Jesús Cintora animaba a los espectadores que estaban viendo 'Malas Lenguas Noche' en La 2 a cambiar a La 1 en el mando mientras que Juan Carlos Rivero concluía la retransmisión del encuentro que ganó La Roja emplazando a la audiencia a quedarse a ver la última hora sobre la acampada en el kilómetro 0 de Madrid.

Estos cambios motivaron que La 1 cancelara la emisión de 'La amiga estupenda' generando cabreo y malestar entre sus fieles espectadores y que La 2 ofreciera la película 'La hija del ladrón' justo después de la edición reducida de 'Malas Lenguas Noche'. Por si fuera poco, cabe señalar que el programa estiró su emisión hasta las 02:20 de la madrugada al igual que hizo 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

Este movimiento de última hora surtió efecto pues 'Malas Lenguas Noche' anotó su récord histórico con un gran 13.9% de cuota y 831.000 espectadores con su salto a La 1. Previamente, el partido entre Inglaterra-España de la Nations League arrasó con un espectacular 43% de cuota y 4.356.000 espectadores.

Ayer #MalasLenguasN se emitió en el prime time de La1 con los siguientes resultados



👅 13.9% de share, 831.000 espectadores y más de 5.1 millones de contactos únicos



👅 LÍDER ABSOLUTO en su franja de emisión y único programa que supera los 2 dígitos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/O5fogmRJX6 — Dos30' (@Dos30TV) September 27, 2026

⚽️ El partido que enfrentó a las selecciones de Inglaterra y España ARRASA en la noche del sábado con el 43% de share y 4.356.000 espectadores de media



⚽️ Más de 8 millones de espectadores sintonizaron con @La1_tve para ver el encuentro#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/SZDJeubnXM — Dos30' (@Dos30TV) September 27, 2026

Por si fuera poco con esos datos, el formato producido por Big Bang Media alcanzó más de 5,1 millones de espectadores únicos y llegó al 16,2% entre los espectadores de 25 a 44 años demostrando el acierto de RTVE de llevar el programa de La 2 a La 1 de forma excepcional ante lo que estaba sucediendo en pleno centro de Madrid.

El dato de 'Malas Lenguas Noche' permitió a La 1 liderar todo el prime time y late night superando con creces a 'La ruleta de la suerte Noche' que bajó en Antena 3 hasta el 8.6% y 838.000 espectadores así como a 'El Blockbuster' de Cuatro que con la película 'Kingsman: servicio secreto' logró situarse en tercera posición con un 8,2% y 681.000 seguidores.

Más abajo quedaron 'Cine 5 estrellas' con la emisión de 'Ocho apellidos marroquís' en Telecinco, que se conformó con un 7,5% y 622.000 televidentes. Por último, 'La Sexta Xplica' quedó por debajo de todas las ofertas al marcar un 4,9% y 349.000 seguidores.

Gracias al triunfo de España ante Inglaterra en Wembley y al interés por la actualidad tanto en los telediarios como en 'Malas Lenguas Noche', La 1 se alzó como la cadena líder este sábado con un gran 17,5% de cuota de pantalla frente al 9,8% que anotó Antena 3 y al 7,2% con el que se quedó Telecinco. Por detrás se situaron Cuatro (6,2%), La Sexta (4,5%) y La 2 (2,2%).