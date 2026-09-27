Jesús Cintora y José Yélamo denuncian agresiones y amenazas a reporteros de TVE y La Sexta en la manifestación por Ceuta

Este sábado, 26 de septiembre, se ha celebrado en el centro de Madrid una nueva manifestación en apoyo a Ceuta, casi dos meses después de la entrada masiva de migrantes. Al igual que ocurrió en las anteriores protestas, periodistas y cámaras de RTVE y La Sexta han sufrido agresiones e insultos por parte de algunos de los manifestantes.

Este mismo sábado, tanto 'La Sexta Xplica' como 'Malas Lenguas Noche' han denunciado ataques a sus respectivos equipos. Por un lado, el programa presentado por José Yélamo en la cadena de Atresmedia ha mostrado las imágenes en las que se ve cómo su reportera Sara Calvo era zarandeada y empujada por varios de los asistentes a la concentración mientras intentaba hacer su trabajo.

Uno de ellos, un "energúmeno", como lo definió José Yélamo, incluso trató de arrebatarle el micrófono por la fuerza. También recibió insultos como "zorra" o "puta", así como gritos, empujones y amenazas. "Una vez más, los violentos impidiendo el trabajo de los periodistas", ha lamentado el presentador, antes de conectar con su compañera para que le explicara lo sucedido.

👉Así ha sido la agresión a un equipo de #laSextaXplica



Nuestra compañera Sara Calvo cubría se encontraba en una manifestación por Ceuta cuando ha sufrido empujones y ataques verbales. pic.twitter.com/vmBlPQkXqF — laSexta Xplica (@laSextaXplica) September 26, 2026

Agresiones e insultos a reporteras de La Sexta y TVE en la concentración por Ceuta en Madrid

Por otro lado, un equipo de 'Malas Lenguas Noche' también ha vivido una situación parecida. Casualmente también ha sido una periodista la que ha sufrido los ataques e insultos machistas por parte de los asistentes en la llamada 'Marcha por la Dignidad'. Una de ellas le ha llegado a acusar de "ejercer la prostitución". Además, también se han gritado consignas en defensa del franquismo.

"Hijos de la gran puta", ha gritado, exaltada, una de las manifestantes a la reportera de TVE, mientras que otro, algo más tranquilo, aseguraba ante el micrófono de 'Malas Lenguas' que TVE "no defiende a España, defiende a los traidores, a los filoetarras, a los separatistas, a todos los que van contra España". "La prostitución se ejerce allí y posiblemente ganes más que de becaria en esa mierda", le espetaba una de las mujeres asistentes en la concentración celebrada en la Puerta del Sol de Madrid, mientras señalaba hacia Gran Vía.

"Esas son palabras muy ofensivas señora", se defendía la periodista. A lo que la mujer contestaba: "Las que son. Ofensivo es lo que haces tú. Prostituirte por un plato de lentejas en contra de toda la ciudadanía española. ¡Quítame esto de la cara!", le soltaba al tiempo que le profería un manotazo en el micrófono. "Claro, no era difícil encontrarse a gente que considera que con Franco se vivía mejor que con este Gobierno", explicaba Jesús Cintora, antes de dar paso a unas imágenes de la misma manifestación.

En ellas se ve a la reportera preguntar a una señora: "¿Usted cree que se vivía mejor con Franco que con Sánchez?". A lo que ella contesta, sin titubeos: "Sí, trescientas mil veces más. Prefiero a Franco a este asesino que tenemos y a este criminal". Tras la emisión del vídeo, el presentador de 'Malas Lenguas Noche' tomaba la palabra para, muy serio, denunciar lo sucedido, antes de dar paso a sus colaboradores: "Ya lo ven. Manifestación en la cual se pedía que el presidente sea juzgado por traición. Lo que es cierto es que el tratamiento que se da a las reporteras y a las cámaras..., que nos han roto una cámara por cierto".

Esta situación no es nueva, pues llega semanas después de que varios periodistas de La Sexta y TVE hayan sido intimidados tanto en Ceuta como en otros puntos de la geografía española en las protestas contra la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria de la ciudad autónoma.