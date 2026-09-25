El monopolio de Ana Rosa, en picado: 'El Tiempo Justo' cae, 'Vamos a ver' se hunde y 'El verano se mueve' lastra la tarde de Telecinco

La nueva programación matinal de Telecinco, controlada en su plenitud por la productora que preside Ana Rosa Quintana, hace aguas. Desde el pasado lunes, la comunicadora y empresaria produce cuatro formatos consecutivos (y clónicos) en la franja matinal: 'La mirada crítica', 'El programa de AR', 'El Tiempo Justo' y 'Vamos a ver'. A estos espacios hay que sumar 'El verano se mueve' en la sobremesa y tarde.

En total, hablamos de nueve horas dominando la oferta de day time del canal. Una circunstancia que no tiene precedentes y que en el sector televisivo se considera toda una anomalía. El problema es que este plan, además de ser insólito, no funciona en virtud de los datos y el comportamiento de los mismos a lo largo de la presente semana.

A excepción de 'El programa de Ana Rosa', por encima del doble dígito con cuotas que se mueven en torno al 12% (cifra meritoria para el estado actual de la cadena), el resto de productos bajo el sello de Unicorn Content no cuajan y contribuyen, lamentablemente, a agudizar la crisis que sufre Telecinco en lo que respecta a su parrilla regular.

Sin ir más lejos, este jueves, 24 de septiembre, se registraron algunas métricas difíciles de sostener por mucho más tiempo, destacando el inasumible 6,6% de cuota de pantalla que obtuvo 'Vamos a ver' con Patricia Pardo en el último tramo de la mañana y el 7% con el que abrió la tarde 'El verano se mueve' de Ion Aramendi; siendo todo un lastre para el resto de la franja vespertina. En ese sentido, significativo fue que ofertas posteriores como 'Rueda la Letra' (8,5%) o 'Allá tú' (10,3%) revirtieran esa inercia.

Mención aparte merece la notable caída que sufrió 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat, que se desplomó a un 8,6% en la cuarta entrega de su segunda temporada. Más de cuatro puntos de descenso en comparación con el estreno (12,7%). En ello tuvo mucho que ver el gran ascenso de 'En boca de todos', que cosechó su segundo mejor resultado histórico (12,6%) en Cuatro. A continuación, mostramos cómo ha sido la evolución de 'ETJ' en sus primeros días en antena:

Lunes 21 - 12,7%

Martes 22 - 10,7%

Miércoles 23 - 11,2%

Jueves 24 - 8,7% (mínimo)

Así, observamos una degradación paulatina frente a la escalada imparable del magacín conducido por Nacho Abad en 'la cadena hermana'. Este comportamiento de las audiencias refleja a las claras cómo Mediaset se está haciendo competencia a sí misma con dos formatos idénticos. Entretanto, ese maltrecho 8,6% también implica volver a los bajos datos de la primera etapa en la tarde.

No obstante, si hay una tendencia negativa especialmente preocupante es la de 'Vamos a ver', que también procedemos a desglosar. El espacio que releva a Joaquín Prat y que comanda Patricia Pardo ha entrado en barrena, con una pérdida de seguimiento y competitividad irrefrenables:

Lunes 21 - 8,2%

Martes 22 - 7%

Miércoles 23 - 6,8%

Jueves 24 - 6,6% (mínimo)

En cuanto a 'El verano se mueve', que paradójicamente es la oferta troncal de la tarde al poseer la mayor duración (de 15:50 a 18:00 horas), no se atisba una remontada. Sus exiguos resultados son una constante y, al igual que 'Vamos a ver', rinde a un ritmo insoportablemente inferior respecto a la cadena. Es, sin duda, otro agujero negro en la programación diaria.

Lunes 21 - 6,9%

Martes 22 - 6,5%

Miércoles 23 - 6,2%

Jueves 24 - 7%

Y ojo, porque las cosas tampoco marchan positivamente para 'La mirada crítica' de Ana Terradillos, que precisamente ha encadenado una semana de unidígitos, siendo el del lunes 21 (7,3%) uno de sus peores registros.

Lunes 21 - 7,3%

Martes 22 - 8,7%

Miércoles 23 - 9,5%

Jueves 24 - 9,6%

En conclusión, tan solo 'El programa de AR' rinde satisfactoriamente dentro de este inaudito 'monopolio' que Ana Rosa Quintana ha construido en Telecinco entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde y que, incluso, criticó veladamente Jorge Javier Vázquez en directo desde su 'Diario'. A continuación, las cifras anotadas esta semana; en su caso, ampliamente por encima del promedio del canal.