Arturo Pérez-Reverte dice lo que piensa de 'El problema final', la miniserie que ha estrenado Netflix basada en su novela

Si bien 'El problema final', la nueva miniserie protagonizada por José Coronado y Martiño Rivas, ha llegado Netflix este viernes 25 de septiembre, Arturo Pérez-Reverte ya dictó sentencia hace unos días sobre la ficción que adapta su novela del mismo nombre. El escritor ha tomado sus redes sociales para desvelar que ya ha podido disfrutar del primero de los cuatro capítulos que llegarán a la plataforma, sincerándose sobre su impresión general.

Reverte ha decidido compartir lo que opina realmente de este nuevo título de la plataforma ante la preocupación de uno de sus lectores en X, que ha llamado la atención del autor al confesar el principal temor que tiene ante esta adaptación a la pequeña pantalla. "Me pareció una novela extraordinaria, pero leyéndola le otorgué una oscuridad a la trama que no veo en la serie. El tono Puñales por la espalda no sé si le sienta bien. Además, la complexión de José Coronado es...", ha señalado un usuario de la red social.

Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre la adaptación de 'El problema final' en Netflix antes de su estreno

"He visto el primer episodio y me ha gustado mucho. Ya me dirá usted cuando la vea. Un abrazo", ha contestado Arturo Pérez-Reverte, desvelando así su primera impresión de la adaptación de su novela 'El problema final', que llega con el mismo título a Netflix este viernes. Poco después, el escritor ha utilizado su perfil de X para recomendar la miniserie a todos sus seguidores.

He visto el primer episodio (son cinco) y me ha gustado mucho. Ya me dirá usted cuando la vea. Un abrazo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 4, 2026

Así, ha animado a sus lectores a su visionado para comprobar qué les gusta más, su novela o la ficción. "Son cuatro episodios, ideal para el fin de semana. Y si quieren comprobar qué les gusta más, la serie o la novela. Disfruten de una, de otra o de las dos. Y ya me dirán", ha escrito el autor de cara a su estreno este viernes.

El próximo viernes pueden verla en Netflix: cuatro episodios, ideal para el fin de semana. Y si quieren comprobar qué les gusta más, la serie o la novela, tienen disponibles la edición de bolsillo y la original de tapa dura. Disfruten de una, de otra o de las dos. Y ya me dirán. pic.twitter.com/lyZ9YR0Q6m — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 21, 2026

El nuevo título de Netflix, que parte de la exitosa novela de Arturo Pérez-Reverte, arranca en la primavera de 1959, cuando trece personas se quedan aisladas por un fuerte temporal en un islote cerca de Mallorca. Es entonces cuando un misterio se presenta en frente de Basil, un actor retirado que en su día interpretó a Sherlock Holmes. El protagonista de esta historia se dedicará a investigar la muerte de Elisa Mander, una turista inglesa que aparece muerta en un pequeño hotel de la isla, con indicios de suicidio que van apuntando cada vez más a un asesinato.

'El problema final' cuenta con un elenco plagado de estrellas encabezado por José Coronado, María Valverde, Martiño Rivas, Maribel Verdú, Gonzalo de Castro, Cristina Kovani, José Condesa y Pepón Nieto entre otros. El gran atractivo de la miniserie es descifrar quién es el asesino a medida que las pistas van encajando capítulo tras capítulo, siguiendo la fórmula de toda ficción de misterio clásica.