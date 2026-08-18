Arturo Pérez-Reverte carga contra RTVE por el desliz de una reportera en una retransmisión: "La imbecilidad no tiene límites"

Si hay algo que ha demostrado Arturo Pérez-Reverte es que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de cualquier asunto. Y eso es lo que ha vuelto a demostrar en su crítica a RTVE por cometer un lapsus al utilizar el lenguaje inclusivo en su retransmisión deportiva.

Se trata de un episodio del pasado mes de mayo cuando Lourdes García Campos retransmitió el Mundial de Relevos de Atletismo 2026 en Botsuana en el canal Teledeporte. Un evento que concluyó con dos medallas para el equipo español. Por un lado, la plata del equipo femenino de 4x400 formada por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, mientras que Lucía Carrillo, Jaël Sakura Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez se llevaron el bronce en el 4x100.

Asimismo, cinco de seis equipos españoles obtuvieron la clasificación para el Mundial de Atletismo de Pekín 2027. Algo que llevó a Lourdes García Campos a felicitar a los atletas españoles. Y fue entonces cuando cometió un lapsus al hablar de "atletas" y "atletos". "Felicidades a todas las atletas y los atletos españoles", aseguró la comentarista deportiva de RTVE.

Ahora, dicho vídeo se ha viralizado en "X" y en Tik-Tok y ha provocado que Arturo Pérez-Reverte no se haya podido callar lo que piensa del lenguaje inclusivo que se está realizando en los medios de comunicación y en concreto en RTVE. "'Atletas y atletos'. Con la complicidad de los medios (y el silencio de la RAE, que se lo traga todo), llegamos a un punto en el que la imbecilidad no tiene límites", ha sentenciado el escritor y miembro de la Real Academia de la Lengua Española.

"Y cuando al fin 20.000 idiotas digan "atleto", la RAE dirá que está documentado y lo admitirá como válido", ha terminado diciendo Pérez-Reverte. Un comentario con el que el escritor demuestra no tener ningún miedo al criticar a la institución a la que él mismo pertenece pues ocupa el sillón de la "T" desde el año 2003.

"Atletas y atletos". Con la complicidad de los medios (y el silencio de la RAE, que se lo traga todo), llegamos a un punto en el que la imbecilidad no tiene límites. Y cuando al fin 20.000 idiotas digan "atleto", la RAE dirá que está documentado y lo admitirá como válido. https://t.co/ZGMsBnB1EE — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 16, 2026

Cabe decir que no es la primera vez que Arturo Pérez-Reverte deja claro su animadversión hacia el lenguaje inclusivo. Así lo dejó claro en una visita a 'El Hormiguero' en octubre de 2021. "El lenguaje se basa en muchas pautas machistas y debe cambiar, de hecho, cambia, pero no puede violentar, que se cambie en cuatro días vía decreto. Yo trabajo con el lenguaje y necesito que la lengua sea limpia, práctica", llegó a decir en aquel momento.

"La Academia ha sido machista como la sociedad, poco a poco va cambiando, pero no puedes estirar de la planta para que crezca porque se seca", añadió el creador de 'El capitán Alatriste'.