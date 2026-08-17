Medidas en RTVE con 'MasterChef': El cambio previsto ante las críticas por su "contenido sexual" y "faltas de respeto"

'MasterChef' ha vuelto a poner a RTVE en problemas ante las múltiples quejas y críticas de los espectadores ante la Defensora de la Audiencia. En los últimos meses, son muchos los espectadores que han expresado su malestar por el fuerte contenido sexual que hay en el programa a través de las bromas que se realizan en el talent culinario.

Y para evitar males mayores, el departamento de Entretenimiento y la dirección de Antena de RTVE han decidido ejecutar un cambio con respecto a la calificación de edad para la que está recomendada la emisión de 'MasterChef'. Así, se ha decidido restringir aún más el público al que está dirigido el formato pasando a "no estar recomendado para menores de 12 años".

En el informe del segundo trimestre de la Defensora de la Audiencia con las quejas recibidas entre abril y junio y del que ya nos hicimos eco en El Televisero, aparecen numerosas críticas de los espectadores por las bromas y comentarios de índole sexual que suelen escucharse en 'MasterChef'. Un formato que además también ha emitido reposiciones en las mañanas de los fines de semana cuando hay niños y menores en casa.

En la resolución, Beatriz Ariño asegura que "comparte la preocupación por algunos comentarios y actitudes que, a veces, pueden verse en MasterChef, un programa que cuenta entre sus espectadores con un buen número de niños y niñas y público familiar en general". En este sentido, la Defensora de la Audiencia defiende que se haya decidido elevar la calificación de edad a +12.

Un cambio motivado sobre todo "especialmente teniendo en cuenta que, si bien es cierto que el programa se emite en horario nocturno en el que se presupone que no hay público infantil, los siguientes pases pueden estar al alcance de otras franjas de menor edad". "Conscientes del malestar que han sentido algunos espectadores se ofrecieron a revisar el asunto de la calificación para aumentar la edad recomendada", añade la resolución de la Defensora de la Audiencia.

En este sentido, hay que decir que hasta ahora 'MasterChef' contaba con el indicador de +7 en sus últimas ediciones. A partir de ahora pasa a ser +12 tratando de evitar que personas menores de 12 años accedan a ver el espacio.

Críticas por la "falta de respeto" en 'MasterChef' y por la presencia de Paz Vega u Ofelia

Pero las quejas sobre el contenido de 'MasterChef' no se quedan ahí. Entre las reclamaciones que recoge el informe de la Defensora de la Audiencia también aparecen 23 comunicaciones en contra de la presencia de Paz Vega u Ofelia en el talent de cocina siendo personas que "presumen de no tributar en España" o de tener deudas con Hacienda siguiendo así los pasos de la crítica que lanzó Alba Carrillo desde 'El sótano club', que derivó en su salida como colaboradora de 'D Corazón'.

Asimismo, otras 20 personas han emitido también un juicio contra 'MasterChef' porque "cada vez se permiten más faltas de respeto y comportamientos que rozan el acoso". Unas quejas que vienen a confirmar que cada vez hay más críticas por la dinámica del programa y cómo con el paso de las ediciones se ha ido dando más importancia al reality que a la cocina.