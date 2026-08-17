'Sueños de Libertad', avance del capítulo 628 del martes 18 de agosto: la venganza de Gabriel y una llamada inesperada

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa tramas cruciales con la vuelta de Bianca y lo que puede suponer para la relación de Marta y Fina y el vuelco en las relaciones de Andrés y Valentina y Tasio y Paula.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz sigue avanzando en su plan de volver a juntar a Begoña con Andrés e intenta manipular a Julia para conseguir que convenza a su madre de que invite a su tío a casa pues está convencida de que si Gabriel ve a Andrés en casa puede despertar sus celos y así conseguir que Gabriel se refugie en ella.

Pablo recibe una amonestación inesperada después de que Manuel Castañeda le pregunte por su affaire con Marisol. Y él preocupado por las habladurías, le niega que esa relación haya existido nunca. Por su parte, doña Clara presiona a Marta sobre el tema de la fundación y que acepte ser la presidenta y Digna sale a su rescate tras descubrir que esta propuesta puede poner en riesgo la relación de su sobrina con Fina.

Tras lo sucedido con Castañeda, Pablo le revela a Damián que los rumores sobre su relación con Marisol han llegado hasta Tarragona y muestra su preocupación por cómo puede afectar todo a su familia. Tras descubrir que ambos han retomado su relación, Gabriel no duda en interrogar a Pablo sobre su reconciliación con su tío y decide vengarse, llamando a Manuel Castañeda para confirmarle que los rumores de la relación de Salazar con Marisol eran ciertos.

En la cantina, Tasio nota frialdad entre Mabel y Salva mientras la joven sigue inmersa en sus estudios y con el trabajo del curso de decoración, aunque trata de que no afecte a su empleo como camarera. Por otro lado, Eduardo recibe una llamada inesperada pues Roque parece haber cambiado de opinión y ahora está dispuesto a reencontrarse con él.

Marta está desesperada, pues no sabe cómo solucionar el problema de la bajada en la venta de los perfumes De La Reina tras los cambios de Gabriel y no duda en recurrir a las dependientas al pedirles que propongan ideas para conseguir que aumenten las ventas. Finalmente, Julia le hace una incómoda petición a Gabriel: que su tío Andrés pueda ir a verla. Y aunque no le queda más remedio que aceptar, después Gabriel discute con Begoña mientras Beatriz disfruta al comprobar que su plan ha sido un éxito.

Gabriel, Manuel Castañeda y Pablo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Valentina seguían afianzando su relación tras pasar la noche juntos y la dependienta iba poco a poco superando sus miedos. Y pese a los intentos de la dependienta por que nadie la pillara en la casa, Marta descubría que Valentina ha dormido con su hermano.

A Tasio le seguían persiguiendo las pesadillas y ahora soñaba con que Paula le confesara a don Agustín que él fue el culpable de la muerte de Brossard. Pese a que le dejaba claro a su novia que confía en ella no puede parar de tener miedo de que alguien descubra toda la verdad.

Pablo y Nieves también parecían retomar su matrimonio con normalidad cuando él recibía una llamada inesperada. El director de la Caja de Ahorros de Tarragona, Manuel Castañeda estaba en Toledo por trabajo y quiere reunirse con él para poder hablar de negocios.

Claudia le contaba a Valentina que ha retomado su relación con Miguel al igual que él hacía con su hermana Mabel. Paralelamente, Miguel acudía a visitar a la dependienta para ver cómo ha pasado la noche, y al comprobar que sigue mejorando decide darle el alta. Tras ello, el doctor daba el paso y le daba su primer beso sorprendiendo a la joven y demostrando que quiere seguir dando avances con ella.

En la tienda, las clientas siguen sin comprar los perfumes De la Reina aumentando la preocupación de todos los socios, mientras Andrés y Marta proponían una campaña publicitaria en prensa, radio y televisión y contratar a la actriz Aurora Redondo. Pero la propuesta no convencía ni a Gabriel ni a Pablo. Por otro lado, Marta y Fina volvían a tener otro desencuentro cuando la De La Reina le revela a su pareja los planes de doña Clara de crear una fundación con el nombre de Pelayo, y la fotógrafa le pedía que le cuenta cómo su hijo la amenazó.

Gabriel se disculpaba con Beatriz tras dejarla plantada con su cita para poder acudir al recital de Julia y le explicaba los motivos que le llevaron a cambiar de decisión. Sin embargo, Beatriz sigue desconfiando de Begoña, pues cree que mientras ella siga cerca su relación con Gabriel no va a funcionar y empezaba a tramar algo para conseguir que Begoña y Andrés retomen su relación.