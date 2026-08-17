'Sueños de Libertad', avance del capítulo 628 del martes 18 de agosto: la venganza de Gabriel y una llamada inesperada

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa tramas cruciales con la vuelta de Bianca y lo que puede suponer para la relación de Marta y Fina y el vuelco en las relaciones de Andrés y Valentina y Tasio y Paula.
Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.
En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz sigue avanzando en su plan de volver a juntar a Begoña con Andrés e intenta manipular a Julia para conseguir que convenza a su madre de que invite a su tío a casa pues está convencida de que si Gabriel ve a Andrés en casa puede despertar sus celos y así conseguir que Gabriel se refugie en ella.
Pablo recibe una amonestación inesperada después de que Manuel Castañeda le pregunte por su affaire con Marisol. Y él preocupado por las habladurías, le niega que esa relación haya existido nunca. Por su parte, doña Clara presiona a Marta sobre el tema de la fundación y que acepte ser la presidenta y Digna sale a su rescate tras descubrir que esta propuesta puede poner en riesgo la relación de su sobrina con Fina.
Tras lo sucedido con Castañeda, Pablo le revela a Damián que los rumores sobre su relación con Marisol han llegado hasta Tarragona y muestra su preocupación por cómo puede afectar todo a su familia. Tras descubrir que ambos han retomado su relación, Gabriel no duda en interrogar a Pablo sobre su reconciliación con su tío y decide vengarse, llamando a Manuel Castañeda para confirmarle que los rumores de la relación de Salazar con Marisol eran ciertos.
En la cantina, Tasio nota frialdad entre Mabel y Salva mientras la joven sigue inmersa en sus estudios y con el trabajo del curso de decoración, aunque trata de que no afecte a su empleo como camarera. Por otro lado, Eduardo recibe una llamada inesperada pues Roque parece haber cambiado de opinión y ahora está dispuesto a reencontrarse con él.
Marta está desesperada, pues no sabe cómo solucionar el problema de la bajada en la venta de los perfumes De La Reina tras los cambios de Gabriel y no duda en recurrir a las dependientas al pedirles que propongan ideas para conseguir que aumenten las ventas. Finalmente, Julia le hace una incómoda petición a Gabriel: que su tío Andrés pueda ir a verla. Y aunque no le queda más remedio que aceptar, después Gabriel discute con Begoña mientras Beatriz disfruta al comprobar que su plan ha sido un éxito.
¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?
En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Valentina seguían afianzando su relación tras pasar la noche juntos y la dependienta iba poco a poco superando sus miedos. Y pese a los intentos de la dependienta por que nadie la pillara en la casa, Marta descubría que Valentina ha dormido con su hermano.
A Tasio le seguían persiguiendo las pesadillas y ahora soñaba con que Paula le confesara a don Agustín que él fue el culpable de la muerte de Brossard. Pese a que le dejaba claro a su novia que confía en ella no puede parar de tener miedo de que alguien descubra toda la verdad.
Pablo y Nieves también parecían retomar su matrimonio con normalidad cuando él recibía una llamada inesperada. El director de la Caja de Ahorros de Tarragona, Manuel Castañeda estaba en Toledo por trabajo y quiere reunirse con él para poder hablar de negocios.
Claudia le contaba a Valentina que ha retomado su relación con Miguel al igual que él hacía con su hermana Mabel. Paralelamente, Miguel acudía a visitar a la dependienta para ver cómo ha pasado la noche, y al comprobar que sigue mejorando decide darle el alta. Tras ello, el doctor daba el paso y le daba su primer beso sorprendiendo a la joven y demostrando que quiere seguir dando avances con ella.
En la tienda, las clientas siguen sin comprar los perfumes De la Reina aumentando la preocupación de todos los socios, mientras Andrés y Marta proponían una campaña publicitaria en prensa, radio y televisión y contratar a la actriz Aurora Redondo. Pero la propuesta no convencía ni a Gabriel ni a Pablo. Por otro lado, Marta y Fina volvían a tener otro desencuentro cuando la De La Reina le revela a su pareja los planes de doña Clara de crear una fundación con el nombre de Pelayo, y la fotógrafa le pedía que le cuenta cómo su hijo la amenazó.
Gabriel se disculpaba con Beatriz tras dejarla plantada con su cita para poder acudir al recital de Julia y le explicaba los motivos que le llevaron a cambiar de decisión. Sin embargo, Beatriz sigue desconfiando de Begoña, pues cree que mientras ella siga cerca su relación con Gabriel no va a funcionar y empezaba a tramar algo para conseguir que Begoña y Andrés retomen su relación.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.