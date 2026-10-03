RTVE mueve ficha tras recuperar Silvia Intxaurrondo su sueldo en 'La Hora de La 1' y recurre la sentencia a la Justicia

Continúa el enfrentamiento legal entre Silvia Intxaurrondo y RTVE. Y es que la corporación pública ha recurrido la sentencia que reconoció a la periodista vasca una retribución cercana a los 254.000 euros anuales. Por lo tanto, la cruzada entre RTVE y su presentadora estrella entra en una nueva fase.

Hace unas semanas, la conductora de 'La Hora de La 1' consiguió que un juzgado de lo Social reconociera su derecho a mantener un sueldo equivalente al que percibía cuando estaba ligada a TVE mediante un contrato mercantil. Ahora, según recoge El Confidencial Digital, la Abogacía del Estado ha presentado, en nombre de RTVE, un recurso de suplicación contra la sentencia favorable a Silvia Intxaurrondo, para que el caso sea revisado por la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Para conocer el origen del conflicto habría que remontarnos al año 2025, cuando RTVE tuvo que modificar la relación laboral que mantenía con la periodista. Después de una denuncia anónima y una posterior investigación, el Ministerio de Trabajo consideró que debía estar vinculada directamente con la corporación, y no a través de la sociedad Sukun Comunicación S.L., mediante la que estaba prestando sus servicios.

Este cambio supuso una modificación de las condiciones económicas de Silvia Intxaurrondo, que pasó a estar sujeta al convenio colectivo de RTVE como personal no fijo. Y es que, hasta ese momento, según el Portal de Transparencia de la Corporación, el contrato de la presentadora, con dos años de validez, le garantizaba una retribución máxima de 182.000 euros anuales por la dirección y codirección de 'La Hora de La 1', y otros 87.757 euros por su labor como presentadora del espacio matinal. En total, podía llegar a percibir hasta 269.757 euros anuales.

RTVE ha recurrido la sentencia favorable a Silvia Intxaurrondo

Sin embargo, tras su incorporación como trabajadora indefinida no fija, su retribución se redujo hasta los 140.000 euros. Esto llevó a Silvia Intxaurrondo a acudir ante los tribunales, ya que consideraba que la modificación de sus condiciones económicas no estaba justificada, puesto que continuaba desempeñando las mismas funciones dentro del formato.

El pasado 15 de septiembre, el Juzgado de lo Social que llevaba el caso le dio la razón a la presentadora, estimando parte de sus reclamaciones, pero no todas. La sentencia sí que reconoció su derecho a percibir una cantidad equivalente a la que cobraba antes de la regularización de su situación laboral, por lo que RTVE debería abonarle el salario base que le corresponde como trabajadora indefinida no fija según las tablas salariales de la Corporación, y añadir además los complementos necesarios hasta alcanzar la remuneración reconocida judicialmente, que estaba situada en torno a los 254.000 euros.

Pero la resolución judicial no dio la razón a la comunicadora en todos los puntos de su demanda. De esta forma, rechazó que existiese una vulneración de sus derechos fundamentales y solo reconoció parcialmente sus reclamaciones en cuanto al transporte. El contrato que tenía con Sukun contemplaba que RTVE le facilitara el traslado de su domicilio a los estudios de Prado del Rey, donde se graba el programa, tanto de ida como de vuelta. El fallo establece que la Corporación pública solo tendrá que garantizar el desplazamiento hasta su puesto de trabajo cuando se incorpore antes de las seis de la mañana.

Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que tendrá que decidir, primero, sobre la admisión a trámite del recurso presentado por RTVE y, si finalmente lo admite, tendrá que determinar si mantiene o modifica la sentencia dictada el 15 de septiembre. Hasta entonces, la presentadora de 'La Hora de La 1' continuará con las condiciones laborales establecidas dentro del marco del convenio colectivo de RTVE.