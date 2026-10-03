La aplaudida réplica de Belén Esteban a Beatriz Trapote ante este impropio comentario que captó el micro en 'De Viernes'

Tras su scoop de la semana pasada, Belén Esteban ha sido la protagonista absoluta de la última entrega de 'De Viernes'. La excolaboradora de 'Sálvame' regresaba a un plató de Telecinco más de tres años después de la cancelación del programa vespertino, y lo hacía por todo lo alto, recibida como a las grandes estrellas.

La invitada tenía mucho trabajo por delante, pues llegaba dispuesta a responder a las críticas que, a lo largo de la semana, ha recibido de Juls Janeiro, Chayo Mohedano, Rosa Benito, Víctor Janeiro o Beatriz Trapote. Precisamente con esta última protagonizaba un tenso cara a cara durante los últimos minutos del programa, aunque ya en una conexión previa se fue caldeando el ambiente.

Aprovechando la ausencia de Belén Esteban al regreso de una de las muchas pausas publicitarias, Santi Acosta y Beatriz Archidona conectaron con Trapote. Ésta acusó a la invitada de mentir e incluso le llegó a reprochar que estuviese utilizando el móvil durante su intervención. Sin pelos en la lengua, la Patrona le espetó: "El problema es la faja que llevo, que no me la puedo ni subir". "A lo mejor, si llevaras una buena alimentación y deporte, no tendrías que ponerte faja", le contestó la mujer de Víctor Janeiro.

Aunque en ese momento la invitada no escuchó ese desafortunado comentario, nada más entrar Beatriz Trapote en el plató Lydia Lozano se encargó de comunicárselo. "Te he dado las buenas noches y te dicho que estabas muy guapa", le dijo la periodista, destensando así el embarazoso momento. A lo que Belén Esteban contestó: "Perdona que no lo he escuchado".

El inoportuno comentario de Beatriz Trapote sobre Belén Esteban en 'De Viernes': "Qué feo eso, siendo mujer"

Sin embargo, Lydia Lozano echó por tierra el buen rollo al revelar a Belén Esteban lo que Trapote había dicho de ella: "Guapa, no. Decirle a una persona que lleva faja porque tiene mala alimentación no es bonito, no es bonito". "¿Cómo?", preguntó sin dar crédito la invitada, antes de levantarse y mostrar todo lo que llevaba encima: "Mira, te voy a decir todo lo que llevo. Llevo sensor de azúcar, llevo bomba de insulina y llevo faja. Y llevo 22 clavos en esta pierna y dos placas. Estoy para que me compre el Corte Inglés, cariño". Unas palabras que provocaron la ovación de todo el público presente.

Lydia Lozano cuenta que Beatriz Trapote ha dicho que Belén lleva FAJA porque tiene mala alimentación 😧



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Visiblemente molesta por el cariño que el público del plató estaba dando a Belén Esteban, Beatriz Trapote le pidió entrar en materia, ya que "quedaba poco tiempo": "Vamos a centrarnos que no hemos venido a hablar de la faja". "Lo de la faja me parece tan feo siendo mujer…", le reprochó la invitada, mientras que la periodista se defendía reconociendo que "yo llevo faja también. Hoy no, pero otros días llevo faja".

"¿Y porqué dices lo de la mala alimentación?", le preguntó la de Paracuellos. A lo que la cuñada de Jesulín de Ubrique contestó: "Bueno, porque me ha parecido, la mala alimentación y el deporte". "A ver si ahora tú vas a ser Miss Fitness. La doctora Liendres que de todo habla y de nada entiende", le espetó la invitada, algo que Trapote se tomó con sentido del humor, confesando: "Efectivamente, esa soy yo".

🔥💣 El encontronazo entre Belén Esteban y Beatriz Trapote: "La doctora liendre, que de todo habla y de nada entiende".



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Tras este tenso momento, y después de que Bea Archidona le diera la palabra, la mujer de Víctor Janeiro explicó que "yo no tengo ninguna pregunta que hacerle. Creo que han hecho una buena entrevista. Pero, ¿por qué vas alargando el chicle y no haces lo posible para que haya una buena relación con la familia por tu hija, por los hermanos y por todas las personas que sufren esta situación?". "¿Pero tú me estás diciendo en serio, que hace nueve años que no ves a mi hija…?", le echó en cara Belén Esteban.

Sin embargo, Beatriz Trapote dejó claro que eso no era cierto: "No, nueve años no. Hay una serie de mensajes que yo mando a este programa, treinta pantallazos, que no los quieren poner porque dicen que legalmente tu hija es anónima, que lo respeto". Ante esto, la invitada reveló que sus compañeros los habían visto: "¿Y sabes la respuesta de ellos cuál ha sido? Que mi hija te contesta por educación". "No, tu hija no me contesta por educación, porque hay un cariño entre tu hija y yo", sentenció la periodista, provocando las risas de Belén Esteban, dando a entender que ese cariño del que hablaba no existía.