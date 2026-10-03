Belén Esteban, incombustible en audiencias, pulveriza su récord en 'De Viernes' y logra un dato poco común pese a factores en contra

Belén Esteban batió el récord del scoop de la semana pasada y su aparición en el plató de 'De Viernes', que supuso su vuelta a las instalaciones de Telecinco después de más de tres años de veto, mejoró los ya grandes datos de su entrevista documental, que sirvió de preámbulo para su intervención en directo.

Lo sucedido anoche se vivió como un gran acontecimiento televisivo a pesar de que hubo varios factores en contra como el horario (23:00 horas); la publicidad, que fue realmente abusiva y provocó incluso las quejas de la propia Belén; o la actitud de la televisiva, que pudo verse frenada por el comunicado previo que lanzaron Jesulín y María José Campanario advirtiendo con acciones legales.

La reaparición de Belén Esteban se disparó hasta rozar el 20% de cuota de pantalla

Aun así, la emisión de 'De Viernes' se disparó hasta rozar el 20% de cuota de pantalla (19,7%), que se tradujo en más de 1,2 millones de telespectadores de media. Una cifra en miles muy a tener en cuenta para ser un programa mayoritariamente en late night y un registro en cuota prácticamente en peligro de extinción en la tele del presente. Se trató de lo más visto de la noche en la pequeña pantalla y lo más seguido dentro del ecosistema Telecinco.

Ayer #DeViernes vuelve a LIDERAR el Prime Time y CRECE hasta el 19.7% de share y 1.228.000 espectadores de media



📺 Es lo más visto del día en @telecincoes



📺 Supera los 3.1 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/4HzylXZEev — Dos30' (@Dos30TV) October 3, 2026

Así, volvemos a asistir ante un 'Belenazo' en potencia con mayor intensidad que el del viernes anterior, que se saldó con un 18,7% de share y con más de 1,1 millones de seguidores, y hablamos también de un máximo histórico para el formato que produce Mandarina en viernes.

Importante esta matización porque la cuota más alta, con un 19,9%, la sigue ostentando el especial con la entrevista póstuma a Julián Muñoz en septiembre del año 2024. No obstante, este programa se ofreció fuera del día original de emisión de 'De Viernes' pese a conservar la misma marca.

'De Viernes' se situó casi diez puntos por encima de la media diaria de Telecinco

Si dejamos al margen esa entrega extraordinaria, que además se enmarca en un momento mucho más favorable para Telecinco que el actual, es un récord histórico. Un récord con doble mérito para el estado de la cadena ahora, que, pese a ese formidable 19,7% de share, no fue capaz de llegar al doble dígito en el cómputo global de la jornada (9,9%) debido a los desastrosos datos de espacios de daytime como 'El verano se mueve' (6,2%), 'Vamos a ver' (6,5%) o 'El diario de Jorge' (7,6%). Es decir, 'De Viernes' se situó casi diez puntos por encima de la media diaria.

Por otro lado, la entrevista de Belén Esteban no tuvo competencia alguna. El especial 'Malas Lenguas Noche' en La 1 de RTVE no brilló, se quedó en un 8,8% de cuota y apenas congregó a 576.000 espectadores. En su caso, 'La Voz' firmó mínimo de edición con un 11,6% y 986.000 televidentes en Antena 3. Así, 'De Viernes' se alejó de ambos rivales con distancias abismales (+11 puntos respecto a la televisión pública y +8,8 puntos sobre el canal de Atresmedia).

👅 El especial de @MalasLenguas_Tv en el Prime Time de @La1_tve anota un 8.8% de share y supera el medio millón de espectadores



👅 Más de 3.7 millones de espectadores únicos conectaron con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/TedCLeafvG — Dos30' (@Dos30TV) October 3, 2026