RTVE decide alterar la programación de La 1 y suprimir parte de 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora en favor de un especial informativo

RTVE ha seguido los pasos de La Sexta y ha determinado alterar también su programación este viernes 2 de octubre con motivo de la última hora sobre la votación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y ante la posibilidad de un anticipo electoral que apuntan algunas voces después de la decisión de Junts, socio de Gobierno, de no convalidarlos.

Con este panorama, La 1 ha considerado cambiar su parrilla in extremis con una cobertura especial que dará comienzo desde las 13:55 horas y que, en consecuencia, implicará la retirada del informativo territorial y de la segunda parte de 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora, la que se emite concretamente de 14:20 a 14:55 horas.

"La 1 emite hoy un especial informativo por la votación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Síguelo a partir de las 13:55 horas", ha notificado la Corporación en sus perfiles oficiales, invitando así a no perderse el minuto a minuto de una jornada muy decisiva desde el canal público.

.@La1_tve emite hoy un especial informativo por la votación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.



Después, la primera edición del @telediario_tve continuará con toda la actualidad.



Síguelo en directo a partir de las 13:55 H… pic.twitter.com/DXHSlJepI5 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 2, 2026

Dicha votación, que salvo sorpresas de última hora resultará infructuosa y provocará una intensificación de la contestación social en las calles, está prevista al filo de las 14:00 horas. Por eso, en RTVE se ha decidido que deben ser los servicios informativos de la casa los que han de cubrir este acontecimiento, y no un magacín externalizado como 'Mañaneros 360'.

Después de ese especial, la actualidad continuará en La 1 de TVE con la primera edición del 'Telediario' que conduce Alejandra Herranz, tal y como también se ha indicado por parte de RTVE mediante un breve comunicado. Está por ver si los cambios también se extienden a la tarde, cuya oferta habitual se mantiene intacta por el momento.

Así queda la programación matinal de La 1 de TVE este viernes: