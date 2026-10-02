Actualidad

RTVE decide alterar la programación de La 1 y suprimir parte de 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora en favor de un especial informativo

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

La 1 de TVE emite hoy viernes, desde la 13:55 horas, un especial informativo ante la votación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, implicando la suspensión de la segunda parte de 'Mañaneros 360'

Jesús Cintora en 'Mañaneros 360'
Jesús Cintora en 'Mañaneros 360' | TVE

RTVE ha seguido los pasos de La Sexta y ha determinado alterar también su programación este viernes 2 de octubre con motivo de la última hora sobre la votación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y ante la posibilidad de un anticipo electoral que apuntan algunas voces después de la decisión de Junts, socio de Gobierno, de no convalidarlos.

Con este panorama, La 1 ha considerado cambiar su parrilla in extremis con una cobertura especial que dará comienzo desde las 13:55 horas y que, en consecuencia, implicará la retirada del informativo territorial y de la segunda parte de 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora, la que se emite concretamente de 14:20 a 14:55 horas.

Más información

"La 1 emite hoy un especial informativo por la votación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Síguelo a partir de las 13:55 horas", ha notificado la Corporación en sus perfiles oficiales, invitando así a no perderse el minuto a minuto de una jornada muy decisiva desde el canal público.

Dicha votación, que salvo sorpresas de última hora resultará infructuosa y provocará una intensificación de la contestación social en las calles, está prevista al filo de las 14:00 horas. Por eso, en RTVE se ha decidido que deben ser los servicios informativos de la casa los que han de cubrir este acontecimiento, y no un magacín externalizado como 'Mañaneros 360'.

Después de ese especial, la actualidad continuará en La 1 de TVE con la primera edición del 'Telediario' que conduce Alejandra Herranz, tal y como también se ha indicado por parte de RTVE mediante un breve comunicado. Está por ver si los cambios también se extienden a la tarde, cuya oferta habitual se mantiene intacta por el momento.

Así queda la programación matinal de La 1 de TVE este viernes:

  • 10:35 horas - 'Mañaneros 360'
  • 13:55 horas - 'Especial informativo'
  • 14:55 horas - 'Telediario 1'

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

Archivado en

· ·

Más Información

Gonzalo Miró y Pepa Bueno

La 1 de RTVE cancela el Francia-Italia de la Nations League por la ampliación de 'Malas Lenguas' y un 'Telediario' especial con Pepa Bueno

Pedro Jiménez
El creador de 'La Promesa' anuncia una sorprendente muerte, otra boda y un embarazo, muy pronto en La 1 de TVE

El creador de 'La Promesa' anuncia una sorprendente muerte, otra boda y un embarazo, muy pronto en La 1 de TVE

Pedro Jiménez

Últimas noticias