Las audiencias dictan un vuelco a la noche y 'Horizonte' con Ayuso da el sorpasso a 'El Hormiguero', inferior también a 'La Revuelta'

'Horizonte' recibió por primera vez en su plató a Isabel Díaz Ayuso en la entrega de este jueves 1 de octubre. Con la creciente acampada frente a la sede de la Comunidad de Madrid en el epicentro mediático, la presidenta se sentó junto a Iker Jiménez y Carmen Porter para ser entrevistada y abordar este y otros temas de actualidad.

Su intervención, cercana a una hora de duración, hizo mucho ruido en redes sociales como cabía esperar. Y más tratándose de un escaparate con mucha visibilidad y repercusión como el programa de Cuatro. Hubo críticas por el tono amable y poco incisivo de las preguntas de los presentadores, pero también elogios por parte del target más afín al programa y a la ideología que representa la política popular.

El revuelo en una y otra dirección se tradujo en impresionantes resultados de audiencia en términos cuantitativos. Como ya sucedió la semana anterior en 'En boca de todos' con Nacho Abad, los datos se dispararon con motivo de la aparición de Ayuso, que basó su discurso en el "dictador" Sánchez y en pronosticar tiempos oscuros para España. Ninguna sorpresa.

Aun así, sus manifestaciones atrajeron a los espectadores y estimularon las cifras de 'Horizonte' de tal modo que se produjo un gran vuelco en el tablero de juego del access. Y es que el formato conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter dio un sorpasso histórico a 'El Hormiguero' y le arrebató, por primera vez, su habitual liderazgo en la franja con un 13,8% de cuota y más de 1,6 millones de seguidores de media.

Con estas métricas, 'Horizonte' firmó un récord absoluto y su emisión más vista en el tramo previo al principal (de 21:35 a 23:09 horas). Además, en el intervalo de tiempo que Isabel Díaz Ayuso estuvo en pantalla ese índice de share fue mayor con un 15,5% y casi 1,9 millones. Así, aunque de manera excepcional por la entrevista, el espacio de Mediaset consumó -insistimos- el hito de superar a 'El Hormiguero' por vez primera tras haberlo hecho varias veces a lo largo del mes de septiembre con 'La Revuelta' de David Broncano.

➡️ @IdiazAyuso visita #Horizonte consiguiendo LIDERAR el total de su franja con un 14%



➡️ En el access LÍDER con un 13.8% y 1.630.000



➡️ Luego, 13.1% y 923.000



➡️ La entrevista , es el contenido no informativo + visto ayer con un 15.5% y 1.885.000#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/tiog5slJ7N — Dos30' (@Dos30TV) October 2, 2026

El talk show de Pablo Motos se quedó este jueves en un inusual 11,8% de share, con 1,4 millones de espectadores de media. No solo fue superado por 'Horizonte', sino también por 'La Revuelta' desde La 1 de RTVE, que anotó un 12% y más de 1,4 millones. Además, en estricta coincidencia, de 21:55 a 23:11 horas, la pugna se fijó de la siguiente manera, con más ventaja aún del programa de Cuatro sobre el de Antena 3:

'Horizonte' - 14,3%

'La Revuelta' - 12,1%

'El Hormiguero' - 11,8%

A mucha más distancia aún se situaron el bloque express de 'Supervivientes All Stars 2026', que registró un bajo 7,8% y 914 mil fieles; y 'El Intermedio' de El Gran Wyoming, que para ser la verdadera competencia directa de 'Horizonte' desde La Sexta se colocó 7,5 puntos por debajo con un 6,3% y 744 mil telespectadores. Posteriormente, la segunda parte de 'Horizonte', en su versión extendida hasta pasadas la una de la madrugada (de 23:10 a 01:09 horas), mantuvo el ritmo y cosechó un destacado 13,1% de share y casi un millón de televidentes.

Análisis minucioso del rendimiento de la entrevista de Ayuso en 'Horizonte'

A continuación, gracias a un informe elaborado por la consultora Dos30' para El Televisero, analizamos con detalle el rendimiento de la entrevista de Isabel Díaz Ayuso en el tramo en el que se desarrolló su intervención (21:51 a 22:39 horas).

Por sexos, destacó en el público masculino con un 17,6% de cuota (986.000) sobre el femenino (13,7% y 899.000). En cuanto a targets de edad, su cifra más alta se alcanzó en adultos (45 a 64 años) con un 17%. También sobresalió en mayores de 65 años con un 15,2% y en adultos-jóvenes (25 a 44 años) con un 15%.

Por su parte, la curva minuto a minuto fue ascendente, disparándose al poco de arrancar dicha entrevista. El primer minuto (21:51) obtuvo un 12,7% y el último (22:39) creció a un 16,9%. La cuota más alta se produjo a las 22:38 horas con un 17,1%, coincidiendo también con el minuto de mayor seguimiento (2.062.000).

Por último, respecto a los resultados por ámbitos, 'Horizonte' con Isabel Díaz Ayuso arrasó especialmente en Asturias (24,7%), Castilla-La Mancha (24,2%) y Aragón (21,9%). También se situaron por encima de la media nacional mercados como la Comunidad Valenciana (18,5%), Baleares (18%), Madrid (17,4%), Canarias (16,7%), Andalucía (16,5%) y Navarra (15,6%). En cambio, la región en la que menos se siguió fue en Cataluña con un 7,6%.