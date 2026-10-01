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Giro en RTVE: La 1 cancela 'Valle Salvaje' y aplaza el próximo capítulo de 'La Promesa' para reemitir hoy la boda de Curro y Ángela

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Con este segundo pase TVE pretende que el público que no pudo ver 'La Promesa' este miércoles por la noche ante su horario intempestivo tenga una nueva oportunidad de visionarla

Curro y Ángela en 'La Promesa'
Curro y Ángela en 'La Promesa' | Montaje El Televisero

La 1 de RTVE ha dado un vuelco de última hora a su programación vespertina de este jueves 1 de octubre al retirar 'Valle Salvaje' de forma excepcional y posponer el nuevo capítulo de 'La Promesa' (920) que correspondía emitir tras el evento especial de anoche que albergó el emotivo casamiento de Ángela y Curro.

Este movimiento de parrilla se debe a que la cadena pública ha decidido reponer el doble episodio que ya vimos en prime time y late night y que lideró la noche del miércoles con un sobresaliente 16,7% de share y casi 1,1 millones de espectadores de media; siendo la segunda cuota más alta de la historia del serial y el capítulo más visto del año.

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Sin embargo, a pesar de su gran y satisfactorio seguimiento, La 1 ha optado por reemitir las entregas 918 y 919. Con este segundo pase, se pretende, sobre todo, que el público que no pudo ver 'La Promesa' por su horario intempestivo (se extendió hasta las 1:30 horas de la madrugada) tenga una nueva oportunidad para visionarla.

Tal y como ha anunciado la Corporación en su guía EPG y en los perfiles oficiales de RRSS, dicha redifusión arrancará a partir de las 17:45 horas tras concluir 'Directo al grano' y se prolongará hasta las 19:35 horas; momento en el que 'Malas Lenguas' recogerá el testigo con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa al frente.

Por tanto, esta revisión de la boda de Curro y Ángela supondrá automáticamente la cancelación de la emisión 498 de 'Valle Salvaje'. Y no solo eso, pues el capítulo de estreno de 'La Promesa', el 920, tendrá que esperar para ver la luz al viernes 2 de octubre. "Queremos volver a compartir este enlace con los seguidores de la serie: esta tarde, vuelve a ver la boda de #LaPromesa, a partir de las 17:45 horas", ha destacado el equipo de la ficción producida por Bambú.

Así queda la programación de La 1 este jueves por la tarde:

  • 15:50 horas - 'Directo al grano'
  • 17:45 horas - 'La Promesa' (redifusión)
  • 18:50 horas - 'La Promesa' (redifusión)
  • 19:35 horas - 'Malas Lenguas'
  • 20:25 horas - 'Aquí la Tierra'
  • 20:55 horas - 'Telediario 2'

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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