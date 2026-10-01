Giro en RTVE: La 1 cancela 'Valle Salvaje' y aplaza el próximo capítulo de 'La Promesa' para reemitir hoy la boda de Curro y Ángela

La 1 de RTVE ha dado un vuelco de última hora a su programación vespertina de este jueves 1 de octubre al retirar 'Valle Salvaje' de forma excepcional y posponer el nuevo capítulo de 'La Promesa' (920) que correspondía emitir tras el evento especial de anoche que albergó el emotivo casamiento de Ángela y Curro.

Este movimiento de parrilla se debe a que la cadena pública ha decidido reponer el doble episodio que ya vimos en prime time y late night y que lideró la noche del miércoles con un sobresaliente 16,7% de share y casi 1,1 millones de espectadores de media; siendo la segunda cuota más alta de la historia del serial y el capítulo más visto del año.

Sin embargo, a pesar de su gran y satisfactorio seguimiento, La 1 ha optado por reemitir las entregas 918 y 919. Con este segundo pase, se pretende, sobre todo, que el público que no pudo ver 'La Promesa' por su horario intempestivo (se extendió hasta las 1:30 horas de la madrugada) tenga una nueva oportunidad para visionarla.

Tal y como ha anunciado la Corporación en su guía EPG y en los perfiles oficiales de RRSS, dicha redifusión arrancará a partir de las 17:45 horas tras concluir 'Directo al grano' y se prolongará hasta las 19:35 horas; momento en el que 'Malas Lenguas' recogerá el testigo con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa al frente.

Por tanto, esta revisión de la boda de Curro y Ángela supondrá automáticamente la cancelación de la emisión 498 de 'Valle Salvaje'. Y no solo eso, pues el capítulo de estreno de 'La Promesa', el 920, tendrá que esperar para ver la luz al viernes 2 de octubre. "Queremos volver a compartir este enlace con los seguidores de la serie: esta tarde, vuelve a ver la boda de #LaPromesa, a partir de las 17:45 horas", ha destacado el equipo de la ficción producida por Bambú.

Hoy volvemos a celebrar el amor con los seguidores de #LaPromesa ❤️



Revivimos el enlace de Ángela y Curro, a partir de las 17.45h. 💍✨ https://t.co/XQYOnfteie — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 1, 2026

Así queda la programación de La 1 este jueves por la tarde: