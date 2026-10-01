'La Promesa', avance del capítulo 920 del jueves 1 de octubre: El futuro de Pía Adarre, en el aire en la serie de RTVE

En el capítulo 920 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá este jueves 1 de octubre (18:35 horas) tras la emisión especial en prime time, Curro detiene a Pía cuando está a punto de abandonar el palacio de los Luján como así le había exigido antes de oficiarse su boda por haberle ocultado la verdad sobre el crimen de su hermana Jana.

¿Recapacitará el joven y le pedirá que no se marche para aliarse y desenmascarar juntos a Leocadia de Figueroa? Los dos cruzarán sus cómplices miradas durante unos segundos y, acto seguido, el destino de la señora Adarre quedará resuelto. ¿Dejará definitivamente La Promesa o todo será un simple amago?

Manuel se mostrará temeroso de que Ciro sospeche de sus quedadas con Julieta y le pide a la muchacha que sean cuidadosos a partir de ahora para no levantar sospechas. Además, la relación entre ellos se encuentra en horas bajas; el fantasma de Jana ha vuelto a sacudir al heredero. Ciro, por su parte, pide a Lorenzo ser la sombra de su esposa para descubrir que se trae entre manos.

Mientras tanto, Petra encara sin miramientos a su hermana Tomasa y le acusa de sabotear el enlace y adulterar el orden de las tarjetas de invitados para provocar que la celebración fuera un desastre. En paralelo, los recién casados, el marqués y Leocadia comentan, a toro pasado, que el menú no se pareció en nada a la cata. ¿Descubrirán la verdad?

En su caso, Martina se encuentra receptiva a casarse con Jacobo para ayudarle en su difícil situación familiar, y Adriano monta en cólera con su disparatada decisión. A su vez, Samuel propone a María Fernández emprender una vida juntos y romper con todo. La boda de Curro y Ángela le ha cambiado el chip y, ahora, está dispuesto a todo.

Resumen de los capítulos 918 y 919 de 'La Promesa' emitidos en la noche de este miércoles 30 de septiembre

De manera accidental, Curro ha descubierto la carta que Pía Adarre, su madrina, escribió confesando que Leocadia fue la verdadera asesina de su hermana Jana. Con esta arrolladora verdad hemos llegado al gran día, que ha comenzado con el desconcierto absoluto de todos los habitantes de La Promesa: Curro no había dormido en palacio y era como si se lo hubiera tragado la tierra. Manuel, Alonso y Máximo, elegido finalmente como padrino de la novia, han tratado de calmar los ánimos y han pedido que toda la familia partiera hacia la ceremonia con la esperanza de que Curro regresara justo a tiempo.

En paralelo, en la zona de servicio de La Promesa todo ha sido caos por el convite. Las elaboraciones del menú se han echado a perder porque, a priori, Candela no cerró la fresquera tal y como Simona le pidió encarecidamente. En realidad, todo es fruto de un boicot de Tomasa y Julio. El pánico cunde: no hay casi nada que servir. En mitad de la zozobra, todos se han unido en un frente común para resolver el percance y alcanzar una alternativa en tiempo récord. El reto ha sido mayúsculo pero, contra pronóstico, han logrado sacar adelante un plan B.

Pasadas unas horas de mucha angustia, todo ha parecido encauzarse y Curro ha aparecido en el último instante. No obstante, antes de entrar en el templo, ha tenido unas durísimas palabras con Pía. El joven, sin contemplaciones, ha expulsado a Pía de La Promesa, asegurando que es "la mayor decepción" de su vida por haberle ocultado ese secreto. Ha sido una de las escenas más destacadas de la noche, y parece confirmar que supondrá la salida del personaje interpretado por María Castro. Al menos, de forma temporal. De hecho, más tarde, ha protagonizado una velada despedida con los miembros del servicio; en particular con Carlo. Hablaríamos así de la marcha de una histórica del elenco.

Después de esta amarga discusión, Curro ha irrumpido en la parroquia, esperando a la entrada de Ángela del brazo de su padre, el duque de Buenaventura. Mientras, Samuel, tras sentirse indigno para oficiar la ceremonia entre Curro y Ángela después de haber pasado una noche de pasión con María Fernández, ha realizado una emotiva homilía. Sin embargo, cuando ha llegado el momento clave del "sí, quiero", la mirada de Curro, llena de un odio irrefrenable, se ha cruzado con la de Leocadia y se ha bloqueado. Callado, sin responder a la gran pregunta del cura, ha dejado a todos con la respiración cortada; especialmente a la propia Ángela y a Leocadia.

El tiempo se ha congelado durante unos minutos. La cabeza de Curro se ha visto invadida por el rechazo a desposarse con la hija de la asesina de su hermana, pero se ha producido algo mágico que ha salvado in extremis esa boda: la aparición, en forma de ilusión, de Jana Expósito.

Después del convite, Curro ha protagonizado otra secuencia apoteósica con Leocadia, en la que, de forma sutil, le ha dejado caer que sabe que ella quitó la vida a su hermana Jana, muy presente durante todo el capítulo. "La vida tiene una forma implacable de devolver cada gesto", ha culminado el recién casado, poniendo a la señora de Figueroa en alerta.