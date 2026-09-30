Último giro de tuerca en Telecinco: Anuncia el estreno de un 'First Dates' con perros como protagonistas por primera vez

El restaurante de 'First Dates' está acostumbrado a numerosos cambios en su decoración por diferentes temáticas especiales que ha celebrado a lo largo de estos años. Lo que nunca había recibido hasta ahora es a pretendientes de cuatro patas. Y es que el dating show de Telecinco prepara una entrega muy especial a lo 'Dog House'.

Así, Telecinco anuncia para el próximo lunes 5 de octubre a las 21:45 horas una entrega muy especial bajo la marca 'Dog Dates'. En este caso, los solteros no acudirán solos a sus citas, sino que lo harán acompañados de sus perros para tratar de encontrar a sus parejas ideales.

En este especial, las citas no serán a dos sino a cuatro. Y es que en esta ocasión, los pretendientes tendrán su cita pero las mascotas también tendrán la última palabra a la hora de decidir si le gusta la persona y el otro perro con el que están cenando. Así, más allá de saber si los solteros se gustan tendrán que tener en cuenta si las mascotas son compatibles entre ellas.

"En esta cita tienen que gustarse dos. Pero tienen que ser compatibles los cuatro", recalca la voz en off de Telecinco en la promo de este especial de 'Dog Dates'. Y es que si uno de los perros no está cómodo con el otro podría complicar el futuro de la cita.

Con la aparición de los perros las citas serán aún más imprevisibles. Y es que los acompañantes de cuatro patas podrán ser de todo tipo: desde más grandes a más pequeños y desde más tranquilos a más juguetones, con lo que eso puede suponer en plena cena.

De esta manera, 'First Dates' da un nuevo giro en su mecánica habitual recibiendo por primera vez a los perros y convirtiéndolos en protagonistas después del buen funcionamiento que ha tenido por segundo verano consecutivo 'Dog House', el programa para adoptar perros presentado por Chenoa en el prime time de La 1.