¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 30 de septiembre en RTVE?

Tras recibir a Ferrán Adrià por primera vez, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se encontró con el chef para descubrir la nueva serie de ficción inspirada en uno de sus históricos restaurantes, repasando desde las luces y sombras del trabajo en la cocina hasta la creación de más de 70 platos.

La visita del chef al espacio de TVE, que se desplazó hasta las 22:40 horas con motivo del partido entre España y Croacia, consiguió firmar un 15.2% de share y 1.658.000 espectadores, su mejor dato de la presente temporada. En su franja habitual, 'El Hormiguero' se conformó con un 10.6% de share y 1.320.000 espectadores, mientras que 'Horizonte' cayó hasta un 3.2% de cuota de pantalla y 402.000.

Diego Luna, el invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este miércoles 30 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a David Bisbal, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo disco de versiones, 'Eternos', en el que repasa clásicos de Raphael, Camilo Sesto o Julio Iglesias con su estilo propio. Por su parte, David Broncano recibirá a Diego Luna.

El actor y director mexicano visitará por primera vez el espacio de TVE para desvelar todos los detalles de 'Ceniza en la boca', su nueva película que ya tiene fecha de estreno en España. Será el próximo 9 de octubre cuando llegue a cines esta coproducción mexicana-española que produce y dirige Diego Luna, y que ha iniciado una gira de preestrenos por todos nuestro país con Broncano como parada estrella. Se trata de un drama sobre migración, familia y desarraigo, que cuenta con la actriz española Irene Escolar en su reparto artístico.