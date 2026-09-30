'Horizonte' anuncia una entrevista a Isabel Díaz Ayuso en horario de máxima audiencia en la programación de Cuatro

Isabel Díaz Ayuso sigue escogiendo Mediaset para ser entrevistada en plena crisis de la vivienda y la acampada de Sol. Así, tras acudir la semana pasada a en 'En boca de Todos' con Nacho Abad, ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cerrado una nueva visita a otro programa en Cuatro. En este caso 'Horizonte'.

De esta manera, Cuatro anuncia que Isabel Díaz Ayuso se sentará este jueves en el plató de 'Horizonte' para ser entrevistada por Iker Jiménez y Carmen Porter a partir de las 21:10 horas. Una entrevista en la que la presidenta de la CAM abordará la situación que se está viviendo en la Puerta del Sol de Madrid, donde tiene lugar una multitudinaria protesta para reivindicar soluciones a la crisis de la vivienda.

Asimismo, Isabel Díaz Ayuso valorará los reales decretos que llevará el gobierno al Congreso de los Diputados este viernes, y que ya han sido publicados en el BOE con algunas de las medidas que piden los diferentes partidos y el sindicato de inquilinas para tratar de paliar el delicado momento que atraviesa el problema de la vivienda en España.

De esta forma, 'Horizonte' da un paso más allá en su tertulia habitual y contará con una invitada que dará mucho que hablar y que servirá de baza contra la visita de Hombres G a 'El Hormiguero' así como las de Ana Peleteiro y Diego González Rivas a 'La revuelta' de David Broncano. También competirá contra la nueva gala de 'Supervivientes: All Stars' en Telecinco, que contará con un cambio inédito en sus nominaciones.

Como decimos, será la segunda entrevista de Isabel Díaz Ayuso en un programa de Mediaset y de Cuatro en apenas dos semanas. Algo que no sorprende pues la aparición de la presidenta de la Comunidad de Madrid en 'En boca de todos' fue todo un éxito en audiencia. Así, el programa que conduce Nacho Abad en las mañanas de Cuatro anotó el pasado 24 de septiembre un gran 12,6% de cuota de pantalla, su segundo mejor dato histórico coincidiendo con la entrevista a la política del PP.

La charla con la presidenta madrileña monopolizó la emisión de 'En boca de todos' ese día entre las 13:00 y las 14:00 horas y su intervención atrajo a los espectadores afines. En ese tramo el programa producido por Mandarina se elevó a un 15,4% de cuota (con 682.000 seguidores) y triplicó a 'Al rojo vivo' tal y como se pudo ver en el análisis pormenorizado que publicamos en El Televisero.