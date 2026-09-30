Inesperada medida en 'Supervivientes All Stars': El cambio inédito en la mecánica que trastoca sus nominaciones esta semana

'Supervivientes All Stars' vivirá este jueves una novedad inédita en la mecánica del reality que afectará de lleno a las nominaciones. Un giro que podría dar un vuelco a la lista de los nominados y con el que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez y María Lamela dará más poder a los familiares de los concursantes.

Una vez los capitanes se hayan enfrentado a su duelo y asignen quién de sus respectivos equipos se convierte en inmune y quién en nominado de forma directa, y después de conocer la identidad de los nuevos líderes, se producirá la gran novedad de la noche con respecto a las nominaciones.

Y es que por primera vez en 'Supervivientes', la decisión de las cuartas nominaciones no estará en manos de los concursantes sino en la de los familiares. Se trata de una dinámica que se ha podido ver en varias ocasiones en 'Gran Hermano' pero que es algo inédito en el reality de aventuras que produce Cuarzo Producciones.

Así, los familiares podrán nominar a un concursante del equipo del que forma parte de su defendido. Todo sin que los supervivientes sean conscientes de ese giro y de sus decisiones. Una vez que todos los familiares hayan votado en plató, serán los supervivientes los que nominen sumando sus puntos a los ya otorgados por sus seres queridos. Y finalmente, como es habitual, el líder nominará de forma directa a un miembro de su equipo.

Los juegos de este jueves en 'Supervivientes All Stars'

A lo largo de la noche, los dos equipos lucharán por sobrevivir en la mejor localización en 'El arco de Athenea'. En este juego, deberán comenzar rescatando grandes listones de madera que estarán flotando en el mar. Tras llevarlos a la orilla, tendrán que usarlos para llegar a lo alto de una estructura de madera, de la que cuelgan diferentes cajas de madera. Con ellas deberán crear un puente que les permita conseguir una bandera, que deberán clavar posteriormente en un soporte y elevarla mediante un mecanismo de piezas y usando un gran palo hasta la cima de una gran rampa. El equipo que antes lo consiga será el ganador.

También disputarán un nuevo juego de líder, un reto de concentración, fuerza y habilidad en el que comenzarán construyendo una torre de bloques en una plataforma que deberán mantener en tensión; si esta afloja, la torre caerá. Tendrán que estar en constante movimiento, acercándose y alejándose de la base cada vez que quieran añadir un bloque, y formar una palabra. Ganará el superviviente de cada equipo que antes lo logre, alzándose con la inmunidad y el poder de la nominación directa.

Por último, la gala, que reunirá nuevamente a los supervivientes en la Palapa para abordar las situaciones más destacadas de su convivencia, acogerá un nuevo duelo de capitanes. En él, Marta y Rubén se enfrentarán a un juego por fases en el que tendrán, en primer lugar, que escapar de la cuerda que les ata. El siguiente paso será hacerse con una llave situada en la cima de una estructura. Esa llave abrirá un baúl donde encontrarán varias fichas de madera, que tendrán que transportar por una pasarela hasta el otro lado, donde se enfrentarán a un juego de lógica con las fichas. El primero en resolverlo ganará el duelo de capitanes.