TVE aclara el nuevo calendario de emisiones de 'La Promesa' con más capítulos y distintos horarios en La 1 esta semana

TVE anuncia un atracón de 'La Promesa' este miércoles 30 de septiembre con triple capítulo de estreno en La 1. Así, la cadena pública ha preparado todo un evento de programación para albergar el antes, durante y después de la boda de Curro y Ángela. Será el acontecimiento del año en la ficción y el clímax de una de las principales tramas que la vertebran en la actualidad.

En los próximos tres episodios (917, 918 y 919) sucederán tantas cosas que la serie dará un giro de 180 grados. De entrada, Curro se enterará accidentalmente de que Leocadia, su futura suegra, fue la verdadera asesina de Jana. Este espeluznante descubrimiento se producirá en la noche anterior al enlace con Ángela y amenazará con comprometer el cansamiento. Por eso, TVE plantea el gran interrogante: ¿habrá final feliz o todo saltará por los aires?

Lo cierto es que, según lo avanzado por la Corporación, Samuel oficiará una emotiva homilía. Sin embargo, cuando llegue el instante clave del "sí, quiero", la mirada de Curro, llena de odio e ira, chocará con la de Leocadia y se bloqueará. Permanecerá callado sin responder a la gran pregunta; un silencio que dejará a todos con la respiración contenida. Curro podría no aceptar casarse con la hija de la autora del crimen de su hermana Jana. ¿Cómo reaccionará? ¿Se enfrentará a la señora de Figueroa y la desenmascarará en plena ceremonia? ¿Se casará con Ángela finalmente o huirá del templo? ¿Le confesará toda la verdad a su prometida?

Todas estas incógnitas se descifrarán este mismo miércoles en el maratón de tres capítulos. El primero (917) se ofrecerá por la tarde, en su horario habitual (18:35 horas). Esta entrega funcionará como preludio de la parrilla especial que se ha diseñado para la noche, cuando se lanzarán las emisiones 918 y 919 tras 'La Revuelta' de David Broncano (23:00 horas).

Estos dos últimos y decisivos episodios, que obligarán al telespectador a mantenerse en vela hasta bien entrada la madrugada (01:15 horas), albergarán la boda y las consecuencias del hallazgo previo de Curro. De modo que saldremos de dudas sobre si el desenlace resultará satisfactorio o todo lo contrario.

Así quedan los horarios de 'La Promesa' hoy miércoles 30 de septiembre:

18:35 horas - 'La Promesa' (Capítulo 917)

23:00 horas - 'La Promesa' (Capítulo 918)

00:05 horas - 'La Promesa' (Capítulo 919)

Por otro lado, RTVE también ha aclarado qué va a suceder finalmente con 'La Promesa' de cara a los días inmediatamente sucesivos: el jueves 1 y el viernes 2 de octubre. Y es que el grupo audiovisual ha reculado en sus planes, suspendiendo el estreno de 'Toda una mujer', la nueva miniserie británica que iba a ocupar la franja de 'La Promesa' en esos dos días. Un movimiento de parrilla como antesala al salto de dicha producción al prime time de los sábados junto a 'La amiga estupenda'.

Con esta estrategia, TVE pretendía recortar inicialmente 'La Promesa' el jueves y el viernes. Además, La 1 dejaba en el aire si se emitirían entregas nuevas o tan solo refritos recopilatorios. Sin embargo, como decimos, la cadena ha dado marcha atrás y en su guía oficial de programación indica que la ficción protagonizada por Xavi Lock y Arturo García Sancho seguirá su curso con absoluta normalidad, con el episodio 920 el jueves y el 921 el viernes. En conclusión, esta presente semana culminará con hasta siete capítulos en total.

Así se mantienen las tardes de La 1 el jueves y viernes tras suspenderse los planes iniciales: